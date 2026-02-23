Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
BYD चा अजूनच एक डाव! ‘या’ देशात कॉम्पॅक्ट Electric Car लाँच करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या फीचर्स

BYD ही जगभरात त्यांच्या इलेक्ट्रिक कारसाठी ओळखली जाते. आता लवकरच कंपनी जपानमध्ये त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक कार लाँच करण्याच्या तयारीत दिसत आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 09:58 PM
  • BYD लवकरच लाँच करणार कॉम्पॅक्ट Electric Car
  • जपानमध्ये होणार इलेक्ट्रिक कार लाँच
  • मिळणार प्रीमियम फील
जगातील आघाडीची इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD Auto आता जपानमध्ये त्यांची नवी लहान Electric Car लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. या कारचे नाव BYD Racco असे असून ‘रॅक्को’ म्हणजे समुद्री जीव ‘सी ऑटर’ असा अर्थ होतो. जपानमधील अरुंद आणि गर्दीच्या शहरांचा विचार करून ही कार खास कॉम्पॅक्ट आकारात डिझाइन करण्यात आली आहे. जपानमध्ये लहान कारांची मोठी मागणी असल्याने हा मॉडेल Honda आणि Nissan Motor Corporation यांसारख्या कंपन्यांना थेट स्पर्धा देऊ शकतो, असे मानले जाते.

लहान आकार, पण प्रशस्त जागा

BYD Racco ची लांबी सुमारे 3,395 मिमी आहे, जी जपानमधील केई-कार नियमांनुसार ठेवण्यात आली आहे. बाहेरून बॉक्सी डिझाइन असलेली ही कार उंचीमुळे आत बसणाऱ्यांना चांगली जागा देते. छोट्या आकाराचा फायदा म्हणजे शहरातील वाहतुकीत चालवणे आणि पार्किंग करणे सोपे होते. दैनंदिन वापरासाठी ही कार अत्यंत सोयीस्कर ठरू शकते.

ओशन थीमवर आधारित प्रीमियम इंटीरियर

या कारचे इंटीरियर ‘ओशन थीम’वर आधारित आहे. केबिन डिझाइन स्वच्छ, आधुनिक आणि आकर्षक आहे. डॅशबोर्डच्या मध्यभागी मोठी फ्लोटिंग टचस्क्रीन देण्यात आली असून त्याद्वारे बहुतेक फीचर्स नियंत्रित करता येतात. किफायतशीर किंमत असूनही इंटीरियर प्रीमियम वाटते. सीट्स आणि डॅशबोर्ड आरामदायी अनुभव देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत.

दोन बॅटरी पर्याय आणि फास्ट चार्जिंग

BYD Racco दोन बॅटरी पॅक पर्यायांसह उपलब्ध होईल. 20 kWh बॅटरी एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर सुमारे 180 ते 200 किमी रेंज देऊ शकते, जी शहरातील वापरासाठी पुरेशी आहे. 30 kWh बॅटरी सुमारे 300 किमीपर्यंतची रेंज देऊ शकते. ही कार 100 kW DC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते, त्यामुळे कमी वेळेत बॅटरी चार्ज करता येईल.

किंमत आणि स्पर्धा

जपानमध्ये या कारची सुरुवातीची किंमत सुमारे 25 लाख जपानी येन (अंदाजे 13.5 ते 14 लाख रुपये) असू शकते. या किमतीत ही कार निसान आणि Mitsubishi Motors यांसारख्या कंपन्यांना कडवी स्पर्धा देईल. BYD आपल्या प्रगत बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर किफायतशीर आणि कार्यक्षम इलेक्ट्रिक कार देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Published On: Feb 23, 2026 | 09:58 PM

