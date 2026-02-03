Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अखेर सुरू झाला आहे सुरजकुंड मेळावा, एन्ट्री तिकीट आणि पूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या

सूरजकुंड मेळा 2026 मध्ये 31 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारीदरम्यान फरीदाबाद येथे होणार आहे. हस्तशिल्प, लोककला, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध राज्यांच्या चविष्ट पदार्थांचा अनुभव घेण्यासाठी हा मेला खास ठरणार आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 08:30 AM
अखेर सुरू झाला आहे सुरजकुंड मेळावा, एन्ट्री तिकीट आणि पूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • दरवर्षी हरियाणातील फरीदाबाद येथे सुरजकुंड भरवला जातो.
  • भारत-विदेशातील हस्तशिल्प, लोकनृत्य आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा संगम मेळाव्यात पाहायला मिळणार.
  • देशभरातील हस्तकला स्टॉल्स, लाईव्ह परफॉर्मन्सेस आणि विविध राज्यांचे पारंपरिक आणि स्ट्रीट फूडचे खास आकर्षण.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सूरजकुंड मेळा 2026 आपली भव्यता, रंगीबेरंगी हस्तकला आणि समृद्ध संस्कृती घेऊन पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाला आहे. भारताची लोककला, परंपरा आणि हस्तशिल्प एका मंचावर अनुभवायचे असतील, तर हा मेला पाहायलाच हवा. 2026 मध्ये 39वा सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेळा आयोजित केला जात आहे. तुम्हीही या मेळ्याला भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर खाली संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

National Tourism Day 2026: प्रवासात तणाव येतोय? फॉलो करा या 5 स्मार्ट टिप्स आणि सहलीला बनवा लाइफस्टाईल

सूरजकुंड मेला कुठे आणि कधी होणार?

  • सूरजकुंड मेळा दरवर्षी हरियाणातील फरीदाबाद येथील सूरजकुंड परिसरात भरवला जातो.
  • यंदा हा मेळा31 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत आयोजित केला जाईल.
  • मेळ्याची वेळ सकाळी 10 ते संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत असेल.
  • दिल्लीपासून साधारण 25 ते 30 किलोमीटर अंतरावर असल्यामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील पर्यटक एका
  • दिवसातही हा मेळासहज पाहू शकतात.
यंदाच्या मेळ्याची थीम काय आहे?
  • सूरजकुंड मेळाहा भारतातील सर्वात मोठा हस्तशिल्प आणि सांस्कृतिक मेळा मानला जातो. दरवर्षी याला देश-विदेशातून हजारो पर्यटक भेट देतात.
  • 2026 सालची थीम राज्ये उत्तर प्रदेश आणि मेघालय आहेत, तर इजिप्त (Egypt) ला पार्टनर कंट्री म्हणून निवडण्यात आले आहे.
  • या माध्यमातून भारतीय हस्तकलेसोबतच आंतरराष्ट्रीय संस्कृतीचाही सुंदर संगम पाहायला मिळतो.
मेळ्यात काय-काय पाहायला मिळते?
  • मेळ्यात भारतातील जवळपास सर्व राज्यांचे स्वतंत्र स्टॉल्स असतात, जे त्या राज्यांची संस्कृती, कला आणि परंपरा दर्शवतात.
  • राजस्थानची रंगीबेरंगी हस्तकला
  • उत्तर प्रदेशची हाताने बनवलेली ज्वेलरी
  • काश्मीरचे शाल आणि हस्तविणलेले कपडे
  • पंजाब व हिमाचल प्रदेशमधील पारंपरिक क्राफ्ट्स
  • माती, लाकूड, कापड आणि धातूपासून बनवलेली सजावटीची उत्पादने
    याशिवाय, देश-विदेशातील कलाकारांकडून लोकनृत्य, लाईव्ह म्युझिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले जातात.
  • मुलांसाठी खास खेळ आणि अ‍ॅक्टिव्हिटी झोन, विविध झुले आणि मनोरंजनाचे कार्यक्रमही उपलब्ध असतात.
फूड लव्हर्ससाठी खास आकर्षण
  • सूरजकुंड मेळा हा खाण्यापिण्याच्या बाबतीतही स्वर्गच आहे. इथे भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांचे तसेच काही आंतरराष्ट्रीय पदार्थ चाखता येतात.
  • राजस्थानचे दाल-बाटी-चूरमा.
  • पंजाबचे तंदूरी पदार्थ.
  • उत्तर भारतातील मिठायाआणि नाश्ते.
  • स्ट्रीट फूड आणि फूड ट्रक्सची मोठी रेंज.
  • खाण्याच्या वैविध्यामुळे फूड लव्हर्ससाठी हा मेला खास आठवणीत राहतो.
सूरजकुंड मेळ्याला कसे पोहोचाल?

मेळ्याला जाण्यासाठी सर्वात सोयीस्कर मार्ग म्हणजे मेट्रो. बदरपूर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन येथे उतरून टॅक्सी, ऑटो किंवा बसने सूरजकुंडला जाता येते. बल्लभगढकडून येणाऱ्यांसाठी स्पेशल बस सेवा उपलब्ध असते. स्वतःच्या वाहनाने येणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था केली जाते

जगातील असा एक देश जिथे गरुडासाठी बनवलं जात पासपोर्ट, अनोखं आहे यामागच कारण…

सूरजकुंड मेळ्याची तिकीट किंमत

  • मेळ्यात प्रवेशासाठी तिकीट आवश्यक आहे.
  • सामान्य दिवस : सुमारे ₹120 ते ₹150
  • वीकएंड (शनिवार-रविवार) : सुमारे ₹150 ते ₹200
  • याशिवाय, मुले, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांना तिकीट दरात विशेष सवलत दिली जाते.
सूरजकुंड मेळा 2026 हा कला, संस्कृती, हस्तशिल्प आणि खाद्यसंस्कृतीचा अप्रतिम संगम आहे. कुटुंबासोबत, मित्रांसोबत किंवा एक दिवसाच्या ट्रिपसाठी हा मेळा नक्कीच भेट देण्यासारखा आहे. भारतीय परंपरेचा खरा रंग अनुभवायचा असेल, तर सूरजकुंड मेळा तुमच्या यादीत असायलाच हवा.

