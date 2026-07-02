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Fatty liver: फॅटी लिव्हरबाबत जनजागृतीसाठी जसलोक हॉस्पिटलचा पुढाकार; ‘लिव्हर फेस्ट सीझन 2’ चे आयोजन

Updated On: Jul 02, 2026 | 05:31 PM IST
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सारांश

Jaslok Hospital Organized Liver Fest Season 2: जसलोक हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरने फॅटी लिव्हर आजाराबाबत जनजागृती वाढवण्यासाठी ‘लिव्हर फेस्ट सीझन 2’ चे यशस्वी आयोजन केले, ज्यात प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा आणि शिक्षणावर भर देण्यात आला. या उपक्रमात तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, रुग्णांचे अनुभव आणि संवादात्मक सत्रांद्वारे उपस्थितांना यकृत आरो

Fatty liver: फॅटी लिव्हरबाबत जनजागृतीसाठी जसलोक हॉस्पिटलचा पुढाकार; ‘लिव्हर फेस्ट सीझन 2’ चे आयोजन
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विस्तार
  • जसलोक हॉस्पिटलचा पुढाकार
  • फॅटी लिव्हरबाबत जनजागृतीसाठी
  • ‘लिव्हर फेस्ट सीझन 2’ चे आयोजन

मुंबई: प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा आणि सामाजिक जनजागृतीबद्दलची आपली कटिबद्धता अधिक दृढ करत जसलोक हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरने लिव्हर फेस्ट सीझन २ चे यशस्वी आयोजन केले. भारतात झपाट्याने वाढणाऱ्या फॅटी लिव्हर आजाराच्या समस्येवर मात करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेला हा उपक्रम शिक्षण, संवाद आणि सक्षमीकरणासाठी अनोखे व्यासपीठ ठरला. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या चर्चा, रुग्णांचे अनुभव आणि परस्परसंवादी सत्रांच्या माध्यमातून उपस्थितांना या आजाराचे वेळीच निदान, प्रतिबंध आणि जीवनशैलीत करायचे बदल यांविषयी व्यावहारिक माहिती मिळाली, ज्यामुळे यकृताचे आरोग्य लक्षणीयरित्या सुधारण्यास मदत होऊ शकते. या कार्यक्रमात डॉक्टर, रुग्ण, रुग्णसेवक, आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि सर्वसामान्यांसह २५० हून अधिक नागरिक सहभागी झाले होते.

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या कार्यक्रमाची सुरुवात जसलोक हॉस्पिटलच्या गॅस्ट्रोएन्टेरॉलॉजी डायरेक्‍टर, चीफ हेपॅटॉलॉजिस्ट आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांट फिजिशियन डॉ. आभा नागराल यांच्या माहितीपूर्ण सत्राने झाली. त्यांनी फॅटी लिव्हर आजाराचे वाढते प्रमाण आणि कोणतीही लक्षणे न दाखवता हा आजार कसा बळावतो, ज्यामुळे पुढे जाऊन इतर अनेक गंभीर व जीवघेणे आजार होऊ शकतात, याविषयी सविस्तर माहिती दिली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा आजार वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली जीवनशैलीत योग्य बदल करून पूर्णपणे बरा केला जाऊ शकतो, हे त्यांनी या फॅटी लिव्हर प्रोग्रामचा भाग असलेल्या १०० हून अधिक रुग्णांच्या माहितीचा हवाला देत स्पष्ट केले.

हा ३-महिन्यांचा सर्वसमावेशक फॅटी लिव्हर रिव्हर्सल प्रोग्राम अनोखा आणि रुग्णाभिमुख उपक्रम आहे, ज्यामध्ये फिजियोथेरपिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट (आहारतज्ज्ञ), सायकॉलॉजिस्ट (मानसोपचारतज्ज्ञ), हेपॅटॉलॉजिस्ट आणि जनरल फिजिशियन यांसारखे आघाडीचे तज्ज्ञ एकाच छताखाली एकत्र येऊन अत्यंत समन्वयाने काम करतात. रुग्णांचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि उपचारांचे उत्तम परिणाम मिळवून देण्यासाठी डिझाइन केलेला हा प्रोग्राम शारीरिक हालचाली आणि आहारापासून ते मानसिक आधार आणि यकृताच्या विशेष व्यवस्थापनापर्यंत काळजीच्या प्रत्येक पैलूकडे एकात्मिक पद्धतीने लक्ष देतो. हा सर्वांगीण दृष्टिकोन रुग्णांना सहयोगी वातावरणात आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली फॅटी लिव्हर आजारातून पूर्णपणे बरे होण्यासाठी सक्षम करतो.

या कार्यक्रमामधील सर्वात प्रभावी सत्रांपैकी एक म्हणजे रुग्णांचा सत्कार आणि त्यांचे अनुभव सांगणारे सत्र होते, जिथे रुग्णांनी वैद्यकीय मार्गदर्शन, जीवनशैलीतील बदल आणि सातत्यपूर्ण पाठिंब्याच्या जोरावर फॅटी लिव्हर आजारावर कशी मात केली, याचे आपले अनुभव सांगितले. त्यांच्या या गाथांनी उपस्थितांच्या मनाला खोलवर स्पर्श केला आणि अनेकांना स्वतःच्या यकृताच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याची प्रेरणा दिली.

जसलोक हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरतर्फे आयोजित ‘लिव्हर फेस्ट सीझन २’ च्या माध्यमातून झपाट्याने वाढणाऱ्या फॅटी लिव्हरच्या समस्येविषयी आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेविषयी जन-जागरूकता पसरवण्याचा यशस्वी प्रयत्न करण्यात आला. हॉस्पिटलच्या चीफ हेपॅटॉलॉजिस्ट डॉ. आभा नागराल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बहुविद्याशाखीय चर्चासत्रात एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, फिजियोथेरपिस्ट, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आणि सायकॉलॉजिस्ट यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी एकत्र येत लठ्ठपणा, मधुमेह, पोषण, व्यायाम आणि मानसिक आरोग्याचा यकृतावर होणारा परिणाम यावर सखोल मार्गदर्शन केले, तसेच आजाराशी संबंधित असलेले विविध गैरसमज (मिथक) दूर केले. हा उपक्रम अधिक रंजक आणि व्यावहारिक बनवण्यासाठी यकृत आरोग्यावर आधारित प्रश्नमंजुषा, पौष्टिक आहाराची थेट प्रात्यक्षिके आणि वेलनेस अ‍ॅक्टिव्हिटीज राबवण्यात आल्या, ज्यामुळे नागरिकांना ही माहिती दैनंदिन जीवनात लागू करणे सोपे झाले.

या यशस्वी उपक्रमावर बोलताना जसलोक हॉस्पिटलचे चेअरमन श्री. विनोद चानराई, सीईओ श्री. जितेंद्र हरियान आणि डॉ. आभा नागराल यांनी सांगितले की, आरोग्य सेवा केवळ उपचारापुरती मर्यादित नसून हॉस्पिटलच्या चौकटीबाहेर पडून नागरिकांना योग्य ज्ञानाने सक्षम करणे आणि साध्या जीवनशैलीतील बदलांद्वारे यकृताचे गंभीर आजार रोखणे हाच या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.

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Web Title: Jaslok hospital liver fest season 2 fatty liver awareness mumbai event health camp

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Published On: Jul 02, 2026 | 05:31 PM

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