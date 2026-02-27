PAK Vs AFG War: २७४ तालिबानी ठार, २२ लष्करी तळ उद्ध्वस्त! अफगाण संघर्षावर पाकिस्तानचा मोठा दावा

पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना या मोहिमेची माहिती दिली. ते म्हणाले की, हे संपूर्ण ऑपरेशन पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात येत आहे. “अफगाण तालिबानला आता निवड करावी लागेल. त्यांना टीटीपी (TTP), बीएलए, अल-कायदा यांसारख्या दहशतवादी संघटनांसोबत राहायचे आहे की पाकिस्तानसोबत? ही भूमिका पाकिस्तानने यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे,” असे खडेबोल चौधरी यांनी सुनावले.
दुसरीकडे, तालिबानने पाकिस्तानचे दावे फेटाळून लावत पलटवार केला आहे. तालिबानच्या दाव्यानुसार, त्यांच्या हल्ल्यात सुमारे ५५ पाकिस्तानी सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे दोन्ही बाजूंकडून होणाऱ्या दाव्यांमुळे मृतांच्या नेमक्या आकड्याबाबत संभ्रम असला तरी संघर्षाची तीव्रता प्रचंड असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
Pak Vs Afg War Live: पाकिस्तान मुळासकट संपणार? अफगणिस्तानचा PMO च्या जवळच एअरस्ट्राईक
आज पाकिस्तान तालिबानला दहशतवाद आणि मैत्री यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय देत असला, तरी इतिहासातील पाकिस्तानची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. सोव्हिएत आणि अमेरिकन युद्धाच्या काळात याच पाकिस्तानने तालिबानला आश्रय दिला होता. विशेष म्हणजे, जगातील सर्वात मोठा दहशतवादी ओसामा बिन लादेन हा देखील पाकिस्तानी लष्करी तळाच्या अगदी जवळ मारला गेला होता. त्यामुळे पाकिस्तानच्या आजच्या भूमिकेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
पाकिस्तानी पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “फितना-अल-खवारिज आणि अफगाण तालिबान यांच्यातील संगनमत खपवून घेतले जाणार नाही. पाकिस्तानच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीप्रती आमचे धोरण शून्य सहिष्णुतेचे असेल.” लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानी सशस्त्र दले कोणत्याही आक्रमणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षामुळे आता युद्धाचे ढग गडद झाले आहेत. तोरखम सीमा परिसरात रात्रभर तोफखाना आणि गोळीबाराचे आवाज ऐकू येत असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले आहे. सुरक्षिततेसाठी अनेक कुटुंबांनी स्थलांतर केले आहे. अफगाण सैनिकही सीमेच्या दिशेने कूच करताना दिसत असल्याने आगामी काळात हा संघर्ष अधिक चिघळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Afganistan vs Pakistan War: लष्कर आणि शस्त्रांस्त्रांच्या बाबतीत कुणाची ताकद सर्वात जास्त?