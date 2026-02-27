Maruti e Vitara vs Creta Electric: कोणत्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये किती दम? जाणून घ्या फरक

या दोन्ही आधुनिक फीचर्स आणि चांगली रेंज देणाऱ्या इलेक्ट्रिक SUV आहेत. तुम्ही नवीन इलेक्ट्रिक SUV घेण्याचा विचार करत असाल, तर या दोन्ही गाड्यांपैकी कोणती जास्त दमदार आहे ते जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
Maruti e Vitara ही SUV थोडी अधिक रुंद असून तिचा व्हीलबेसही मोठा आहे. त्यामुळे आत बसणाऱ्या प्रवाशांना अधिक जागा मिळू शकते. दुसरीकडे Hyundai Creta Electric लांबी आणि उंचीच्या बाबतीत पुढे आहे. त्यामुळे या SUV मध्ये हेडरूम आणि बसण्याचा अनुभव थोडा अधिक आरामदायक वाटू शकतो. दोन्ही SUV कुटुंबासाठी आरामदायक मानल्या जातात.
फीचर्सच्या बाबतीत दोन्ही कार्समध्ये 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले, व्हेंटिलेटेड सीट, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कॅमेरा आणि लेव्हल 2 ADAS यांसारखे आधुनिक फीचर्स दिले आहेत. Maruti e Vitara मध्ये 10-वे पावर ड्रायव्हर सीट, 7 एअरबॅग, 10 स्पीकर साउंड सिस्टम आणि मल्टी-कलर अँबियंट लाइटिंग दिली आहे.
तर Hyundai Creta Electric मध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, ड्युअल वायरलेस चार्जर आणि Alexa कनेक्टिव्हिटीसारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत. त्यामुळे फीचर्सच्या बाबतीत दोन्ही SUV मजबूत आहेत; फरक फक्त ग्राहकांच्या पसंतीचा आहे.
Maruti e Vitara दोन बॅटरी पर्यायांसह उपलब्ध आहे – 49 kWh आणि 61 kWh. कंपनीनुसार या SUV ची रेंज अनुक्रमे सुमारे 440 किमी आणि 543 किमी इतकी आहे. याचा टॉर्क 193 Nm आहे. Hyundai Creta Electric मध्ये 42 kWh आणि 51.4 kWh बॅटरी दिली आहे. या SUV ची रेंज सुमारे 420 किमी आणि 510 किमी इतकी आहे, तर टॉर्क 200 Nm आहे. त्यामुळे रेंजच्या बाबतीत e Vitara पुढे आहे, तर Creta Electric चा टॉर्क किंचित जास्त आहे.
चार्जिंगच्या बाबतीत Creta Electric थोडी आघाडीवर आहे. AC चार्जरद्वारे ती सुमारे 4 ते 4.5 तासांत चार्ज होते, तर e Vitara पूर्ण चार्ज होण्यासाठी सुमारे 6.5 ते 9 तास लागतात. DC फास्ट चार्जिंगमध्येही Creta Electric थोडी जलद आहे.
किंमतीबाबत बोलायचे झाल्यास Maruti e Vitara ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 15.99 लाख रुपये आहे, तर Hyundai Creta Electric ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 18.02 लाख रुपये आहे. म्हणजेच e Vitara सुमारे 2 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे.
जर तुम्हाला अधिक रेंज आणि कमी किंमत महत्त्वाची वाटत असेल तर Maruti e Vitara हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. मात्र, जलद चार्जिंग आणि प्रीमियम फीचर्स हवे असतील तर Hyundai Creta Electric अधिक योग्य ठरू शकते.