Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

रत्नेश्वर देवस्थान यात्रेनिमित्त जिल्हा परिषद लातूर ,व कृषि उत्पन्न बाजार समिति लातूर यांच्या वतीने भव्य अश्व व श्वान जातीचे विविध प्रकार श्री सिद्धेश्वर रत्नेश्वर देवस्थान यात्रेनिमित्त प्रदर्शनात सहभागी झाले होते.

Updated On: Feb 27, 2026 | 06:46 PM

लातूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर व रत्नेश्वर देवस्थान यात्रेनिमित्त जिल्हा परिषद लातूर ,व कृषि उत्पन्न बाजार समिति लातूर यांच्या वतीने भव्य अश्व व श्वान जातीचे विविध प्रकार श्री सिद्धेश्वर रत्नेश्वर देवस्थान यात्रेनिमित्त प्रदर्शनात सहभागी झाले होते. यामध्ये 82 श्वान व 14 आश्व व पशुप्रेमी पशुपालक या प्रदर्शनामध्ये सहभागी झाले होते. या पशुप्रदूषणामध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांनी प्राण्याविषयी आपुलकी दाखवत फ्रॉम व अश्व पालन करावे असे पशु प्रेमींनी आवाहन केलेले आहे

Published On: Feb 27, 2026 | 06:46 PM

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
