Red Tape Secret: नेतान्याहूंच्या फोनवर ‘लाल पट्टी’ का? ‘या’ व्हायरल फोटोमागचे इस्रायली ‘कमांडो’ सिक्रेट जगासमोर उघड

Netanyahu Phone Camera : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या फोन कॅमेऱ्यावर लाल फिती लावल्याने खळबळ उडाली आहे. त्याबद्दल विविध अटकळ बांधली जात आहेत. जाणून घ्या नेमक प्रकरण काय ते.

Updated On: Jan 28, 2026 | 03:31 PM
Netanyahu Phone Camera: नेतान्याहू त्यांच्या फोनच्या मागे लाल फिती का लावतात? व्हायरल फोटोनंतर धक्कादायक खुलासा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • कॅमेऱ्यावर लाल पट्टी: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या फोन कॅमेऱ्यावर लाल रंगाची टेप लावलेला फोटो व्हायरल झाला असून, हेरगिरी टाळण्यासाठी हे इस्रायली सुरक्षा प्रोटोकॉलचे वैशिष्ट्य असल्याचे समोर आले आहे.
  • डिजिटल हेरगिरीचा धोका: पेगासस (Pegasus) सारख्या प्रगत स्पायवेअरपासून वाचण्यासाठी ही एक ‘लो-टेक’ (Low-tech) पण अत्यंत प्रभावी शारीरिक सुरक्षा पद्धत मानली जाते.
  • दिग्गजांचा पॅटर्न: केवळ नेतान्याहूच नव्हे, तर फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग आणि माजी एफबीआय संचालक देखील आपल्या लॅपटॉप आणि फोनचे कॅमेरे टेपने झाकून ठेवतात.

Benjamin Netanyahu phone camera red tape viral photo : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (PM Benjamin Netanyahu)हे केवळ एक मुत्सद्दी राजकारणीच नाहीत, तर ते इस्रायलच्या ‘सायरेट मॅटकल’ (Sayeret Matkal) या एलिट स्पेशल फोर्सचे माजी कमांडो देखील आहेत. म्हणूनच त्यांच्या सुरक्षेचा प्रत्येक पैलू अत्यंत बारकाईने विचार करून ठरवला जातो. अलिकडेच नेतान्याहूंचा एक फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला, ज्यामध्ये त्यांच्या फोनच्या मागील कॅमेऱ्यावर चक्क ‘लाल रंगाची टेप’ लावलेली दिसत आहे. जगातील सर्वात प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या देशाच्या पंतप्रधानाला आपला कॅमेरा टेपने झाकण्याची गरज का पडली, या प्रश्नाने सध्या जगभरात खळबळ उडाली आहे.

पेगाससच्या युगात ‘लो-टेक’ सुरक्षा!

नेतान्याहू यांचा हा फोटो जेरुसलेममधील ‘क्नेसेट’ (Knesset) च्या पार्किंगमध्ये टिपला गेला आहे. सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, ही लाल पट्टी म्हणजे ‘टॅम्पर-एव्हिडंट स्टिकर’ (Tamper-evident sticker) आहे. इस्रायलमधील अतिसंवेदनशील सरकारी इमारती किंवा संरक्षण तळांमध्ये प्रवेश करताना, मोबाईलमधील कॅमेरा वापरण्यास सक्त मनाई असते. हे स्टिकर्स अशा पद्धतीने बनवले जातात की, जर कोणी ते काढण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यावर खुणा उमटतात. यामुळे कोणताही गुप्तहेर किंवा कर्मचारी गुपचूपपणे संवेदनशील माहितीचे फोटो काढू शकत नाही.

स्पायवेअरची धास्ती: जेव्हा कॅमेरा ‘डोळा’ बनतो

आजच्या डिजिटल युगात ‘पेगासस’ सारखे स्पायवेअर इतके प्रगत झाले आहेत की, ते वापरकर्त्याला कळू न देता फोनचा कॅमेरा आणि मायक्रोफोन दूरस्थपणे (Remotely) सुरू करू शकतात. तुम्ही फोन वापरत नसलात तरीही, हॅकर्स तुमच्या फोनच्या कॅमेऱ्यातून तुमचे लोकेशन आणि सभोवतालचे दृश्य पाहू शकतात. नेतान्याहूंसारखे हाय-प्रोफाइल नेते हे हॅकर्ससाठी सर्वात मोठे लक्ष्य (High-value target) असतात. अशा वेळी सॉफ्टवेअरवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा ‘फिजिकल अडथळा’ (Physical Barrier) म्हणजेच कॅमेऱ्यावर टेप लावणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग मानला जातो.

झुकरबर्ग आणि नेतान्याहू: एकच विचार!

मनोरंजक बाब अशी की, तंत्रज्ञानाचा बादशहा मानला जाणारा फेसबुकचा सर्वेसर्वा मार्क झुकरबर्ग देखील आपल्या लॅपटॉपचा कॅमेरा आणि ऑडिओ जॅक टेपने झाकून ठेवतो. जेव्हा त्याचा असाच एक फोटो व्हायरल झाला होता, तेव्हा जगभरात चर्चा झाली होती. माजी एफबीआय (FBI) संचालक जेम्स कोमी यांनीही मान्य केले होते की, ते त्यांच्या खाजगी लॅपटॉपचा कॅमेरा टेपने झाकून ठेवतात. यावरून हे स्पष्ट होते की, सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत सर्वात तंत्रज्ञ व्यक्तीदेखील शारीरिक सुरक्षिततेला अधिक महत्त्व देतात.

नेतान्याहू कोणता फोन वापरतात?

एआय असिस्टंट ‘ग्रोक’ (Grok) आणि विविध माध्यमांनुसार, नेतान्याहू हे बहुधा आयफोन (iPhone) वापरतात. मात्र, इस्रायलमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चिनी बनावटीचे फोन आणि काही विशिष्ट अ‍ॅप्सवर कडक निर्बंध आहेत. नेतान्याहूंचा हा ‘रेड टेप पॅटर्न’ आता केवळ इस्रायलपुरता मर्यादित न राहता, सायबर सुरक्षेबाबत जागरूक असलेल्या सामान्य नागरिकांसाठीही एक ‘डिजिटल हायजीन’ (Digital Hygiene) धडा ठरत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नेतान्याहू फोनच्या कॅमेऱ्यावर लाल टेप का लावतात?

    Ans: हेरगिरी टाळण्यासाठी आणि संवेदनशील ठिकाणी गुपचूप फोटो काढले जाऊ नयेत यासाठी हा इस्रायली सुरक्षा प्रोटोकॉलचा भाग आहे.

  • Que: केवळ कॅमेरा झाकल्याने फोन सुरक्षित होतो का?

    Ans: नाही, पण यामुळे हॅकर्स तुमच्या फोनचा ताबा घेऊनही तुमच्या सभोवतालचे दृश्य पाहू शकत नाहीत. हा एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर आहे.

  • Que: सामान्य माणसानेही फोनचा कॅमेरा झाकायला हवा का?

    Ans: जर तुम्हाला तुमच्या गोपनीयतेची (Privacy) काळजी असेल, तर लॅपटॉप किंवा फोनचा कॅमेरा वापरात नसताना झाकून ठेवणे ही एक चांगली सवय मानली जाते.

Published On: Jan 28, 2026 | 03:31 PM

