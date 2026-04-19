Jag Arnav : भारतीय जहाजांवर ‘IRGC’चा हल्ला; इराणच्या कृत्याने भारत संतापला, दिल्लीत इराणच्या राजदूतांची ‘शाळा’

India Summons Iranian Ambassador: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये आयआरजीसीच्या गनबोट्सनी दोन भारतीय जहाजांवर गोळीबार केला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणी राजदूतांना बोलावून या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे.'

Updated On: Apr 19, 2026 | 08:44 AM
India Iran Conflict : भारतीय जहाजांवर 'IRGC'चा हल्ला; इराणच्या कृत्याने भारत संतापला, दिल्लीत इराणच्या राजदूतांची 'शाळा' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भारतीय जहाजांवर गोळीबार
  • इराणी राजदूतांना समन्स
  • सागरी सुरक्षेचा पेच

Iranian IRGC attack on Indian ships : जागतिक सागरी व्यापाराचे केंद्र असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’तून (Strait of Hormuz) एक अत्यंत चिंताजनक आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. शनिवारी इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सच्या (IRGC) गनबोट्सनी दोन भारतीय व्यापारी जहाजांवर कोणतीही पूर्वसूचना न देता गोळीबार केला. या घटनेने भारत आणि इराणमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये मोठी ठिणगी पडली असून, भारताने या घटनेची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे.

नेमकी घटना काय? ‘जग अर्णव’वर थेट हल्ला!

शनिवारी संध्याकाळी ओमानच्या ईशान्येला सुमारे २० सागरी मैल अंतरावर भारतीय ध्वज असलेली दोन जहाजे ‘जग अर्णव’ (Jag Arnav) आणि ‘सन्मार हेराल्ड’ (Sanmar Herald) आपली व्यावसायिक सफर पूर्ण करत होती. अचानक इराणच्या ‘IRGC’च्या दोन गनबोट्स या जहाजांच्या जवळ आल्या. युके मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) ने दिलेल्या माहितीनुसार, या गनबोट्सनी कोणतीही रेडिओ (VHF) वॉर्निंग न देता थेट जहाजांच्या दिशेने गोळीबार सुरू केला. ‘जग अर्णव’ या जहाजाला थेट टार्गेट करण्यात आले, तर सुदैवाने ‘सन्मार हेराल्ड’ या हल्ल्यातून निसटण्यात यशस्वी झाले. या भीषण गोळीबारात जहाजावरील सर्व कर्मचारी सुखरूप असले तरी, या घटनेमुळे सागरी मार्गावरील दहशतीत प्रचंड वाढ झाली आहे.

 

परराष्ट्र मंत्रालयाचा ‘धाक’: राजदूतांना पाचारण

या हल्ल्याची बातमी मिळताच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवी दिल्लीतील इराणच्या राजदूतांना तातडीने पाचारण करण्यात आले. परराष्ट्र सचिवांनी या घटनेबद्दल भारताचा तीव्र संताप व्यक्त केला. “भारत आपल्या व्यापारी जहाजांच्या आणि खलाशांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही,” अशा कडक शब्दात इराणला सुनावण्यात आले आहे. भारताने स्पष्ट केले की, यापूर्वी इराणने सहकार्य केले असले तरी, अशा प्रकारच्या हिंसक कारवाया जागतिक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत.

होर्मुझची सामुद्रधुनी: जागतिक व्यापाराची नस

होर्मुझची सामुद्रधुनी इतकी महत्त्वाची का आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. हा एक अतिशय अरुंद सागरी मार्ग आहे जो पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडतो. जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी सुमारे २०% व्यापार याच मार्गातून होतो. जर हा मार्ग असुरक्षित झाला, तर जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती गगनाला भिडू शकतात. इराणने या मार्गावर लष्करी ताकद दाखवल्यामुळे आता भारतासह जगातील अनेक देशांची चिंता वाढली आहे.

इराणचे आश्वासन आणि भारताची भूमिका

भारताच्या तीव्र विरोधामुळे इराणच्या राजदूतांनी तूर्तास नरमाईची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी भारताच्या चिंता तेहरानपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले असून भारतीय जहाजांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा करण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, या हल्ल्यामागचा खरा हेतू काय होता, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भारत आता या भागात आपल्या नौदलाची गस्त वाढवणार का? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने कोणत्या भारतीय जहाजांना लक्ष्य केले?

    Ans: इराणच्या 'IRGC' गनबोट्सनी 'जग अर्णव' आणि 'सन्मार हेराल्ड' या दोन व्यापारी जहाजांवर गोळीबार केला.

  • Que: या हल्ल्यात कोणी जखमी झाले आहे का?

    Ans: सुदैवाने, या हल्ल्यात जहाजावरील सर्व कर्मचारी सुखरूप आहेत आणि जहाजांचे कोणतेही मोठे नुकसान झालेले नाही.

  • Que: भारताने इराणला काय इशारा दिला आहे?

    Ans: भारताने इराणच्या राजदूतांना बोलावून स्पष्ट केले की, व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेला भारत सर्वोच्च प्राधान्य देतो आणि अशा प्रकारच्या हल्ल्यांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.

Published On: Apr 19, 2026 | 08:44 AM

