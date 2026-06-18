Gardening Tips : लाख प्रयत्न करूनही कोथिंबीर येत नाही? माळ्याने सांगितली सोपी ट्रिक; पानांनी भरून जाईल कुंडी

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कुंडीत झाड उगवणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. यासाठी खत, माती आणि पाणी यांचा परफेक्ट वापर करता आला पाहिजे. अलिकडेच गार्डनिंग एक्सपर्ट रानी अंशु हिने गार्डनिंग करणाऱ्यांसाठी काही उपयोगी टिप्स शेअर केल्या आहेत. तुम्हालाही जर कुंडी भरुन कोथिंबीरचे झाड उगवायला हवे असेल तर या स्मार्ट ट्रिक्सचा वापर करुन तुम्ही घरी झाड लावू शकता.
अनेकजण कोथिंबीरचे झाड लावताना एक सामान्य चूक करतात आणि ती म्हणजे बाजारातून किंवा स्वयंपाकघरातून धणे डायरेक्ट मातीत टाकणे. यामुळे कोथिंबीरच्या झाडाला लवकर अंकुर फुटत नाही आणि मग ते सडून जाते. एक्सपर्टचे ऐकले तर, कोथिंबीरचे पेरण्यापूर्वी धणे सपाट पृष्ठभागावर ठेवून लाटण्याने किंवा जड वस्तूने हलकेच ठेचून घ्यावेत. धण्याची पेस्ट करायची नाहीये फक्त त्यांना दोन भागांत तोडायचे आहे.
झाड उगवण्यासाठी कोणतीही माती घेऊन काम चालत नाही. कोथिंबीर ताजी राहण्यासाठी अत्यंत सुपीक आणि भुसभुशीत मातीची गरज असते. यासाठी मातीत भरपूर प्रमाणात चांगले कुजलेले शेण आणि गांडूळ खत घालून मिसळा. शेणातून मातीला भरपूर नाइट्रोजन मिळते जे पानांना हिरवेगार ठेवण्यास मदत करते. यामुळे झाड लवकर मोठ देखीत होतं. याचबरोबर गांडूळ खत हे मातीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास आणि मुळांना मजबूत करण्यास मदत करते.
रानी अंशुने सांगितले की, अनेक लोक झाड लावताना त्याची बियाणे फक्त मातीच्या वर पसरवून ठेवतात. परंतु हे चुकीचे आहे. कोथिंबीरचे झाड लावताना मातीत लहान छिद्रे करा आणि यात फोडलेल्या धण्याचे काही तुकडे घाला, वरुन पुन्हा हलकी माती टाका आणि छिद्रे नीट भरा. असे केल्याने, रोपे उगवतील, तेव्हा ती अगदी सुरुवातीपासूनच एकत्र वाढून एक दाट झुडूप तयार करतील.
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कोथिंबीरचे झाड उगवताना मातीच्या ओलाव्यावर नेहमी लक्ष ठेवा. कुंडीत कधीही जास्त पाणी घालू नका; त्याऐवजी, माती ओलसर राहील इतकेच पाणी स्प्रे बाॅटलने शिंपडत रहा. जेव्हा कोथिंबीरचे झाड ५ ते ६ इंचाने मोठे होईल तेव्हा त्याला मूळापासून उकरुन काढण्याची चूक करु नका. नेहमी वरची पाने आणि देठ कात्रीनेच कापा. यामुळे कापलेल्या फांदीतून नवीन फांद्या फुटतात.