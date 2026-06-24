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Curd Tips: दही कधीच होणार नाही आंबट, विरजण लावताना वापरा सोपी ट्रिक

Updated On: Jun 24, 2026 | 09:37 PM IST
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सारांश

अनेकदा दही घरी लावल्यानंतर आंबट होते आणि नक्की गणित कुठे चुकतंय हेच कळत नाही. पण तुम्ही एक पद्धत वापरली तर दही कधीच आंबट होणार नाही. तुम्हाला रोज दही खायला आवडत असेल तर नक्की वाचा

दही आंबट न होण्यासाठी कसं घालावं विरजण (फोटो सौजन्य - iStock)

दही आंबट न होण्यासाठी कसं घालावं विरजण (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • घरच्या घरी गोड दही कसे लावावे 
  • आंबट दही न होण्यासाठी काय करावे 
  • दही आंबट न लागण्यासाठी सोपी पद्धत 
शरीराची उष्णता कमी करण्यासाठी आपण काकडी, टरबूज, मुळा आणि खरबूज यांसारख्या गोष्टी खातो. तर दहीदेखील शरीराला थंडावा देण्याचे काम करते. ते खाल्ल्याने अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात. काही लोक दही विकत घेतात, तर काही जण ते घरी बनवणे पसंत करतात. पण अनेकांना घरी दही लावल्यानंतर ते आंबट होते अशी तक्रार असते. 

कधीकधी, रात्रभर घट्ट झालेले दही सकाळपर्यंत इतके आंबट होते की त्याची चव बेचव लागते. अशा परिस्थितीत, दही घट्ट करण्यासाठी एक सोपी युक्ती वापरल्यास ते जास्त काळ चविष्ट राहण्यास मदत होईल. दही घट्ट करताना दुधात हा एक घटक घातला तर ते कधीही आंबट होणार नाही. काही सोप्या लाइफस्टाइल टिप्सच्या मदतीने तुम्ही नक्कीच दही गोड विरजू शकता. 

रात्रभर वाट पाहण्याची गरज नाही, फक्त 2 तासांतच घट्ट होईल; दही गोठवण्याची सोपी पद्धत जाणून घ्या

काय आहे सोपी पद्धत

दह्याचे विरजण जेव्हा तुम्ही लावता तेव्हा त्यात अगदी थोडी साखर मिक्स करा. यामुळे दही लवकर आंबट होण्यापासून वाचते. तुम्ही कोमट दुधात साधारण अर्धा किंवा एक चमचा साखर घालू शकता. मग, त्यात अगदी थोडंसं ताक मिक्स करा आणि नेहमीप्रमाणे दही सेट करा. कधीकधी, दही आंबवण्याची प्रक्रिया गरजेपेक्षा जास्त होते, ज्यामुळे आंबट चव येते. अशावेळी, थोडी साखर घातल्याने चव संतुलित होते.

याशिवाय तुम्ही जेव्हा दही लावता तेव्हा विरजण घालताना तुम्ही कधीही डायरेक्ट गरम दुधात विरजण लाऊ नका. यामुळे दही हमखास आंबट होते हे लक्षात घ्या. तसंच दही लावताना थंड ठिकाणीही भांडं ठेऊ नका. यामुळेही दही व्यवस्थित विरजू शकत नाही.

दही लावताना वापरा सोप्या युक्ती 

  • दही सेट करण्यासाठी दूध खूप गरम ठेवू नका. बरेच लोक खूप गरम दुधात विरजण घालतात, ज्यामुळे दह्याचा पोत खराब होतो. म्हणून, दही सेट करण्यासाठी नेहमी कोमट दूध वापरा
  • अनेक घरांमध्ये आजही दही मातीच्या भांड्यात सेट केले जाते. असे मानले जाते की मातीचे भांडे अतिरिक्त पाणी शोषून घेण्यास मदत करते, ज्यामुळे दही अधिक घट्ट आणि टणक होते. यामुळे दह्याची चवही सुधारते
  • जर खूप उष्णता असेल, तर दही सेट झाल्यावर लगेच फ्रिजमध्ये ठेवा. दही घट्ट करताना खूप जुने दही वापरू नका याची काळजी घ्या. यामुळे त्याचा आंबटपणा वाढू शकतो. ही सोपी ट्रिक नक्की वापरून पहा 
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Web Title: Curd will never turn sour use simple trick

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Published On: Jun 24, 2026 | 09:37 PM

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