Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

खराब लाइफस्टाइलमुळे होतो Breast Cancer! वाचण्याचे उपाय जाणून घ्या

भारतामध्ये महिलांमध्ये स्तनकर्करोगाच्या रुग्णसंख्येत दरवर्षी सुमारे ६ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते खराब झोप, सततचा ताणतणाव आणि पोटाभोवती साठलेली चरबी हे महत्त्वाचे जोखीम घटक ठरत आहेत.

Updated On: Jan 09, 2026 | 04:15 AM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

भारतामध्ये महिलांमध्ये स्तनकर्करोगाच्या (ब्रेस्ट कॅन्सर) रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असून ही बाब आरोग्य तज्ज्ञांसाठी गंभीर चिंतेची ठरत आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार देशात दरवर्षी स्तनकर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये सुमारे ६ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) शी संबंधित एका अभ्यासातून असे स्पष्ट झाले आहे की या वाढीमागे केवळ वय किंवा कौटुंबिक इतिहासच कारणीभूत नसून, खराब झोप, सततचा मानसिक ताणतणाव आणि पोटाभोवती वाढणारी चरबी हेही महत्त्वाचे घटक ठरत आहेत. याचा परिणाम असा होत आहे की आता कमी वयातील महिलांनाही या आजाराचा धोका वाढू लागला आहे.

स्सल गावराण चवीची झणझणीत ‘शेवभाजी’ कशी तयार करायची? अवघ्या 10 मिनिटांची आहे रेसिपी!

टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना डॉ. शुभम गर्ग यांनी सांगितले की, स्तनकर्करोगाचा धोका आता फक्त वय वाढणे किंवा जनुकीय कारणांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. बदलती जीवनशैली, अनियमित दिनचर्या आणि मेटाबॉलिक समस्या या आजाराचा धोका वेगाने वाढवत आहेत. विशेषतः शहरी भागातील महिलांमध्ये हा धोका अधिक दिसून येत आहे. उशिरापर्यंत काम करणे, नाईट शिफ्ट, वाढलेला स्क्रीन टाइम आणि कायमचा ताणतणाव ही आजच्या जीवनशैलीची वैशिष्ट्ये बनली आहेत.

झोप आणि स्तनकर्करोग यांचा परस्पर संबंध असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. झोपेचा अभाव किंवा झोपेची वेळ सतत बदलल्यास शरीरातील सर्केडियन रिदम बिघडते. यामुळे मेलाटोनिन या हार्मोनचे संतुलन बिघडते आणि त्याचा थेट परिणाम इस्ट्रोजेन हार्मोनवर होतो. इस्ट्रोजेनचे असंतुलन स्तनकर्करोगाचा धोका वाढवू शकते. याशिवाय खराब झोपेमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि डीएनए दुरुस्तीची प्रक्रिया देखील मंदावते. केवळ झोपेचा अभाव कर्करोगाचे एकमेव कारण नसले तरी तो जर लठ्ठपणा, ताणतणाव आणि निष्क्रिय जीवनशैलीसोबत असेल, तर धोका अनेक पटींनी वाढतो.

डॉ. गर्ग यांच्या मते, वय आणि जनुकीय घटक हे अजूनही सर्वात मजबूत जोखीम घटक आहेत. मात्र, खराब झोप आता एक महत्त्वाचा ‘मॉडिफाएबल रिस्क फॅक्टर’ म्हणून पुढे येत आहे. अनेक महिलांमध्ये कुटुंबात कर्करोगाचा कोणताही इतिहास नसतानाही, दीर्घकाळ झोपेची कमतरता, नाईट शिफ्टचे काम आणि सततचा मानसिक ताण यामुळे स्तनकर्करोग झाल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की केवळ वजन वाढणेच धोकादायक नसून, पोटाभोवती साठलेली चरबी अधिक घातक ठरते. ही चरबी शरीरात सूज निर्माण करणारे घटक वाढवते, इन्सुलिन रेसिस्टन्स वाढवते आणि इस्ट्रोजेनचे प्रमाण जास्त करते. मेनोपॉजनंतर महिलांच्या शरीरात इस्ट्रोजेनचा मुख्य स्रोत ही चरबीच ठरते, ज्यामुळे हार्मोन-संवेदनशील स्तनकर्करोगाचा धोका वाढू शकतो.

जीवनशैलीत बदल करून स्तनकर्करोगाचा धोका पूर्णपणे टाळता येत नसला तरी तो मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो, असे तज्ज्ञ सांगतात. पुरेशी आणि चांगली झोप, ताणतणावावर नियंत्रण, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि पोटावरील चरबी कमी केल्यास हार्मोन्सचे संतुलन सुधारते आणि शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. यामुळे कर्करोग होण्याचा तसेच उपचारानंतर पुन्हा कर्करोग होण्याचा धोका कमी होऊ शकतो.

मकरसंक्रांतीच्या बोरन्हाणासाठी चिमुकल्यांचे खास कलेक्शन! ठाण्यातील ‘या’ दुकानात मिळतील पारंपरिकसह ट्रेंडी कपडे

भारतामध्ये ३५ ते ५० वयोगटातील महिलांमध्ये स्तनकर्करोगाचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. यामागे बसून काम करण्याची जीवनशैली, उशिरा मातृत्व, कमी काळ स्तनपान, झोपेची कमतरता आणि सततचा ताणतणाव ही कारणे महत्त्वाची मानली जात आहेत. याशिवाय आजाराचे निदान उशिरा होणे हीदेखील मोठी समस्या आहे. डॉक्टरांचा सल्ला आहे की ज्या महिलांमध्ये लठ्ठपणा, झोपेच्या तक्रारी आणि जास्त ताणतणाव असे जोखीम घटक आहेत, त्यांनी लवकर आणि वैयक्तिक स्वरूपाची तपासणी करून घ्यावी. अशा महिलांसाठी ३० वर्षांनंतरच क्लिनिकल ब्रेस्ट तपासणी, अल्ट्रासाऊंड किंवा गरज भासल्यास मॅमोग्राफी करण्याचा विचार करावा, जेणेकरून आजार वेळेत ओळखता येईल आणि उपचार अधिक प्रभावी ठरतील.

Web Title: Breast cancer due to lifestyle tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 04:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Women Health: ‘हे’ जीवघेणे आजार असतात सर्वच महिलांचे शत्रू! कोणत्याही वयात होऊ शकते लागण, वेळीच ओळख लक्षणे
1

Women Health: ‘हे’ जीवघेणे आजार असतात सर्वच महिलांचे शत्रू! कोणत्याही वयात होऊ शकते लागण, वेळीच ओळख लक्षणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM