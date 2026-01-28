Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Raigad News: अलिबाग तालुक्यात निवडणूक रणसंग्राम! कुठे तिरंगी, कुठे चौरंगी लढत; राजकीय गणितं बदलणार

अलिबाग तालुक्यात रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची मुदत संपल्यानंतर अंतिम लढती स्पष्ट झाल्या आहेत. पंचायत समितीच्या १४ जागांसाठी एकूण ४३ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.

Updated On: Jan 28, 2026 | 03:35 PM
  • 3 ठिकाणी तिरंगी तर 2 मतदारसंघात चौरंगी लढती रंगणार
  • अलिबाग तालुका निवडणूक तापली!
  • तिरंगी आणि चौरंगी लढतींमुळे राजकीय गणितं गुंतागुंतीची
अलिबाग: रायगड जिल्हा परीषद आणि पंचायत समिती निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. मंगळवारी दुपारनंतर अलिबाग तालुक्यातील उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर लढतींचे चित्र समोर आले. यात जिल्हा परीषदेच्या सात पैकी दोन मतदार संघात सरळ, तीन मतदार संघात तिरंगी तर दोन मतदार संघात चौरंगी लढती होणार आहेत. अलिबाग तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सात जागांसाठी २१ उमेदवार रिंगणात उरले आहेत, तर पंचायत समितीच्या १४ जागांसाठी ४३ उमेदवार आपले भवितव्य आजमावत आहेत.

Ajit Pawar Death: पहाटेचा शपथविधी ते पक्षफूट… अजित पवारांच्या आयुष्यातील 5 निर्णायक क्षण

दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची वेळ होती. तोपर्यंत कोण अर्ज मागे घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. शिवसेना आणि भाजपमध्ये युती व्हावी अशी तालुक्यातील दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांची इच्छा होती. यासाठी वरीष्ठ पातळीपासून स्थानिक पातळीवरदेखील शेवटपर्यंत चर्चा सुरू होती. प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजारोहणासाठी आलेले मंत्री भरत गोगावले यांच्याशी देखील याबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. परंतु या चर्चेला यश आले नाही. त्यामुळे युती फिसकटल्याचे पहायला मिळाले. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

दोन्ही पक्षांकडून दावा, महायुतीमध्ये आली बाधा

रायगड जिल्ह्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये युती झाल्याचे सांगितले जात होते. परंतु अनेक जागांवर दोन्ही पक्षांनी दावा सांगितल्याने युतीमध्ये बाधा आली. अलिबागमध्ये शहापूर मतदार संघात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार समोरासमोर आहेत. तेथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अमित नाईक यांच्यासमोर भाजपने सुप्रभात पाटील यांची उमेदवारी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे अलिबाग तालुक्यात युती होवू शकली नाही.

Ajit Pawar Death: अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादीची सूत्रं कोणाच्या हाती? पक्षाला नवा चेहरा मिळणार? तिढा सुटणार कसा?

एकूण २१ उमेदवार रिंगणात उरले

अलिबाग तालुक्यात जिल्हा परीषदेचे एकूण सात मतदार संघ आहेत. या सात जागांसाठी एकूण २१ उमेदवार रिंगणात उरले आहेत. त्यापैकी दोन मतदार संघात सरळ, तीन मतदार संघात तिरंगी आणि दोन मतदार संघात चौरंगी लढत होत आहे. चेंढरे मध्ये शेकाप विरूदध शिवसेना असा सरळ सामना आहे तर आवासमध्ये शिवसेना विरूदध काँग्रेस अशी लढत आहे. थळ कावीर आणि चौलमध्ये तिरंगी लढत होणार आहे. आंबेपूर आणि शहापूर मतदार संघात चौरंगी सामना रंगणार आहे.

Published On: Jan 28, 2026 | 03:35 PM

