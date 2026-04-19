जगातील 5 असे किल्ले जिथे आजही शाही घराणे राहतात, जाणून घ्या तिथे कसं फिरता येऊ शकतं…

5 Famous And Historic Castle : जर तुम्हाला इतिहास, संस्कृती आणि राजेशाही वातावरणाचा अनुभव घ्यायचा असेल तर जगभरातील हे ऐतिहासिक किल्ले तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरु शकतात.

Updated On: Apr 19, 2026 | 08:48 AM
जगातील 5 असे किल्ले जिथे आजही शाही घराणे राहतात, जाणून घ्या तिथे कसं फिरता येऊ शकतं...

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • जगातील काही किल्ल्यांमध्ये आजही राजघराणे वास्तव्यास असून ते पर्यटकांसाठी खुले आहेत.
  • Windsor Castle आणि Balmoral Castle हे ब्रिटिश राजघराण्याशी संबंधित प्रसिद्ध किल्ले आहेत.
  • हे किल्ले इतिहास, शाही जीवनशैली आणि पर्यटन यांचा अनोखा अनुभव देतात.
किल्ले हे फक्त ऐतिहासिक वास्तू नाहीत तर इतिहास आहे जो आजही राजघराणे, परंपरा आणि त्यावेळच्या अनेक रहस्यांचे वास्तव डोळ्यासमोर आणतो. पूर्वीच्या काळात किल्ल्यांमध्ये राजघरणी इथे राहत होते पण काळासोबतच इथली वसाहत कमी झाली आणि ही वास्तू पर्यटनाचे ठिकाण बनले. पण तुम्हाला माहिती आहे का? आजही जगात असे काही किल्ले आहेत जिथे राजघराणे आजही आपल्या शाही थाटाने राहतात. यातील काही किल्ले आजही पर्यटकांसाठी खुले करण्यात आले आहेत ज्यामुळे ते जवळून तिथला इतिहास जाणून घेऊ शकतील. तुम्हालाही जर इतिहास आणि प्रवासाची आवड असेल, तर ही ठिकाणे तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरतील.

विंडसर कॅसल, इंग्लंड

हा जगातील सर्वात जुना आणि सर्वात मोठा रहिवासी किल्ला असल्याचे मानले जाते. किल्ला अंदाजे १३ एकर परिसरात पसरलेला असून इथे तुम्हाला शाही खोल्या आणि भव्य परिसर पाहायला मिळेल. इथे सेंट जॉर्ज चॅपल नावाचे एक प्रार्थनास्थळ आहे, जिथे शाही विवाहसोहळे आणि अंत्यसंस्कार पार पडतात. हा किल्ला वर्षभर पर्यटकांसाठी खुला असतो पण उन्हाळ्यात आणि विशेष शाही कार्यक्रमांच्या वेळी येथे गर्दी होण्याची शक्यता असते.

बाल्मोरल कॅसल, स्कॉटलंड

स्कॉटलंडमध्ये वसलेले बाल्मोरल कॅसल हे ब्रिटिश राजघराण्याचे खाजगी निवासस्थान आहे. साल १८५२ मध्ये राणी व्हिक्टोरियासाठी या किल्ल्याला खरेदी करण्यात आले होते. राणी एलिझाबेथ द्वितीय अनेकदा येथे उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या घालवण्यासाठी येत होत्या. त्यांचे निधनही याच ठिकाणी झाले. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्कॉटिश रचनेसाठी आणि ५०,००० एकरच्या विस्तीर्ण परिसरासाठी ओळखला जाणारा हा किल्ला, त्याच्या खास स्कॉटिश वैशिष्ट्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी थोड्या कालावधीसाठी या ठिकाणाला खुले करण्यात येते. याकाळात पर्यटक येथील बागा आणि आतील परिसराला जवळून पाहू शकतात.

ग्लॅमिस किल्ला, स्कॉटलंड

हा किल्ला खास करुन त्याच्या आकर्षक कथांसाठी ओळखला जाते. हे तेच ठिकाण आहे जिथे राणी एलिझाबेथ यांचे बालपण गेले. याच ठिकाणी राजकुमारी मार्गारेट यांचाही जन्म झाला होता. हा किल्ला २० मार्च ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत लोकांसाठी खुला असतो. पर्यटक याकाळात तेथील भव्य खोल्या, सुंदर बागा, रेस्टॉरंट आणि भेटवस्तूंच्या दुकानाचा आनंद लुटु शकतात.

शॅटो डी चास्टेलु, फ्रान्स

शॅटो द शॅस्टेलक्स हा फ्रान्सच्या बरगंडी प्रदेशात असलेला एक अतिशय जुना आणि ऐतिहासिक किल्ला असल्याचे मानले जाते. या किल्ल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो जवळजवळ १,००० वर्षांपासून एकाच कुटुंबाच्या (शॅस्टेलक्स कुटुंबाच्या) मालकीचा आहे, जी फ्रान्समधील एक दुर्मिळ गोष्ट आहे. उन्हाळ्याच्या काळात या किल्ल्याला पर्यटकांसाठी खुले करण्यात येते. इथे ते जुने ग्रंथालय आणि उद्यान पाहू शकतात.

सावरसिन किल्ला, रोमानिया

सावरसिन किल्ला हे रोमानियातील अराड परगण्यात असलेला एक शाही ठिकाण आहे. याला “सावरसिनचा शाही भाग” म्हणूनही ओळखले जाते. किल्ल्याच्या आतील भागात पर्यटकांना जाण्यास मनाई आहे पण ते येथील बागा आणि संग्रहालय निवांतपणे पाहू शकतात.

Published On: Apr 19, 2026 | 08:47 AM

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Tighee Marathi Movie : डोळ्यात पाणी आणणारं तिघींचं जग; मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजवणारा सिनेमा

Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

