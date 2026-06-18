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Gardening Tips : लाख प्रयत्न करूनही कोथिंबीर येत नाही? माळ्याने सांगितली सोपी ट्रिक; पानांनी भरून जाईल कुंडी

Updated On: Jun 18, 2026 | 11:44 AM IST
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सारांश

तुम्हालाही कुंडीत कोथिंबीरचे झाड उगवायचे असल्यास या बेसिक टिप्स तुम्हाला माहिती असायलाच हव्यात. अनेकजण चुकीच्या पद्धतीने कोथिंबीर उगवण्याचा प्रयत्न करतात ज्यामुळे रोप वाढत नाही आणि कुंडीतच खराब होतं.

Gardening Tips : लाख प्रयत्न करूनही कोथिंबीर येत नाही? माळ्याने सांगितली सोपी ट्रिक; पानांनी भरून जाईल कुंडी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • पेरणीपूर्वी बियाण्यांवर एक खास प्रक्रिया केल्यास उगवण चांगली होते.
  • मातीची निवड आणि तिची गुणवत्ता झाडाच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
  • पाणी देण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ पाळल्यास झाड अधिक दाट वाढू शकते.
भाजी असो, डाळ असो किंवा पराठा… जर त्यात हिरवीगार कोथिंबीर घातली नाही तर त्याला हवी तशी चव येत नाही. ताज्या कोथिंबीरचा वास जेवणाची चव द्विगुणित करतो. हेच कारण आहे की, अनेक घरांंमध्ये कोथिंबीरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. होम गार्डनिंगचा ट्रेंड मागील काही काळापासून वाढला आहे. रासायनिक भाज्यांना कंटाळून अनेक लोकांनी घरीच काही भाज्या उगवायला सुरुवात केली आहे आणि यात कोथिंबीरचाही समावेश होतो. प्रत्येक पदार्थात याचा वापर होत असल्याने घरीच जर याचे झाड उगवले तर पैशांची मोठी बचत होऊ शकते. शिवाय फ्रेश आणि ताजी कोथिंबीर खाता येऊ शकते.

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कुंडीत झाड उगवणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. यासाठी खत, माती आणि पाणी यांचा परफेक्ट वापर करता आला पाहिजे. अलिकडेच गार्डनिंग एक्सपर्ट रानी अंशु हिने गार्डनिंग करणाऱ्यांसाठी काही उपयोगी टिप्स शेअर केल्या आहेत. तुम्हालाही जर कुंडी भरुन कोथिंबीरचे झाड उगवायला हवे असेल तर या स्मार्ट ट्रिक्सचा वापर करुन तुम्ही घरी झाड लावू शकता.

बियाणे तयार करण्याचे सीक्रेट

अनेकजण कोथिंबीरचे झाड लावताना एक सामान्य चूक करतात आणि ती म्हणजे बाजारातून किंवा स्वयंपाकघरातून धणे डायरेक्ट मातीत टाकणे. यामुळे कोथिंबीरच्या झाडाला लवकर अंकुर फुटत नाही आणि मग ते सडून जाते. एक्सपर्टचे ऐकले तर, कोथिंबीरचे पेरण्यापूर्वी धणे सपाट पृष्ठभागावर ठेवून लाटण्याने किंवा जड वस्तूने हलकेच ठेचून घ्यावेत. धण्याची पेस्ट करायची नाहीये फक्त त्यांना दोन भागांत तोडायचे आहे.

चांगली माती

झाड उगवण्यासाठी कोणतीही माती घेऊन काम चालत नाही. कोथिंबीर ताजी राहण्यासाठी अत्यंत सुपीक आणि भुसभुशीत मातीची गरज असते. यासाठी मातीत भरपूर प्रमाणात चांगले कुजलेले शेण आणि गांडूळ खत घालून मिसळा. शेणातून मातीला भरपूर नाइट्रोजन मिळते जे पानांना हिरवेगार ठेवण्यास मदत करते. यामुळे झाड लवकर मोठ देखीत होतं. याचबरोबर गांडूळ खत हे मातीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास आणि मुळांना मजबूत करण्यास मदत करते.

बियाणे पुरण्याची पद्धत

रानी अंशुने सांगितले की, अनेक लोक झाड लावताना त्याची बियाणे फक्त मातीच्या वर पसरवून ठेवतात. परंतु हे चुकीचे आहे. कोथिंबीरचे झाड लावताना मातीत लहान छिद्रे करा आणि यात फोडलेल्या धण्याचे काही तुकडे घाला, वरुन पुन्हा हलकी माती टाका आणि छिद्रे नीट भरा. असे केल्याने, रोपे उगवतील, तेव्हा ती अगदी सुरुवातीपासूनच एकत्र वाढून एक दाट झुडूप तयार करतील.

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ओलाव्यावर लक्ष ठेवा

कोथिंबीरचे झाड उगवताना मातीच्या ओलाव्यावर नेहमी लक्ष ठेवा. कुंडीत कधीही जास्त पाणी घालू नका; त्याऐवजी, माती ओलसर राहील इतकेच पाणी स्प्रे बाॅटलने शिंपडत रहा. जेव्हा कोथिंबीरचे झाड ५ ते ६ इंचाने मोठे होईल तेव्हा त्याला मूळापासून उकरुन काढण्याची चूक करु नका. नेहमी वरची पाने आणि देठ कात्रीनेच कापा. यामुळे कापलेल्या फांदीतून नवीन फांद्या फुटतात.

 

Web Title: Coriander gardening tips how to grow dense coriander at home easy tricks marathi

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Published On: Jun 18, 2026 | 11:44 AM

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