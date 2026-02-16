देशातील सर्वात महागडी घरे मुंबईत! 100 कोटी किमतीचे फ्लॅटची सहज होतेय विक्री

अनेकजण मुंबईला स्वप्नांचे शहर म्हणतात, परंतु आज हे शहर श्रीमंतांचे आवडते केंद्र बनले आहे. तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, परंतु मुंबईतील लक्झरी रिअल इस्टेट मार्केट ज्या वेगाने वाढत आहे त्याने लंडन आणि सिंगापूरसारख्या मोठ्या शहरांनाही मागे टाकले आहे. येथे घरे खरेदी करण्यासाठी श्रीमंतांमध्ये अशी स्पर्धा आहे की १०० कोटी किमतीचे फ्लॅट आणि पेंटहाऊस क्षणार्धात विकले जात आहेत.
भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व सुपर-लक्झरी घरांपैकी अंदाजे ८८% घरे एकट्या मुंबईतच खरेदी केली जात आहेत. जागतिक आर्थिक चढउतार असूनही, मुंबईची जमीन सोने देत राहते, अशी कोणती जादू आहे? श्रीमंतांच्या या पॉवर गेममागील खरी कारणे समजून घेऊया.
आज मुंबईला मिळणारी जागतिक ओळख एका रात्रीत झालेली नाही. ती अनेक वर्षांच्या कठोर परिश्रम आणि विकासाचे परिणाम आहे. आंतरराष्ट्रीय संशोधनातून असे दिसून आले आहे की मुंबई हे आलिशान घरांसाठी जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी एक बनले आहे. परंतु रँकिंग हा एकमेव मुद्दा नाही; ग्राहकांचा विश्वास हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. २०२४ च्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, देशात ४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला विकल्या गेलेल्या ५९ घरांपैकी ५२ घरे एकट्या मुंबईत होती. यापैकी सोळा घरांची किंमत १०० कोटींपेक्षा जास्त होती.
२०२५ मध्ये मुंबईच्या आलिशान बाजारपेठेने मागील सर्व विक्रम मोडले यावरून मुंबईचे वर्चस्व मोजता येते. श्रीमंतांनी शहरातील आलिशान घरांवर किती पैसा खर्च केला आहे हे सर्वांना आश्चर्यचकित करते. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (अंदाजे १४७.५ अब्ज डॉलर्स) किमतीच्या घरांची विक्री झाली आहे. गेल्या वर्षाचा विचार करता, एकूण व्यवहारांचे प्रमाण सुमारे ₹२८७.५ अब्ज (अंदाजे $२८७.५ अब्ज) होते. आज, वांद्रे पश्चिम, प्रभादेवी आणि ताडदेव सारख्या भागात घर खरेदी करणे हे श्रीमंतांसाठी एक प्रमुख स्टेटस सिम्बॉल बनले आहे.
लोक मुंबईत इतके पैसे का गुंतवत आहेत? मुख्य कारण म्हणजे आलिशान घर खरेदी करणे हे आता केवळ राहणीमानाचे साधन राहिलेले नाही, तर एक सुरक्षित गुंतवणूक आहे. श्रीमंतांना मुंबईच्या आर्थिक ताकदीवर आणि येथील जमिनीच्या किमतीवर पूर्ण विश्वास आहे. दक्षिण मुंबईसारखे क्षेत्र अजूनही त्यांची विशिष्ट ओळख टिकवून ठेवतात कारण जमीन दुर्मिळ आहे आणि मागणी जास्त आहे.
आजचा खरेदीदार केवळ भिंतींमध्ये गुंतवणूक करत नाही, तर त्या भागाच्या भविष्यावर आणि त्यांच्या जीवनशैलीवर पैज लावत आहे. मुंबई आता न्यू यॉर्क आणि हाँगकाँग सारख्या जागतिक शहरांसोबत उभी आहे, जिथे घर खरेदी करणे हे स्टेटस सिम्बॉल आणि संपत्ती जपण्याचा एक सुरक्षित मार्ग मानला जातो.
(वरील लेख शापूरजी पालनजी रिअल इस्टेट (SPRE) च्या ग्रुप प्रमोटर्स ऑफिसचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि संचालक वेंकटेश गोपालकृष्णन यांनी लिहिलेला आहे. येथे व्यक्त केलेले विचार त्यांचे वैयक्तिक आहेत आणि नवराष्ट्र ग्रुपचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.)