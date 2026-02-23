Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026: झिम्बाब्वेचा विजयी रथ WI ने रोखला! मैदानावरच रडवलं, लज्जास्पद 108 धावांनी हार

वेस्ट इंडिजच्या ‘हेटमायर’ नावाच्या वादळापुढे झिम्बाब्वेचा आज निकाल लागू शकला नाही. विजयी रथाला रोख लावत लज्जास्पदरित्या १०८ धावांनी झिम्बाब्वेची टीम हरली. संघाने अजिबात चांगली कामगिरी केली नाही

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:01 PM
वेस्ट इंडिजची तुफान खेळी (फोटो सौजन्य - X.com)

  • वेस्ट इंडिजने उडवला झिब्माब्वेचा धुव्वा 
  • १०८ धावांनी झिब्माब्वेला चिरडले
  • झिब्माब्वेचा विजयी रथ वेस्ट इंडिजने रोखला 
श्रीलंकेत ऑस्ट्रेलियासारख्या संघाला हरवणाऱ्या झिम्बाब्वेला भारतात आल्यानंतर टी-२० विश्वचषकात दारुण पराभव पत्करावा लागला. झिम्बाब्वेने त्यांच्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात वेस्ट इंडिजचा सामना केला. दोन वेळा विजेत्या संघाने हा सामना १०७ धावांनी जिंकला, जो या टी-२० विश्वचषकातील धावांनी सर्वात मोठा विजय होता. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने ६ बाद २५४ धावा केल्या, जो स्पर्धेच्या इतिहासातील दुसरा सर्वोच्च धावसंख्या होता. झिम्बाब्वेचा डाव फक्त १४७ धावांवर आटोपला.

West Indies vs Zimbabwe: विंडीज पॉवर! एकाच सामन्यात इंग्लंडचे २ मोठे रेकॉर्ड्स केले उद्धवस्त; क्रिकेट विश्वात रचला नवा विक्रम

हेटमायरचा स्फोटक मारा 

झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा यांनी नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कॅरेबियन संघाची सुरुवात खराब झाली. ब्रँडन किंग १२ चेंडूत फक्त ९ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार शाई होप १२ चेंडूत १४ धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्यानंतर शिमरॉन हेटमायर आणि रोवमन पॉवेल यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १२२ धावांची भागीदारी केली. हेटमायर सुरुवातीपासूनच स्फोटक होता. त्याने फक्त १९ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. हेटमायरने ३४ चेंडूत ८५ धावा केल्या, त्यात सात चौकार आणि तितकेच षटकार मारले. त्याला दोन जीवनदानही मिळाले.

रोव्हमन पॉवेलने आपले अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी २९ चेंडू घेतले. पॉवेलने ३५ चेंडूंचा सामना करत ५९ धावांची दमदार खेळी केली. कॅरेबियन फलंदाजाने त्याच्या डावात चार चौकार आणि चार षटकार मारले. रोमारियो शेफर्डने फक्त १० चेंडूत २१ धावा केल्या, तर जेसन होल्डरने चार चेंडूत १३ धावांचे योगदान दिले. रुदरफोर्डने फक्त १३ चेंडूत नाबाद ३१ धावा केल्या, त्यात तीन चौकार आणि दोन षटकार मारले. गोलंदाजीत झिम्बाब्वेकडून ब्लेसिंग मुझारबानीने दोन बळी घेतले.

कशी आहे स्थिती 

हेटमायरच्या धमाकेदार अर्धशतकाच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांना धुव्वा उडवला. दोन्ही संघ आपापल्या गटात अव्वल स्थानावर होते आणि हा त्यांचा पहिलाच सुपर ८ सामना होता. सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखाली संघाने गट टप्प्यात ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंकेला पराभूत केले. दरम्यान, वेस्ट इंडिजने त्यांचे सर्व गट सामने जिंकले आहेत, ज्यात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्धचा सामना देखील समाविष्ट आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दारुण पराभवानंतर, हा सामना भारतासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण भारताची पात्रता या सामन्याच्या निकालावर अवलंबून असू शकते.

Shimron Hetmyer Fifty: वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई; ठोकलं सर्वात वेगवान टी-२० अर्धशतक

अशी होती टीम 

झिम्बाब्वे प्लेइंग इलेव्हन: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमणी (यष्टीरक्षक), रायन बर्ल, सिकंदर रझा (कर्णधार), ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुन्योंगा, डायन मायर्स, ब्रॅड इव्हान्स, ग्रॅमी क्रेमर, रिचर्ड नागरावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी

वेस्ट इंडीज प्लेइंग इलेव्हन: ब्रँडन किंग, शाई होप (यष्टीरक्षक/कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमॅरियो शेफर्ड, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर

Published On: Feb 23, 2026 | 11:01 PM

