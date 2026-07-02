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Anxiety Attack: घाबरणे, धडधड अन् श्वास घ्यायला त्रास? मानसिक तणावाकडे दुर्लक्ष करू नका; अशी ओळखा एंग्झायटी अटॅकची लक्षणे

Updated On: Jul 02, 2026 | 06:19 PM IST
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सारांश

Anxiety Attack Symptoms: सततचा मानसिक ताण, चिंता आणि दैनंदिन तणाव यामुळे काही व्यक्तींमध्ये एंग्झायटी अटॅकचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे त्याची सुरुवातीची लक्षणे वेळेत ओळखून योग्य उपचार आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.

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विस्तार
  • एंग्झायटी अटॅकची सुरुवातीची लक्षणे
  • मानसिक तणावाकडे दुर्लक्ष करू नका
  • अशा प्रकारे घ्या स्वतःची काळजी
शारिरीक आरोग्याप्रमाणे मानसिक आरोग्याचीही योग्य काळजी घेणे तितकेच महत्वाचे आहे . कामाचे ओझे, आर्थिक जबाबदाऱ्या, वैयक्तिक नातेसंबंधातील अडचणी किंवा भविष्याची चिंता यामुळे अनेकजण सतत मानसिक तणावाखाली असतात. काही वेळा ही चिंता इतकी वाढते की ती एंग्झायटी अटॅकचे रूप धारण करते. सुरुवातीला दिसणारी लक्षणे सामान्य वाटत असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे शरीर आणि मन देत असलेले इशारे ओळखणे तसेच वेळेत योग्य उपचार घेणे आवश्यक आहे.एंग्झायटी अटॅकची सुरुवातीची लक्षणे कोणती, जाणून घ्या.

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अचानक भीती किंवा अस्वस्थता जाणवणे

कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना मनात भीती निर्माण होणे, सतत अस्वस्थ वाटणे किंवा काहीतरी वाईट घडणार असल्याची भावना येणे हे एंग्झायटीचे सुरुवातीचे संकेत असू शकतात. अशा वेळी व्यक्तीला शांत राहणे कठीण जाते.

हृदयाचे ठोके वेगाने वाढणे

एंग्झायटी अटॅक आल्यावर हृदयाची धडधड अचानक वाढू शकते. काहींना छातीत दडपण जाणवते किंवा श्वासोच्छ्वासाचा वेग वाढल्याने भीती आणखी वाढू शकते.

श्वास घेण्यास अडचण आणि चक्कर येणे

पुरेसा श्वास मिळत नसल्यासारखे वाटणे, जलद श्वास घेणे, डोके हलके वाटणे किंवा चक्कर येणे ही लक्षणेही एंग्झायटी अटॅकदरम्यान दिसू शकतात.

घाम येणे आणि शरीर थरथरणे

विशेष शारीरिक श्रम न करता अचानक घाम येणे, हात-पाय थरथरणे, तोंड कोरडे पडणे किंवा अंगात अशक्तपणा जाणवणे हीदेखील सामान्य लक्षणे मानली जातात.

अशा प्रकारे घ्या स्वतःची काळजी

मानसिक आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी नियमित व्यायाम, योग आणि ध्यानाचा सराव करा. रोज सात ते आठ तासांची झोप घ्या, संतुलित आहाराचे पालन करा आणि कॅफिनयुक्त पेयांचे अतिसेवन टाळा. तणाव वाढल्यास तो मनात दडपून न ठेवता विश्वासू व्यक्ती किंवा मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांशी मोकळेपणाने संवाद साधा. लक्षणे वारंवार जाणवत असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेण्यास विलंब करू नका.

एंग्झायटी अटॅक ही मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या असली तरी तिचा परिणाम संपूर्ण शरीरावर होऊ शकतो. त्यामुळे सुरुवातीची लक्षणे ओळखणे, तणावाचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि गरज भासल्यास तज्ज्ञांची मदत घेणे हे दीर्घकालीन आरोग्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे ही आजच्या काळातील सर्वात मोठी गरज आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Anxiety attack early symptoms mental stress signs treatment prevention mental health tips

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Published On: Jul 02, 2026 | 06:19 PM

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