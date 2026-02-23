सेलिब्रेटींना भुरळ पाडणारी Mercedes G-Wagon ची किंमत किती? इंजिन आणि परफॉर्मन्स तर एकदम क्लासsss

भारतातील Mercedes G-Class चा सर्वात परवडणारा व्हेरिएंट म्हणजे Mercedes-Benz G 400d Adventure Edition. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 2.55 कोटी रुपये आहे. याची ऑन-रोड किंमत RTO, विमा आणि इतर शुल्कांसह सुमारे 2.98 कोटी रुपयांपर्यंत जाते. शहरानुसार ही किंमत थोडीफार बदलू देखील शकते.
Mercedes G 400d मध्ये 2925 cc म्हणजेच 3.0-लिटर, 6-सिलेंडर टर्बो डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन सुमारे 325.86 bhp पॉवर आणि 700 Nm टॉर्क निर्माण करते. या ताकदीमुळे ही SUV फक्त 6.4 सेकंदांत 0 ते 100 किमी/ता वेग गाठू शकते. तिची टॉप स्पीड 210 किमी/ता आहे. यात ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन आणि AWD (ऑल-व्हील ड्राइव्ह) सिस्टम मिळते, ज्यामुळे ती रस्त्यावर आणि ऑफ-रोड दोन्ही ठिकाणी उत्कृष्ट पेरफरोमान्स देते. ARAI नुसार याचे मायलेज सुमारे 10 किमी/लिटर आहे.
G-Wagon फक्त लक्झरीसाठी नाही, तर तिच्या दमदार ऑफ-रोड क्षमतेसाठीही ओळखली जाते. यात लो-रेंज गिअरबॉक्स आणि तीन डिफरेंशियल लॉक दिले आहेत, ज्यामुळे कठीण रस्त्यांवरही ती सहज चालते. जास्त ग्राउंड क्लीयरन्स आणि मजबूत चेसिसमुळे खडबडीत रस्त्यांवरही उत्तम पकड मिळते. म्हणूनच तिला ‘ऑफ-रोड किंग’ असेही म्हटले जाते.
या लक्झरी SUV मध्ये 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, मसाज फंक्शनसह पावर्ड सीट्स आणि एअर प्युरिफायरसारखे प्रीमियम फीचर्स मिळतात. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी मल्टिपल एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आणि ADAS फीचर्स जसे लेन कीप असिस्ट व ऑटोनॉमस इमर्जन्सी ब्रेकिंग यांचा समावेश आहे.