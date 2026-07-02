फक्त चव नाही, पोषणही महत्त्वाचे! मूग, तूर की चणा? प्रोटीनसाठी कोणती डाळ सर्वात उत्तम, जाणून घ्या

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मूग डाळ पचनसंस्थेसाठी हलकी मानली जाते. त्यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारातून सावरत असलेल्या व्यक्तींसाठी ती उत्तम पर्याय ठरते. यात प्रथिनांसोबतच फायबर, फोलेट, मॅग्नेशियम आणि इतर आवश्यक सूक्ष्म पोषक घटक असतात. ही डाळ शरीराला ऊर्जा देण्यासोबतच पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करते.
तूर डाळ अनेक घरांमध्ये नियमित बनवली जाते. या डाळीत प्रथिने, लोह, पोटॅशियम आणि बी-समूहातील जीवनसत्त्वे आढळतात. नियमित प्रमाणात तिचे सेवन केल्यास स्नायूंच्या कार्याला आधार मिळतो आणि शरीराच्या दैनंदिन पोषणाच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होते.
चना डाळीत प्रथिने आणि फायबर चांगल्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे बराच वेळ पोट भरल्यासारख वाटते. वजन नियंत्रणाचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी तसेच संतुलित आहार घेणाऱ्यांसाठी ही डाळ फायदेशीर मानली जाते. याशिवाय शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा मिळण्यासही मदत होते.
एकाच डाळीला सर्वश्रेष्ठ म्हणणे योग्य नाही. पचनाचा त्रास असल्यास मूग डाळ अधिक उपयुक्त ठरू शकते. रोजच्या आहारासाठी तूर डाळ संतुलित पर्याय आहे, तर अधिक फायबर आणि प्रथिनांची गरज असल्यास चणा डाळ निवडता येते. आहारात या तिन्ही डाळींचा समावेश केल्यास शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळण्यास मदत होते.
निरोगी शरीरासाठी केवळ प्रथिनांचे प्रमाण नव्हे, तर संतुलित पोषणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे एकाच प्रकारच्या डाळीवर अवलंबून न राहता विविध डाळींचा समतोल आहारात समावेश करा. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि निरोगी जीवनशैली यांच्या मदतीने शरीराला आवश्यक पोषण मिळू शकते आणि दीर्घकाळ चांगले आरोग्य टिकवून ठेवता येते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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