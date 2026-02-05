Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा 'हे' उपाय, तुमच्या जीवनातील समस्या होतील दूर

फेब्रुवारी महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी आहे. चतुर्थीचा दिवस खूप शुभ मानला जातो. चतु्र्थीच्या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर मानले जाते. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

Updated On: Feb 05, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • संकष्टी चतुर्थी कधी आहे
  • संकष्टी चतुर्थी उपाय
  • द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्व
 

 

चतुर्थीच्या दिवशी संकष्टी चतुर्थीचे व्रत पाळले जाते. माघ महिन्यात येणाऱ्या चतुर्थीला द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी म्हटले जाते. हे व्रत गणपती बाप्पाला समर्पित आहे. या दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने बुद्धी, विवेक आणि अडथळे दूर करणारे देव मानले जाते. या दिवशी पूजा केल्याने जीवनात सुख-समृद्धी येते. संकष्टी चतुर्थी दर महिन्याला येते ज्याला वेगवेगळी नावे आहेत. या महिन्यातील द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी आहे. संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, मुहूर्त आणि उपाय जाणून घ्या

संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त

संकष्टी चतुर्थीची सुरुवात गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 12.9 वाजता होणार आहे आणि चतुर्थी तिथीची समाप्ती 6 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 12.22 वाजता होणार आहे. यावेळी अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.2 वाजल्यापासून 1.2 वाजेपर्यंत असले. या दिवशी चंद्रोद्य रात्री 9.35 वाजता असेल.

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी हे उपाय करा

दुर्वा अर्पण करणे

द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थीला भगवान गणेशाला 21 दुर्वा अर्पण करा. हिंदू धर्मात, दुर्वा “अमृत” च्या समतुल्य मानले जाते. असे मानले जाते की ते अर्पण केल्याने मनाची शांती मिळते आणि स्मरणशक्ती सुधारते.

सरस्वती-गणेश पूजा

शिक्षणात यश मिळवण्यासाठी या दिवशी तुमचे पुस्तक किंवा पेन गणपती बाप्पासमोर ठेवून त्याची पूजा करावी. त्यानंतर, “ॐ गं गणपतये नमः” या मंत्राचा 108 वेळा जप करा.

दान करणे

या दिवशी गरीब मुलांना पेन, पेन्सिल किंवा वही सारखे शैक्षणिक साहित्य दान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे बुध ग्रह बळकट होतो. ज्ञान आणि बुद्धीचा विकास होतो आणि तर्कशक्ती वाढते.

Shani Pradosh Vrat 2026: वर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या शभु मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

पांढरे वस्त्र परिधान करणे

द्विजप्रिया चतुर्थीच्या दिवशी पूजा करताना पांढरे किंवा पिवळे कपडे परिधान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे मन शांत होते आणि एकाग्रता वाढते.

नकारात्मकता दूर करण्यासाठी उपाय

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी नकारात्मकता दूर करण्यासाठी मानसिक शांती मिळू शकते. त्यामुळे तुमच्या घरात सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेल.

संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्व

“द्विजप्रिया” म्हणजे ब्राह्मण किंवा विद्वानांना प्रिय असलेला. या दिवशी भगवान गणेशाच्या 32 रूपांपैकी सहाव्या रूपाची पूजा केली जाते. या रूपाला चार हात आहेत आणि ते ज्ञानाचे प्रतीक मानले जाते. असे मानले जाते की या स्वरूपाची पूजा केल्याने ज्ञान प्राप्त होते, बुद्धिमत्ता विकसित होते आणि जीवनात प्रगतीचे मार्ग खुले होतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय?

    Ans: प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला संकष्टी चतुर्थी साजरी केली जाते. हा दिवस भगवान श्रीगणेशाच्या उपासनेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.

  • Que: संकष्टी चतुर्थीला उपवास का करतात?

    Ans: या दिवशी उपवास करून गणपतीची पूजा केल्यास संकटे दूर होतात आणि मनोकामना पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी कोणते उपाय करावे

    Ans: गणेश मूर्तीसमोर दुर्वा अर्पण करणे, मोदक किंवा लाडूचा नैवेद्य दाखवणे, “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्रजप, चंद्रदर्शनानंतर व्रत सोडणे

Published On: Feb 05, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, तुमच्या जीवनातील समस्या होतील दूर

Feb 05, 2026 | 07:05 AM
