Anxiety Attack: घाबरणे, धडधड अन् श्वास घ्यायला त्रास? मानसिक तणावाकडे दुर्लक्ष करू नका; अशी ओळखा एंग्झायटी अटॅकची लक्षणे

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कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना मनात भीती निर्माण होणे, सतत अस्वस्थ वाटणे किंवा काहीतरी वाईट घडणार असल्याची भावना येणे हे एंग्झायटीचे सुरुवातीचे संकेत असू शकतात. अशा वेळी व्यक्तीला शांत राहणे कठीण जाते.
एंग्झायटी अटॅक आल्यावर हृदयाची धडधड अचानक वाढू शकते. काहींना छातीत दडपण जाणवते किंवा श्वासोच्छ्वासाचा वेग वाढल्याने भीती आणखी वाढू शकते.
पुरेसा श्वास मिळत नसल्यासारखे वाटणे, जलद श्वास घेणे, डोके हलके वाटणे किंवा चक्कर येणे ही लक्षणेही एंग्झायटी अटॅकदरम्यान दिसू शकतात.
विशेष शारीरिक श्रम न करता अचानक घाम येणे, हात-पाय थरथरणे, तोंड कोरडे पडणे किंवा अंगात अशक्तपणा जाणवणे हीदेखील सामान्य लक्षणे मानली जातात.
मानसिक आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी नियमित व्यायाम, योग आणि ध्यानाचा सराव करा. रोज सात ते आठ तासांची झोप घ्या, संतुलित आहाराचे पालन करा आणि कॅफिनयुक्त पेयांचे अतिसेवन टाळा. तणाव वाढल्यास तो मनात दडपून न ठेवता विश्वासू व्यक्ती किंवा मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांशी मोकळेपणाने संवाद साधा. लक्षणे वारंवार जाणवत असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेण्यास विलंब करू नका.
एंग्झायटी अटॅक ही मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या असली तरी तिचा परिणाम संपूर्ण शरीरावर होऊ शकतो. त्यामुळे सुरुवातीची लक्षणे ओळखणे, तणावाचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि गरज भासल्यास तज्ज्ञांची मदत घेणे हे दीर्घकालीन आरोग्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे ही आजच्या काळातील सर्वात मोठी गरज आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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