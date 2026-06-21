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डोळ्यांखाली आलेल्या डार्क सर्कल्समुळे चेहरा थकल्यासारखा वाटतो? स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांच्या वापरामुळे त्वचा होईल स्वच्छ

Updated On: Jun 21, 2026 | 01:47 PM IST
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सारांश

डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग कमी करण्यासाठी स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचा वापर करावा. यामुळे त्वचा उजळदार आणि नैसर्गिकरित्या सुंदर दिसते. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

डोळ्यांखाली आलेल्या डार्क सर्कल्समुळे चेहरा थकल्यासारखा वाटतो? स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थांच्या वापरामुळे त्वचा होईल स्वच्छ

डोळ्यांखाली आलेल्या डार्क सर्कल्समुळे चेहरा थकल्यासारखा वाटतो? स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थांच्या वापरामुळे त्वचा होईल स्वच्छ

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विस्तार

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पाण्याची कमतरता, पोषक घटकांची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम शरीरासोबतच त्वचेवर लगेच दिसून येतो. चेहऱ्याची खूप जास्त काळजी घेतली जाते. पण डोळ्यांखाली आलेल्या डार्क सर्कल्सकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग त्वचेचे सौंदर्य कमी करून टाकतात. तर काहीवेळा डोळे अतिशय काळे पडल्यामुळे वय जास्त दिसते. रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल किंवा लॅपटॉप स्क्रीन पाहणे, कामाचा अतिरिक्त ताण आणि अपुरी झोप इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम डोळ्यांवर लगेच दिसून येतो. डोळ्यांखाली त्वचा काळी पडल्यानंतर अनेक वेगवेगळ्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर केला जातो. तर काहीवेळा काळे डाग कमी करण्यासाठी महिला ट्रीटमेंट करून घेतात.(फोटो सौजन्य – AI)

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डोळ्यांभोवती आलेल्या काळ्या डागांमुळे चेहरा सतत थकलेला, निस्तेज आणि आजारी असल्यासारखा वाटतो. हे डाग लपवण्यासाठी वारंवार महिला केमिकल युक्त महागड्या अंडर-आय क्रीम्सवर हजारो रुपये खर्च करतात. पण याचा फारसा परिणाम दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग घालवण्यासाठी स्वयंपाक घरातील कोणत्या पदार्थांचा वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे पदार्थ त्वचा हायड्रेट ठेवण्यासोबतच डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग कमी करण्यास मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय:

डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग कमी करण्यासाठी बटाट्याचा वापर करावा. यामध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग घटक असतात, ज्यामुळे डार्क सर्कल्स कमी होण्यास मदत होते. यासाठी बटाट्याचा रस किसून त्यातील रस काढून घ्या. त्यानंतर कापसाच्या गोळ्याने रस डोळ्यांभोवती लावून काहीवेळ तसाच ठेवा. १५ ते २० मिनिटं ठेवल्यानंतर डोळ्यांवरून काढा. यामुळे डोळ्यांभोवती वाढलेले काळे डाग कमी होण्यासोबतच त्वचा उजळदार होईल. ७ दिवस नियमित बटाट्याचा रस डोळ्यांवर लावल्यास त्वचा अधिक सुंदर दिसेल.

दुधामध्ये असलेले गुणकारी घटक त्वचेवरील काळे डाग घालवण्यास मदत करतात. वाटीमध्ये कच्चे दूध घेऊन त्यात कॉटन बुडवून डोळ्यांवर ठेवा. १५ मिनिटं डोळ्यांवर ठेवल्यास थंडावा जाणवणे आणि डोळ्यांमध्ये वाढलेली जळजळ कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय दुधाची साय लावून हलक्या हाताने मसाज केल्यास डेड स्किन निघून जाण्यास मदत होईल.

वजन वाढल्यानंतर ते कमी करताना नियमित काहींना ग्रीन टी पिण्याची सवय असते. पण ग्रीन टी ची बॅग फेकून न देता फ्रिजमध्ये ठेवून द्यावी. थंड झाल्यानंतर डोळ्यांवर लावून १० ते १५ मिनिट ठेवा. यामध्ये असलेले कॅफिन आणि अँटी-ऑक्सिडंट्स डोळ्यांभोवती आलेली सूज आणि काळेपणा कमी करण्यास मदत करतील. ग्रीन टी केवळ शरीरसाठीच नाहीतर संपूर्ण त्वचेसाठी फायदेशीर ठरते.

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वाटीमध्ये टोमॅटोचा रस घेऊन त्यात लिंबाचा रस मिक्स करा आणि डोळ्यांवर लावा. काहीवेळ ठेवल्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करून त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून टाका. टोमॅटोचा रस आणि लिंबाच्या रसात खूप जास्त विटामिन सी असते. यामुळे डोळ्यांभोवती वाढलेले काळे डाग कमी होण्यास मदत होते. १० दिवस नियमित लावल्यास डोळे उजळदार होतील.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Do dark circles under your eyes make your face look tired using these kitchen ingredients will clear up your skin

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Published On: Jun 21, 2026 | 01:47 PM

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