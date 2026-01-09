पुरुषांनो सावधान! 1 सवय तुम्हाला करू शकते उद्ध्वस्त, कधीच होऊ शकणार नाही बाप; डॉक्टरांचा इशारा म्हणाले, ‘कधीच करू नका…’

पहा व्हिडिओ
घट्ट अंडरवेअर घालण्यामुळे पुरुषांमध्ये उष्णता वाढते
इन्स्टाग्राम व्हिडिओमध्ये, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. समरा मसूद स्पष्ट करतात की चुकीच्या प्रकारचे अंडरवेअर घालण्यामुळे पुरुषाची वडील होण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. खरं तर, जेव्हा पुरुष खूप घट्ट अंडरवेअर घालतात तेव्हा अंडकोषांभोवती उष्णतेचा संपर्क वाढतो!
याशिवाय शुक्राणूजन्यतेची शक्यता कमी होते. स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणतात की अंडकोषांच्या तापमानात २ ते ३ अंश सेल्सिअस वाढ झाली तरी शुक्राणूजन्यतेची शक्यता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे शुक्राणूंची संख्या कमी होते.
शुक्राणूंचा आकार विकृत होऊ शकतो
डॉ. मसूद असेही म्हणतात की, उष्णतेच्या संपर्कामुळे पुरुषांच्या शुक्राणूंचा आकार विकृत होऊ शकतो आणि त्यांची पोहण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. यामुळे शुक्राणूंच्या डीएनएचे नुकसान होते, ज्यामुळे गर्भधारणेची शक्यता कमी होते कारण दोषपूर्ण शुक्राणू योग्यरित्या फलित होऊ शकत नाहीत.
अंडकोषांना ऑक्सिजनची कमतरता
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की घट्ट अंडरवेअर घालल्याने अंडकोषांना ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वांचा पुरवठा कमी होतो. शुक्राणूंच्या उत्पादनासाठी ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वे दोन्ही आवश्यक आहेत. म्हणूनच घट्ट अंडरवेअर घालल्याने शुक्राणूजन्यतेवर परिणाम होऊ शकतो.
घट्ट जिम कपडे आणि मांडीवर लॅपटॉप हे देखील कारणीभूत घटक आहेत. तज्ज्ञांचा असा निष्कर्ष आहे की जर पुरुष ४ ते ६ तास किंवा त्याहून अधिक काळ घट्ट जिम कपडे घालतात किंवा दिवसभर स्किनी किंवा घट्ट जीन्स घालतात, तर ते अंडकोषांना ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वांचा योग्य पुरवठा बिघडवते, ज्यामुळे उष्णता वाढते. शिवाय, मांडीवर लॅपटॉप ठेवून काम केल्याने उष्णतेचा संपर्क देखील वाढतो, ज्यामुळे Sperms च्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, अशा सवयी टाळल्या पाहिजेत.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.