Red Tape Secret: नेतान्याहूंच्या फोनवर ‘लाल पट्टी’ का? ‘या’ व्हायरल फोटोमागचे इस्रायली ‘कमांडो’ सिक्रेट जगासमोर उघड

Benjamin Netanyahu phone camera red tape viral photo : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (PM Benjamin Netanyahu)हे केवळ एक मुत्सद्दी राजकारणीच नाहीत, तर ते इस्रायलच्या ‘सायरेट मॅटकल’ (Sayeret Matkal) या एलिट स्पेशल फोर्सचे माजी कमांडो देखील आहेत. म्हणूनच त्यांच्या सुरक्षेचा प्रत्येक पैलू अत्यंत बारकाईने विचार करून ठरवला जातो. अलिकडेच नेतान्याहूंचा एक फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला, ज्यामध्ये त्यांच्या फोनच्या मागील कॅमेऱ्यावर चक्क ‘लाल रंगाची टेप’ लावलेली दिसत आहे. जगातील सर्वात प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या देशाच्या पंतप्रधानाला आपला कॅमेरा टेपने झाकण्याची गरज का पडली, या प्रश्नाने सध्या जगभरात खळबळ उडाली आहे.
नेतान्याहू यांचा हा फोटो जेरुसलेममधील ‘क्नेसेट’ (Knesset) च्या पार्किंगमध्ये टिपला गेला आहे. सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, ही लाल पट्टी म्हणजे ‘टॅम्पर-एव्हिडंट स्टिकर’ (Tamper-evident sticker) आहे. इस्रायलमधील अतिसंवेदनशील सरकारी इमारती किंवा संरक्षण तळांमध्ये प्रवेश करताना, मोबाईलमधील कॅमेरा वापरण्यास सक्त मनाई असते. हे स्टिकर्स अशा पद्धतीने बनवले जातात की, जर कोणी ते काढण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यावर खुणा उमटतात. यामुळे कोणताही गुप्तहेर किंवा कर्मचारी गुपचूपपणे संवेदनशील माहितीचे फोटो काढू शकत नाही.
आजच्या डिजिटल युगात ‘पेगासस’ सारखे स्पायवेअर इतके प्रगत झाले आहेत की, ते वापरकर्त्याला कळू न देता फोनचा कॅमेरा आणि मायक्रोफोन दूरस्थपणे (Remotely) सुरू करू शकतात. तुम्ही फोन वापरत नसलात तरीही, हॅकर्स तुमच्या फोनच्या कॅमेऱ्यातून तुमचे लोकेशन आणि सभोवतालचे दृश्य पाहू शकतात. नेतान्याहूंसारखे हाय-प्रोफाइल नेते हे हॅकर्ससाठी सर्वात मोठे लक्ष्य (High-value target) असतात. अशा वेळी सॉफ्टवेअरवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा ‘फिजिकल अडथळा’ (Physical Barrier) म्हणजेच कॅमेऱ्यावर टेप लावणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग मानला जातो.
You might have noticed the photo of Isreal Prime Minister Benjamin Netanyahu’s phone camera covered with tape. This isn’t just a quirky habit; it’s a simple security measure. Phones can be hacked, and cameras can be remotely activated without your knowledge. For someone in… pic.twitter.com/kD00PVs2MC — Pastor Okezie J. Atañi (@Onsogbu) January 27, 2026
मनोरंजक बाब अशी की, तंत्रज्ञानाचा बादशहा मानला जाणारा फेसबुकचा सर्वेसर्वा मार्क झुकरबर्ग देखील आपल्या लॅपटॉपचा कॅमेरा आणि ऑडिओ जॅक टेपने झाकून ठेवतो. जेव्हा त्याचा असाच एक फोटो व्हायरल झाला होता, तेव्हा जगभरात चर्चा झाली होती. माजी एफबीआय (FBI) संचालक जेम्स कोमी यांनीही मान्य केले होते की, ते त्यांच्या खाजगी लॅपटॉपचा कॅमेरा टेपने झाकून ठेवतात. यावरून हे स्पष्ट होते की, सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत सर्वात तंत्रज्ञ व्यक्तीदेखील शारीरिक सुरक्षिततेला अधिक महत्त्व देतात.
एआय असिस्टंट ‘ग्रोक’ (Grok) आणि विविध माध्यमांनुसार, नेतान्याहू हे बहुधा आयफोन (iPhone) वापरतात. मात्र, इस्रायलमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चिनी बनावटीचे फोन आणि काही विशिष्ट अॅप्सवर कडक निर्बंध आहेत. नेतान्याहूंचा हा ‘रेड टेप पॅटर्न’ आता केवळ इस्रायलपुरता मर्यादित न राहता, सायबर सुरक्षेबाबत जागरूक असलेल्या सामान्य नागरिकांसाठीही एक ‘डिजिटल हायजीन’ (Digital Hygiene) धडा ठरत आहे.
Ans: हेरगिरी टाळण्यासाठी आणि संवेदनशील ठिकाणी गुपचूप फोटो काढले जाऊ नयेत यासाठी हा इस्रायली सुरक्षा प्रोटोकॉलचा भाग आहे.
Ans: नाही, पण यामुळे हॅकर्स तुमच्या फोनचा ताबा घेऊनही तुमच्या सभोवतालचे दृश्य पाहू शकत नाहीत. हा एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर आहे.
Ans: जर तुम्हाला तुमच्या गोपनीयतेची (Privacy) काळजी असेल, तर लॅपटॉप किंवा फोनचा कॅमेरा वापरात नसताना झाकून ठेवणे ही एक चांगली सवय मानली जाते.