Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

अनेक महाविद्यालयांमधून मराठी भाषा विषय बंद करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यावर

Updated On: Feb 27, 2026 | 07:18 PM

मराठी भाषा जगली पाहिजे मनामनामध्ये ती रुजली पाहिजे आणि मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून वि.वा. शिरवाडकर तथा कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने 27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी राजभाषा गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो. आज सांगलीतील विश्रामबाग चौकामध्ये मनसेच्या वतीने मराठी भाषा संवर्धनासाठी सह्यांची मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी सांगली महापालिकेचे विद्यमान महापौर धीरज सूर्यवंशी विरोधी पक्ष नेते मंगेश चव्हाण आदी सह प्रमुख वृत्तपत्रांचे संपादक, रुबाब चित्रपटाचे दिग्दर्शक शेखर रणखांबे, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान अनेक महाविद्यालयांमधून मराठी भाषा विषय बंद करण्यात आला आहे ही चिंतेची बाब आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये परप्रांतीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले असून त्या ठिकाणी मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, महापालिका क्षेत्रातील मराठी शाळा जगल्या पाहिजेत यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यायला पाहिजे, अशा तऱ्हेच्या मागण्या आणि मनोगते मान्यवरांनी नवराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केल्या आहेत.

Published On: Feb 27, 2026 | 07:18 PM

