भारताच्या या शहराला म्हटले जाते चॉकलेट सिटी; 99% लोकांना माहिती नाही याच नाव...

ज्या काळी येथे मोठी कॅफे किंवा महागडी चॉकलेट ब्रँड्स नव्हती, त्या काळापासूनच ऊटीतून परतणारे लोक घरगुती चॉकलेट सोबत नेत. हळूहळू या चॉकलेटची ओळख पसरली. लहान-मोठ्या दुकानांची सुरुवात झाली, आणि स्थानिक कुटुंबांनी आपापल्या खास रेसिपी जपून ठेवल्या. आज ऊटी चॉकलेटसाठी ओळखले जाते, आणि ही प्रोत्साहनाने नव्हे तर अनेक वर्षांच्या मेहनतीने मिळाली आहे.
ऊटीत चॉकलेट बनवण्याची खासियत
ऊटीचे थंड हवामान चॉकलेटसाठी अत्यंत योग्य मानले जाते. येथे उष्णता कमी असल्यामुळे चॉकलेट पटकन खराब होत नाही आणि फ्रिजची आवश्यकताही कमी असते. यामुळे स्थानिक लोकांनी घरच्या घरीच चॉकलेट बनवायला सुरुवात केली. कालांतराने पर्यटन वाढल्यामुळे ही चॉकलेट प्रवाशांसाठी आवडती भेट बनली.
ऊटीची चॉकलेट मुख्यत्वे घनदाट चव आणि विविध प्रकारांमुळे प्रसिद्ध आहे. येथे तुम्हाला मेवे असलेली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, फळ आणि रम फ्लेवरयुक्त चॉकलेट सहज मिळेल.
ऊटीतील चॉकलेट दुकाने
ऊटीमध्ये तुम्हाला प्रत्येक बाजूस चॉकलेटच्या दुकाने दिसतील, विशेषतः बाजारपेठेच्या परिसरात. ही दुकाने साधारणपणे लहान असतात, ज्यात काचाचे काउंटर लावलेले असतात. येथे साधी मिल्क चॉकलेटपासून ते हाताने बनवलेली ट्रफल्स मिळतात. काही ठिकाणी तुम्ही चॉकलेट तयार होताना देखील पाहू शकता, ज्यामुळे खरेदीचा अनुभव अधिक खास होतो.
ऊटी भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ
ऊटीची सहल वर्षभर करता येते, पण ऑक्टोबर ते जून हा कालावधी सर्वोत्तम मानला जातो. या काळात हवामान थंड आणि आरामदायक असते. उन्हाळ्यात मैदानी भागातील उष्णतेपासून सुटका मिळवण्यासाठी लोक जास्त प्रमाणात येतात. हिवाळ्यात धुके आणि थंडी ऊटीची सुंदरता आणखी वाढवतात. पावसाळ्यात हरिततेचा अनुभव उत्तम मिळतो, पण फिरण्यासाठी किंचित अडचण होऊ शकते.