Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • A Country In The World Where Passports Are Made For Eagles Travel News In Marathi

जगातील असा एक देश जिथे गरुडासाठी बनवलं जात पासपोर्ट, अनोखं आहे यामागच कारण…

मध्य पूर्वातील विमानतळांवर प्रवाशांसोबत गरुडही फ्लाइटने प्रवास करताना दिसतात. UAE मध्ये या गरुडांना अधिकृत पासपोर्ट दिला जातो, जो परंपरा, कायदे आणि प्रजातीच्या संरक्षणाचा अनोखा नमुना आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 08:35 AM
जगातील असा एक देश जिथे गरुडासाठी बनवलं जात पासपोर्ट, अनोखं आहे यामागच कारण...

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • गरुडांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास करता यावा यासाठी UAE सरकारकडून अधिकृत पासपोर्ट दिला जातो.
  • यामध्ये ओळख, मालक आणि आरोग्यविषयक माहिती नमूद असते.
  • अरब देशांमध्ये गरुड पालन ही शेकडो वर्षांची परंपरा असून UNESCO ने याला अमूर्त सांस्कृतिक वारसा मान्यता दिली आहे.
मध्य पूर्वातील अनेक विमानतळांवर कधी कधी एक अनोखं दृश्य पाहायला मिळतं. प्रवाशांच्या हातावर शांतपणे बसलेला एखादा गरुड आणि तोही इतर प्रवाशांसारखाच फ्लाइटमध्ये प्रवासासाठी तयार. हे कुठलं प्रदर्शन किंवा शो नसून, हे गरुड खरंच विमानाने प्रवास करत असतात. विशेष बाब म्हणजे या पक्ष्यांकडेही अधिकृत पासपोर्ट असतो. UAE सरकारकडून गरुडांसाठी स्वतंत्र पासपोर्ट जारी केला जातो. अरब देशांमध्ये गरुड पाळणं ही केवळ हौस नाही, तर शेकडो वर्षांची परंपरा आहे.

National Tourism Day 2026: प्रवासात तणाव येतोय? फॉलो करा या 5 स्मार्ट टिप्स आणि सहलीला बनवा लाइफस्टाईल

तेल सापडण्याआधी वाळवंटात राहणारे बेडूइन लोक उपजीविकेसाठी गरुडाच्या मदतीने शिकार करत असत. त्या काळापासून गरुड हा ताकद, वेग आणि प्रतिष्ठेचं प्रतीक मानला जातो. आजही UAE मध्ये गरुडांना मोठं सांस्कृतिक महत्त्व आहे. कला, परंपरा आणि ओळखीचा हा अविभाज्य भाग आहे. गरुड पालनाला UNESCO ने अमूर्त सांस्कृतिक वारसा (Intangible Cultural Heritage) म्हणून मान्यता दिली आहे. लाखो रुपयांची किंमत असलेले हे पक्षी कुटुंबातील सदस्यांसारखे जपले जातात, त्यामुळे त्यांची सुरक्षितता आणि काळजी अत्यंत गांभीर्याने घेतली जाते.

बाजांना देशोदेशी नेण्याची गरज

आधुनिक काळात गरुड पालन अधिक व्यावसायिक आणि शास्त्रीय झालं आहे. प्रशिक्षण, प्रजनन, स्पर्धा किंवा उपचारांसाठी बाजांना परदेशात नेणं आता सामान्य झालं आहे. मात्र, ठोस नियम आणि ओळख प्रणाली नसल्यास आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडणं कायदेशीर आणि नैतिक दृष्ट्या कठीण ठरतं.

बाजांना पासपोर्ट का दिला जातो?

ही अडचण दूर करण्यासाठी UAE मध्ये गरुडांसाठी पासपोर्ट प्रणाली सुरू करण्यात आली. यामुळे बाजांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणं सोपं झालं, कारण पासपोर्टमध्ये त्या पक्ष्याची ओळख, मालक आणि आरोग्यविषयक माहिती असते. दुसरा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे तस्करी रोखणं. जगभरात जंगली प्राण्यांची, विशेषतः शिकारी पक्ष्यांची बेकायदेशीर तस्करी मोठी समस्या आहे. गरुडाचा पासपोर्ट हे सिद्ध करतो की तो पक्षी कायदेशीररीत्या पाळलेला आहे.
तिसरं आणि सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे प्रजातीचं संरक्षण. पासपोर्ट प्रणालीमुळे केवळ पाळीव गरुडांनाच देशाबाहेर नेण्याची परवानगी मिळते, ज्यामुळे नैसर्गिक अधिवासातील गरुडाची संख्या टिकून राहण्यास मदत होते.

गरुडाच्या पासपोर्टमध्ये कोणती माहिती असते?

गरुडाचा पासपोर्ट माणसांच्या पासपोर्टसारखाच असतो, मात्र तो प्राण्यांशी संबंधित नियमांनुसार तयार केला जातो. यात बाजाची प्रजाती, नर-मादी माहिती, पंखांचा रंग, ओळखचिन्हे आणि मायक्रोचिप क्रमांक नमूद केलेला असतो.

याशिवाय मालकाची माहिती आणि पशुवैद्यकीय नोंदीही असतात. लसीकरण, आरोग्य तपासणी आणि प्रवासासाठी आवश्यक वैद्यकीय तपशील या पासपोर्टमध्ये नोंदवलेले असतात. माणसांच्या पासपोर्टप्रमाणे कालावधीवर आधारित वैधता न ठेवता, गरुडाच्या पासपोर्टची वैधता अनेकदा प्रवासांच्या संख्येवर अवलंबून असते. ही अट देश आणि एअरलाइननुसार बदलू शकते.

बाज कोणत्या देशांमध्ये प्रवास करू शकतात?

UAE पासपोर्ट असलेले गरुड प्रामुख्याने खाडी देशांमध्ये सहज प्रवास करू शकतात. सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहरीन आणि ओमान या देशांमध्ये या पासपोर्टला मान्यता दिली जाते. काही युरोपीय देशही आवश्यक अटी पूर्ण केल्यास बाजांना प्रवेश देतात. तरीही, पासपोर्ट असूनसुद्धा मालकांना एअरलाइनचे नियम, स्थानिक कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय करार पाळणे बंधनकारक असते. CITESसारख्या करारांमुळे लुप्तप्राय प्रजातींचं संरक्षण केलं जातं.

या वर्षी चुकूनही बनवू नका हे देश फिरण्याचा प्लॅन… सुरक्षेच्या बाबतीत इथे आहे मोठा धोका

एअरलाईन्सची भूमिका

खाडी भागातील अनेक एअरलाईन्सनी या परंपरेला स्वीकारलं आहे. काही एअरलाईन्स बाजांना केबिनमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी देतात, मात्र एका फ्लाइटमध्ये गरुडांची संख्या मर्यादित ठेवली जाते. यामागचा उद्देश म्हणजे पक्ष्यांवर ताण येऊ नये आणि त्यांची सुरक्षितता कायम राहावी. एकूणच, UAE मधील गरुड पासपोर्ट प्रणाली ही परंपरा, आधुनिकता आणि वन्यजीव संरक्षण यांचा सुंदर समन्वय दाखवते.

Web Title: A country in the world where passports are made for eagles travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 08:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सांस्कृतिक वारसा ते समुद्रकिनारे, ‘भारत पर्व 2026’मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन दालनाला पर्यटकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद
1

सांस्कृतिक वारसा ते समुद्रकिनारे, ‘भारत पर्व 2026’मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन दालनाला पर्यटकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद

या वर्षी चुकूनही बनवू नका हे देश फिरण्याचा प्लॅन… सुरक्षेच्या बाबतीत इथे आहे मोठा धोका
2

या वर्षी चुकूनही बनवू नका हे देश फिरण्याचा प्लॅन… सुरक्षेच्या बाबतीत इथे आहे मोठा धोका

T20 World Cup 2026 साठी यूएईचा संघ जाहीर! मोहम्मद वसीमच्या खाद्यावर नेतृत्वाची धुरा; ‘या’ खेळाडूंची लागली लॉटरी 
3

T20 World Cup 2026 साठी यूएईचा संघ जाहीर! मोहम्मद वसीमच्या खाद्यावर नेतृत्वाची धुरा; ‘या’ खेळाडूंची लागली लॉटरी 

Gen Z मध्ये वाढत चाललेले ‘रेज बुकिंग’ नक्की आहे तरी काय? एका क्लिकवर घेतात बर्नआऊटपासून सुट्टी
4

Gen Z मध्ये वाढत चाललेले ‘रेज बुकिंग’ नक्की आहे तरी काय? एका क्लिकवर घेतात बर्नआऊटपासून सुट्टी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चिरंजीवींच्या कुटुंबात आनंदाचा दुहेरी उत्सव! राम चरण आणि उपासनाने दिला जुळ्या बाळांना जन्म; शेअर केली बातमी

चिरंजीवींच्या कुटुंबात आनंदाचा दुहेरी उत्सव! राम चरण आणि उपासनाने दिला जुळ्या बाळांना जन्म; शेअर केली बातमी

Feb 01, 2026 | 08:31 AM
Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

Feb 01, 2026 | 08:30 AM
Vasai Virar: ३० वर्षे जुनी चाळ, बंद पाण्याची टाकी आणि मानवी अवशेष; हत्या की अंधश्रद्धेचा प्रकार?

Vasai Virar: ३० वर्षे जुनी चाळ, बंद पाण्याची टाकी आणि मानवी अवशेष; हत्या की अंधश्रद्धेचा प्रकार?

Feb 01, 2026 | 08:30 AM
जगातील असा एक देश जिथे गरुडासाठी बनवलं जात पासपोर्ट, अनोखं आहे यामागच कारण…

जगातील असा एक देश जिथे गरुडासाठी बनवलं जात पासपोर्ट, अनोखं आहे यामागच कारण…

Feb 01, 2026 | 08:28 AM
Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली

Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली

Feb 01, 2026 | 08:19 AM
दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार; हल्लेखोरांनी चार गोळ्या झाडल्या अन्…

दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार; हल्लेखोरांनी चार गोळ्या झाडल्या अन्…

Feb 01, 2026 | 08:02 AM
वाटीभर रव्याचा वापर करून झटपट बनवा मऊ कुरकुरीत आप्पे, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी आणि प्रमाण

वाटीभर रव्याचा वापर करून झटपट बनवा मऊ कुरकुरीत आप्पे, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी आणि प्रमाण

Feb 01, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM