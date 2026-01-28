Make Tasty Green Chili Achar Without Oil Recipe In Marathi
Green Chili Achar Recipe : विना तेल घरी बनवा ‘हिरव्या मिरचीचं लोणचं’, चटकदार चव जेवणाची मजा करेल द्विगुणित
एकदा तेलाशिवाय हे मिरचीचं लोणचं करून पाहिलत, तर तुमच्या जिभेला याची चटक लागलीच असं समजा. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी लोणचं महत्त्वाची भूमिका बजावतं, आज आपण तेलाशिवाय मिरचीचं लोणचं कसं तयार करायचं ते जाणून घेणार आहोत.
कैरी, लिंबू, मिरची अशा अनेक प्रकारचे लोणचे तयार केले जाते.
पण तेलाशिवाय लोणच्याचा विचार तुम्ही नक्कीच कधी केला नसावा.
फार जुन्या काळापासून जेवणाची चव वाढवण्यासाठी लोणच्याचे सेवन केले जात आहे. लोणचं हा भारताचा पारंपारिक पदार्थ असून तो अनेक प्रकारे बनवला जातो. लोणचं बनवायचं म्हटलं की त्यात तेलाचा वापर हा आलाच. पण तुम्ही कधी विना तेलाचा वापर करता बनवलं जाणारं लोणचं खाल्लं आहे का? जेवणसोबत लोणच असेल तर जेवणाची मजा आणखी वाढते. विशेषतः मिरचीचा अचार पोळी, पुरी आणि पराठ्यासोबत खूपच चविष्ट लागतो. प्रवासात पुरी-लोणच्याचा सुगंध दूरपर्यंत पसरतो. तुम्हालाही लोणच खायला आवडत असेल, तर एकदा नक्की तेलाशिवाय मिरचीच लोणच लोणच करून पाहा. डाएट करणाऱ्यांसाठी हा लोणचं उत्तम पर्याय आहे, कारण यात तेल नसतानाही लोणच्याची खरी चव मिळते. तेलाविना मिरचीच लोणच बनवणे अतिशय सोप आणि झटपट प्रक्रिया आहे. चला तर मग याची रेसिपीजाणून घेऊया.