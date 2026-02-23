ज्येष्ठ छायाचित्रकार रजनीश काकडे यांचे अल्पशा आजाराने निधन, पत्रकारिता क्षेत्रावर शोककळा

ज्येष्ठ छायाचित्रकार रजनीश काकडे हे अनेक दिवसांपासून आजारी होते. त्यांच्यावर घरीच उपचार सुरू होते. सोमवारी पहाटे त्यांची प्रकृती अचानक खालावल्याने त्यांना तातडीने जवळील रुग्णालयात नेण्यात येत होते. मात्र त्यापूर्वीच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. काकडे यांच्या पार्थिवावर सोमवारी दुपारी १ वाजताच्या सुमारास शिवाजी पार्क स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
अनेक पुरस्कारांचे मानकरी
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक पुरस्कारांचे मानकरी ठरलेले रजनीश काकडे यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात दैनिक सकाळमधून केली होती. त्यानंतर ‘हिंदुस्तान टाइम्स’मध्ये तीन वर्षे काम केल्यानंतर ते आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था ‘असोसिएटेड प्रेस’मध्ये दाखल झाले. मागील अठरा वर्षांपासून ते असोसिएटेड प्रेससोबत कार्यरत होते.
काकडे हे केवळ अनुभवी छायाचित्रकार नव्हते, तर अनेक पिढ्यांतील तरुण छायाचित्र पत्रकारांसाठी मार्गदर्शक होते. आपल्या कामातून त्यांनी अनेक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण क्षण प्रामाणिकपणे व संवेदनशीलतेने टिपले. रजनीश काकडे यांना अनेक पुरस्कार प्राप्त होते. तसंच मनोरंजन, कला आणि क्रीडा क्षेत्रात त्यांचं मोठ नाव होतं आणि त्यांना अनेक क्रीडा छायाचित्रांसाठीही पुरस्कार प्राप्त झाले होते. अनेक तरूण छायाचित्रकारांसाठी ते एक आदर्श फोटोग्राफर होते. त्यांच्या फोटोचे अँगल हे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले होते.
तरूण छायाचित्रकारांचे मार्गदर्शक
आपल्या मार्गदर्शनातून त्यांनी अनेक छायाचित्रकार घडवले. तरुण छायाचित्रकारांना धैर्य आणि करुणेने सत्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी नेहमी प्रेरित केले. मुंबईच्या पत्रकारिता क्षेत्रातील त्यांचे योगदान केवळ छायाचित्रांपुरते मर्यादित नव्हते, त्यांनी माणसे घडवली, संस्थांना बळ दिले आणि पत्रकारितेच्या सर्वोत्तम परंपरा जपल्या. त्यांच्या निधनामुळे माध्यम क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. याशिवाय गेली अनेक वर्ष मुंबई प्रेस क्लबच्या पदावरही ते कार्यरत होते आणि त्यांनी योग्य पद्धतीने आपला कार्यभार वाहिला होता. रजनीश काकडे यांच्या जाण्याने एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.