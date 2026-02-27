Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

गोंदिया शहरालगत असलेल्या कटंगी येथे मुलं चोरी करणारी टोळी आल्याचे सांगून स्थानिकांनी मोठा गोंधळ घातला.

Updated On: Feb 27, 2026 | 07:29 PM

गोंदिया शहरालगत असलेल्या कटंगी येथे मुलं चोरी करणारी टोळी आल्याचे सांगून स्थानिकांनी मोठा गोंधळ घातला. ही अफवा पसरल्यानंतर थोड्याच वेळात मोठा जमाव त्या ठिकाणी निर्माण झाला होता. त्यानंतर 112 वर कॉल करता त्या ठिकाणी गोंदियाच्या रामनगर पोलिसांनी पाचारण केले. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात वायरल करण्यात आला. मात्र ज्या महिलेवर नागरिकांनी बाळ चोरी करण्याचा संशय व्यक्त केला होता ती महिला मनोरुग्न असल्याचे पोलिसांनी सांगितले असून अशा पद्धतीने कुठल्याही अफवा पसरवू नये अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा आवाहन देखील पोलिसांनी केला आहे.

Web Title: Gondia rumors of a child stealing gang in katangi near gondia creating excitement in the area

Published On: Feb 27, 2026 | 07:29 PM

