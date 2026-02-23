Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सेलिब्रेटींना भुरळ पाडणारी Mercedes G-Wagon ची किंमत किती? इंजिन आणि परफॉर्मन्स तर एकदम क्लासsss

भारतात मर्सिडीजच्या कारची एक वेगळीच क्रेझ पाहायला मिळते. यातही विशेषकरून सेलिब्रेटी मंडळींना Mercedes G-Wagon कार खूप भावते. चला या कारच्या किमतीबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 23, 2026 | 10:14 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतात अनेक लक्झरी ऑटो ब्रँडच्या कार लोकप्रिय
  • मर्सिडीज ही त्यातीलच एक लक्झरी ऑटो ब्रँड
  • लोकप्रिय एसयूव्ही Mercedes G-Wagon ची किंमत किती?
जर तुम्हाला लक्झरी आणि दमदार SUV ची आवड असेल, तर Mercedes-Benz G-Class (जिला सामान्यतः G-Wagon म्हटले जाते) ही नक्कीच तुमची ड्रीम कार असू शकते. याचे बॉक्सी डिझाइन आणि दमदार रोड प्रेझेन्स तिला गर्दीत वेगळी ओळख देतात. पण भारतात सर्वात स्वस्त Mercedes G-Wagon कितीला मिळते? चला, या एसयूव्ही किंमत, इंजिन आणि फीचर्सबद्दल जाणून घेऊया.

किंमत किती?

भारतातील Mercedes G-Class चा सर्वात परवडणारा व्हेरिएंट म्हणजे Mercedes-Benz G 400d Adventure Edition. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 2.55 कोटी रुपये आहे. याची ऑन-रोड किंमत RTO, विमा आणि इतर शुल्कांसह सुमारे 2.98 कोटी रुपयांपर्यंत जाते. शहरानुसार ही किंमत थोडीफार बदलू देखील शकते.

BYD चा अजूनच एक डाव! ‘या’ देशात कॉम्पॅक्ट Electric Car लाँच करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या फीचर्स

3.0-लिटर टर्बो डिझेल इंजिन आणि परफॉर्मन्स

Mercedes G 400d मध्ये 2925 cc म्हणजेच 3.0-लिटर, 6-सिलेंडर टर्बो डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन सुमारे 325.86 bhp पॉवर आणि 700 Nm टॉर्क निर्माण करते. या ताकदीमुळे ही SUV फक्त 6.4 सेकंदांत 0 ते 100 किमी/ता वेग गाठू शकते. तिची टॉप स्पीड 210 किमी/ता आहे. यात ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन आणि AWD (ऑल-व्हील ड्राइव्ह) सिस्टम मिळते, ज्यामुळे ती रस्त्यावर आणि ऑफ-रोड दोन्ही ठिकाणी उत्कृष्ट पेरफरोमान्स देते. ARAI नुसार याचे मायलेज सुमारे 10 किमी/लिटर आहे.

ऑफ-रोडिंगसाठी का आहे ही कार खास?

G-Wagon फक्त लक्झरीसाठी नाही, तर तिच्या दमदार ऑफ-रोड क्षमतेसाठीही ओळखली जाते. यात लो-रेंज गिअरबॉक्स आणि तीन डिफरेंशियल लॉक दिले आहेत, ज्यामुळे कठीण रस्त्यांवरही ती सहज चालते. जास्त ग्राउंड क्लीयरन्स आणि मजबूत चेसिसमुळे खडबडीत रस्त्यांवरही उत्तम पकड मिळते. म्हणूनच तिला ‘ऑफ-रोड किंग’ असेही म्हटले जाते.

Tata Punch EV च्या कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये मिळेल सर्वाधिक फीचर्स? कार खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्वाची माहिती

फीचर्स आणि सेफ्टीतही अव्वल

या लक्झरी SUV मध्ये 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, मसाज फंक्शनसह पावर्ड सीट्स आणि एअर प्युरिफायरसारखे प्रीमियम फीचर्स मिळतात. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी मल्टिपल एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आणि ADAS फीचर्स जसे लेन कीप असिस्ट व ऑटोनॉमस इमर्जन्सी ब्रेकिंग यांचा समावेश आहे.

