भारताच्या या शहराला म्हटले जाते चॉकलेट सिटी; 99% लोकांना माहिती नाही याच नाव...

ऊटी, तमिळनाडूतले प्रसिद्ध हिल स्टेशन, “चॉकलेट सिटी” म्हणून ओळखले जाते. येथील थंड हवामान आणि स्थानिक रेसिपीमुळे घरगुती चॉकलेट्स प्रसिद्ध आहेत, प्रवाशांसाठी आवडती भेट ठरली आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 07:41 AM
  • तमिळनाडूतील नीलगिरी पर्वतरांगांमध्ये वसलेले ऊटी हे थंड हवामान, सुंदर निसर्ग आणि खास घरगुती चॉकलेटसाठी प्रसिद्ध आहे.
  • अनेक वर्षांपासून ऊटीतून परतणारे पर्यटक स्थानिक पद्धतीने बनवलेली चॉकलेट आवर्जून खरेदी करतात.
  • ऊटीचे थंड आणि आल्हाददायक हवामान चॉकलेट बनवण्यासाठी अतिशय योग्य आहे.
चॉकलेटचे नाव ऐकताच तोंडात पाणी येते, पण तुम्हाला माहित आहे का की भारतात एक शहर आहे जे चॉकलेट टाउन म्हणून ओळखले जाते? होय, तुम्ही बरोबर ऐकलं. तमिळनाडूतील नीलगिरी पर्वतरांगांमध्ये वसलेलं ऊटी हे एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे, ज्याला लोक प्रेमाने “चॉकलेट सिटी” म्हणतात.

अखेर सुरू झाला आहे सुरजकुंड मेळावा, एन्ट्री तिकीट आणि पूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या

ज्या काळी येथे मोठी कॅफे किंवा महागडी चॉकलेट ब्रँड्स नव्हती, त्या काळापासूनच ऊटीतून परतणारे लोक घरगुती चॉकलेट सोबत नेत. हळूहळू या चॉकलेटची ओळख पसरली. लहान-मोठ्या दुकानांची सुरुवात झाली, आणि स्थानिक कुटुंबांनी आपापल्या खास रेसिपी जपून ठेवल्या. आज ऊटी चॉकलेटसाठी ओळखले जाते, आणि ही  प्रोत्साहनाने नव्हे तर अनेक वर्षांच्या मेहनतीने मिळाली आहे.

ऊटीत चॉकलेट बनवण्याची खासियत

ऊटीचे थंड हवामान चॉकलेटसाठी अत्यंत योग्य मानले जाते. येथे उष्णता कमी असल्यामुळे चॉकलेट पटकन खराब होत नाही आणि फ्रिजची आवश्यकताही कमी असते. यामुळे स्थानिक लोकांनी घरच्या घरीच चॉकलेट बनवायला सुरुवात केली. कालांतराने पर्यटन वाढल्यामुळे ही चॉकलेट प्रवाशांसाठी आवडती भेट बनली.

ऊटीची चॉकलेट मुख्यत्वे घनदाट चव आणि विविध प्रकारांमुळे प्रसिद्ध आहे. येथे तुम्हाला मेवे असलेली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, फळ आणि रम फ्लेवरयुक्त चॉकलेट सहज मिळेल.

ऊटीतील चॉकलेट दुकाने

ऊटीमध्ये तुम्हाला प्रत्येक बाजूस चॉकलेटच्या दुकाने दिसतील, विशेषतः बाजारपेठेच्या परिसरात. ही दुकाने साधारणपणे लहान असतात, ज्यात काचाचे काउंटर लावलेले असतात. येथे साधी मिल्क चॉकलेटपासून ते हाताने बनवलेली ट्रफल्स मिळतात. काही ठिकाणी तुम्ही चॉकलेट तयार होताना देखील पाहू शकता, ज्यामुळे खरेदीचा अनुभव अधिक खास होतो.

आता चेरी ब्लॉसम पाहण्यासाठी जपानला जाण्याची गरज नाही; मुंबईतच घेता येईल गुलाबी फुलांचा आनंद

ऊटी भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ

ऊटीची सहल वर्षभर करता येते, पण ऑक्टोबर ते जून हा कालावधी सर्वोत्तम मानला जातो. या काळात हवामान थंड आणि आरामदायक असते. उन्हाळ्यात मैदानी भागातील उष्णतेपासून सुटका मिळवण्यासाठी लोक जास्त प्रमाणात येतात. हिवाळ्यात धुके आणि थंडी ऊटीची सुंदरता आणखी वाढवतात. पावसाळ्यात हरिततेचा अनुभव उत्तम मिळतो, पण फिरण्यासाठी किंचित अडचण होऊ शकते.

 

Published On: Feb 05, 2026 | 07:40 AM

