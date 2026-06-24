Curd Tips: दही कधीच होणार नाही आंबट, विरजण लावताना वापरा सोपी ट्रिक

कधीकधी, रात्रभर घट्ट झालेले दही सकाळपर्यंत इतके आंबट होते की त्याची चव बेचव लागते. अशा परिस्थितीत, दही घट्ट करण्यासाठी एक सोपी युक्ती वापरल्यास ते जास्त काळ चविष्ट राहण्यास मदत होईल. दही घट्ट करताना दुधात हा एक घटक घातला तर ते कधीही आंबट होणार नाही. काही सोप्या लाइफस्टाइल टिप्सच्या मदतीने तुम्ही नक्कीच दही गोड विरजू शकता.
रात्रभर वाट पाहण्याची गरज नाही, फक्त 2 तासांतच घट्ट होईल; दही गोठवण्याची सोपी पद्धत जाणून घ्या
काय आहे सोपी पद्धत
दह्याचे विरजण जेव्हा तुम्ही लावता तेव्हा त्यात अगदी थोडी साखर मिक्स करा. यामुळे दही लवकर आंबट होण्यापासून वाचते. तुम्ही कोमट दुधात साधारण अर्धा किंवा एक चमचा साखर घालू शकता. मग, त्यात अगदी थोडंसं ताक मिक्स करा आणि नेहमीप्रमाणे दही सेट करा. कधीकधी, दही आंबवण्याची प्रक्रिया गरजेपेक्षा जास्त होते, ज्यामुळे आंबट चव येते. अशावेळी, थोडी साखर घातल्याने चव संतुलित होते.
याशिवाय तुम्ही जेव्हा दही लावता तेव्हा विरजण घालताना तुम्ही कधीही डायरेक्ट गरम दुधात विरजण लाऊ नका. यामुळे दही हमखास आंबट होते हे लक्षात घ्या. तसंच दही लावताना थंड ठिकाणीही भांडं ठेऊ नका. यामुळेही दही व्यवस्थित विरजू शकत नाही.
दही लावताना वापरा सोप्या युक्ती