फेब्रुवारी 2026 मध्ये राडा होणार! 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त पैसे ठेवा तयार

जर तुम्ही नवीन कार खरेदी करण्याच्या एकदम तयारीत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच लिहिण्यात आली आहे. चला जाणून घेऊयात फेब्रुवारी 2026 मध्ये कोणत्या कार्स लाँच होणार आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • फेब्रुवारी 2026 कार खरेदीदारांसाठी ठरणार खास
  • 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होणार
  • जाणून घ्या संपूर्ण यादी
जर तुम्ही नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर फेब्रुवारी 2026 पर्यंत थोडा संयम ठेवणे तुमच्यासाठी शहाणपणाचे ठरू शकते. कारण या महिन्यात भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळणार आहे. अनेक नामांकित वाहन उत्पादक आपल्या नवीन SUV आणि MPV मॉडेल्स लाँच करणार असून, यात बजेट सेगमेंटपासून ते प्रीमियम आणि लक्झरी सेगमेंटपर्यंतच्या कार्सचा समावेश असेल.

निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite)

निसान ग्रेवाइट ही कॉम्पॅक्ट 3-रो MPV असेल, जी Renault Triber च्या प्लॅटफॉर्मवर विकसित करण्यात आली आहे. या कारमध्ये आकर्षक स्टायलिंग, अधिक आधुनिक फीचर्स असलेला केबिन आणि पेट्रोल इंजिनसोबत मॅन्युअल तसेच AMT गिअरबॉक्सचा पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. किफायतशीर किमतीत फॅमिली कार शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही एक उत्तम निवड ठरू शकते.

काय डील आहे राव! फक्त 51000 रुपयात बुक करता येईल ‘ही’ 7 सीटर कार, Fortuner चे दिवस सरले

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro

BMW X3 चा हा नवा टॉप व्हेरिएंट 16 फेब्रुवारी 2026 पासून विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिनसह माइल्ड-हायब्रिड तंत्रज्ञान देण्यात आले असून, यामुळे दमदार पॉवर आणि स्मूथ परफॉर्मन्स मिळेल. प्रीमियम SUV पसंत करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय असेल.

MG Majestor आणि Maruti e Vitara

MG Majestor ही Gloster चे अधिक प्रीमियम आणि अपडेटेड व्हर्जन मानले जात आहे आणि ती 12 फेब्रुवारीला लॉन्च होणार आहे. तर दुसरीकडे Maruti Suzuki e Vitara ही पूर्णपणे इलेक्ट्रिक SUV असेल, जी एका चार्जवर 500 किमीपेक्षा जास्त रेंज देऊ शकते. शिवाय, या SUV ला सेफ्टीमध्ये 5-स्टार रेटिंग मिळाल्याची माहिती आहे.

Skoda Kylaq Vs Tata Nexon: फीचर्स, इंजिन आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणती कार मारते बाजी?

फोक्सवॅगन टायरोन (Volkswagen Tayron)

Volkswagen Tayron ही मोठी 7-सीटर SUV असेल, जी Toyota Fortuner आणि Skoda Kodiaq सारख्या गाड्यांना थेट टक्कर देईल. याची संभाव्य किंमत 45 ते 50 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते आणि ही कंपनीची फ्लॅगशिप SUV म्हणून ओळखली जाईल.

निष्कर्ष

एकूणच फेब्रुवारी 2026 हा महिना कार खरेदीदारांसाठी अतिशय खास ठरणार आहे. तुम्हाला इलेक्ट्रिक SUV हवी असेल, फॅमिली MPV किंवा लक्झरी कार, प्रत्येक सेगमेंटमध्ये नवे आणि आकर्षक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.

Feb 05, 2026 | 06:15 AM

