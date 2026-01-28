Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • 10 Minutes Of Exercise Will Save Lives From Stomach Cancer These Foods Should Be In The Dinner Plate To Prevent Cancer

१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach Cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत ‘हे’ पदार्थ

पोटाच्या कॅन्सरची लागण होऊ नये म्हणून नियमित १० व्यायाम करावा. नियमित व्यायाम केल्यामुळे कॅन्सरचा २८ टक्के धोका कमी होतो आणि आरोग्य सुधारते. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: Jan 28, 2026 | 03:40 PM
१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत 'हे' पदार्थ

१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत 'हे' पदार्थ

Follow Us:
Follow Us:

पोटाच्या कॅन्सरची लक्षणे?
पोटाचा कॅन्सर होऊ नये म्हणून व्यायाम का करावा?
कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी काय करावे?

कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराचे नाव ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकते. पण हाच जीवघेणा आजार झाल्यानंतर शरीरात अनेक बदल जाणवू लागतात. कॅन्सरच्या अनियंत्रित पेशी वाढू लागल्यानंतर शरीरात असंख्य बदल दिसू लागतात, पण सामान्य समस्या समजून दुर्लक्ष केले जाते. असे न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. शरीराच्या कोणत्याही लहान मोठ्या अवयवाला कॅन्सरची लागण होऊ शकते. जगभरात कॅन्सरच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. त्यात पोटाच्या आणि आतड्यांच्या कॅन्सरचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर आहेत.(फोटो सौजन्य – istock)

सर्दी खोकल्यामुळे हैराण झाला आहात! मग चमचाभर मधात मिक्स करा ‘हा’ शक्तिशाली पदार्थ, कफ होईल कायमचा गायब

शारीरिक हालचाली आणि खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे पोटाच्या कॅन्सरची लागण होण्याची शक्यता असते. पोटाच्या कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर शरीरात कॅन्सरच्या अनियंत्रित पेशी वाढणे, मलविसर्जनाच्या सवयी, कोणत्याही कारंणाशिवाय वजन कमी होणे, पोटात वारंवार वेदना होणे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पोटाच्या कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी नियमित कोणता व्यायाम करावा, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.

तीव्र व्यायामाचा कॅन्सर पेशींवर होणारा परिणाम:

सकाळी उठल्यानंतर नियमित व्यायाम आणि शारीरिक हालचाली केल्यास कॅन्सरच्या अनियंत्रणत पेशी वाढत नाहीत. नियमित १५ ते २० मिनिटं हाय-इंटेंसिटी सायकलिंग किंवा व्यायाम केल्यास रक्तातील प्रथिनांची पातळी वाढते, ज्यामुळे कॅन्सरच्या पेशी नष्ट होण्यास मदत होते. कॅन्सर पेशींचा ऊर्जेचा पुरवठा कमी करण्यासाठी आणि पेशी नष्ट करण्यासाठी नियमित २० मिनिटं व्यायाम करावा. नियमित व्यायाम केल्यामुळे पॉलिप्स’ तयार होण्याचा धोका कमी होतो आणि तुम्ही कायमच निरोगी राहता. तसेच सकाळी उठल्यानंतर नियमित ३० सेकंद बर्पीज, ३० सेकंद स्क्वॅट्स, ३० सेकंद जंपिंग जॅक्स आणि ३० सेकंद माऊंटन क्लाइंबर्स केल्यास शरीराला कोणत्याही आजाराची कधीच लागण होणार नाही.

फायबरयुक्त पपईचे सेवन:

सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर नियमित पपईचे सेवन करावे. वाटीभर पपई सकाळच्या नाश्त्यात नियमित खाल्ल्यास शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जातील आणि आरोग्य सुधारेल. कॅन्सर होण्यास कमी फायबर असलेले पदार्थ आणि रेड मीट कारणीभूत ठरते. रेड मीटमध्ये असलेले हानिकारक घटक शरीरातील पेशींचे गंभीर नुकसान करतात. आहारात पपईसोबतच बाजरीची भाकरी, डाळ-भात, मोड आलेली कडधान्ये, पपई आणि हिरव्या पालेभाज्यांचा समावेश करावा. यामुळे पचनसंस्था कायमच सक्रिय राहते.

आंबवलेला भात खाल्यानंतर शरीरात कोणते बदल होतात? जाणून घ्या भात बनवण्याची कृती आणि शरीराला होणारे आश्चर्यकारक फायदे

सकाळी उठल्यानंतर किंवा वेळ मिळेल तेव्हा व्यायाम करावा. कॅन्सर झाल्यानंतर पुन्हा कॅन्सर होऊ नये म्हणून शरीराची खूप जास्त काळजी घ्यावी. व्यायाम केल्यामुळे कॅन्सरचा धोका २८ टक्क्यांनी कमी होतो. नियमित व्यायाम केल्यामुळे केमोथेरपीसारख्या उपचारांचे दुष्परिणाम कमी होतात आणि शरीराची पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पोटाच्या कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे कोणती?

    Ans: सुरुवातीला लक्षणे दिसत नाहीत, परंतु नंतर अपचन, पोटात अस्वस्थता, भूक न लागणे, पोट फुगणे, आणि जेवणानंतर मळमळ ही लक्षणे दिसू शकतात.

  • Que: पोटाच्या कर्करोगाचे मुख्य कारण काय?

    Ans: H. pylori संसर्ग, धूम्रपान, जंक फूडचे अतिसेवन, खारवलेले किंवा प्रक्रिया केलेले अन्न खाणे.

  • Que: पोटाचा कर्करोग बरा होऊ शकतो का?

    Ans: होय, जर तो सुरुवातीच्या टप्प्यात आढळला आणि त्वरित उपचार केले, तर तो पूर्णपणे बरा होऊ शकतो.

Web Title: 10 minutes of exercise will save lives from stomach cancer these foods should be in the dinner plate to prevent cancer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिवाळ्यात मिळणाऱ्या ‘या’ भाज्या ‘कर्करोगाच्या शत्रू’, नियमित सेवन केल्यास शरीरातील घाण पडून जाईल बाहेर
1

हिवाळ्यात मिळणाऱ्या ‘या’ भाज्या ‘कर्करोगाच्या शत्रू’, नियमित सेवन केल्यास शरीरातील घाण पडून जाईल बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach Cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत ‘हे’ पदार्थ

१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach Cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत ‘हे’ पदार्थ

Jan 28, 2026 | 03:40 PM
“काजळवाली” गाणं प्रदर्शित; निखिल कोष्टी आणि आचल चव्हाणची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला

“काजळवाली” गाणं प्रदर्शित; निखिल कोष्टी आणि आचल चव्हाणची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 28, 2026 | 03:39 PM
‘ब्लॅक बॉक्स’ आता सत्य आणणार समोर? अजितदादांच्या विमानात बिघाड होता? कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया, तांत्रिक बिघाडामुळे… 

‘ब्लॅक बॉक्स’ आता सत्य आणणार समोर? अजितदादांच्या विमानात बिघाड होता? कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया, तांत्रिक बिघाडामुळे… 

Jan 28, 2026 | 03:37 PM
Green Chili Achar Recipe : विना तेल घरी बनवा ‘हिरव्या मिरचीचं लोणचं’, चटकदार चव जेवणाची मजा करेल द्विगुणित

Green Chili Achar Recipe : विना तेल घरी बनवा ‘हिरव्या मिरचीचं लोणचं’, चटकदार चव जेवणाची मजा करेल द्विगुणित

Jan 28, 2026 | 03:36 PM
Raigad News: अलिबाग तालुक्यात निवडणूक रणसंग्राम! कुठे तिरंगी, कुठे चौरंगी लढत; राजकीय गणितं बदलणार

Raigad News: अलिबाग तालुक्यात निवडणूक रणसंग्राम! कुठे तिरंगी, कुठे चौरंगी लढत; राजकीय गणितं बदलणार

Jan 28, 2026 | 03:35 PM
गणेश नाईकांचे एकनाथ शिंदेंना आव्हान; म्हणाले, ‘आताही जरी भाजपने मला परवानगी दिली तरी…’

गणेश नाईकांचे एकनाथ शिंदेंना आव्हान; म्हणाले, ‘आताही जरी भाजपने मला परवानगी दिली तरी…’

Jan 28, 2026 | 03:34 PM
Red Tape Secret: नेतान्याहूंच्या फोनवर ‘लाल पट्टी’ का? ‘या’ व्हायरल फोटोमागचे इस्रायली ‘कमांडो’ सिक्रेट जगासमोर उघड

Red Tape Secret: नेतान्याहूंच्या फोनवर ‘लाल पट्टी’ का? ‘या’ व्हायरल फोटोमागचे इस्रायली ‘कमांडो’ सिक्रेट जगासमोर उघड

Jan 28, 2026 | 03:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM