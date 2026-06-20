शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Early Menopause In 30s Causes Symptoms And Health Risks Women Should Know Health Care Tips

वयाच्या तिशीतच महिलांना का येतो मेनोपॉज? तरुण वयात मासिक पाळी गेल्यामुळे वाढतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका

Updated On: Jun 20, 2026 | 01:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

वयाच्या तिशीमध्ये मेनोपॉज आल्यामुळे महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे.

वयाच्या तिशीतच महिलांना का येतो मेनोपॉज? तरुण वयात मासिक पाळी गेल्यामुळे वाढतो 'या' गंभीर आजारांचा धोका

वयाच्या तिशीतच महिलांना का येतो मेनोपॉज? तरुण वयात मासिक पाळी गेल्यामुळे वाढतो 'या' गंभीर आजारांचा धोका

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मासिक पाळी लवकर बंद होण्याची कारणे?
मेनोपॉज येण्याआधी दिसून येणारी लक्षणे?
प्रीमेच्युअर मेनोपॉज म्हणजे काय?

वयाच्या १० ते १२ वर्षांमध्ये मुलींना मासिक पाळी येते. मासिक पाळी आल्यानंतर शरीरात अनेक बदल होण्यास सुरुवात होते. पण जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांमुळे, वातावरण, बिघडलेले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे वयाच्या तिशीमध्येच मासिक पाळी बंद होते. साधारणता ४५ ते ५५ वयोगटात मेनोपॉज येतो. ही एक शरीरातील नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पण वयाच्या ४० व्या वर्षांआधीच मासिक पाळी बंद झाल्यास महिलांना गंभीर आजारांची लागण होऊ शकते. या स्थितीला अकाली मेनोपॉज’ किंवा ‘प्रीमेच्युअर मेनोपॉज’ असे सुद्धा म्हंटले जाते. योग्य वेळी मेनोपॉज न आल्यास महिलांच्या शरीरात असंख्य शारीरिक आणि मानसिक बदल होऊ शकतात.(फोटो सौजन्य – istock)

‘बंद पडली’ अशी प्रतिमा ! महात्मा गांधी रुग्णालयाने घडवला इतिहास,मेंदूवरील गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार

मासिक पाळी बंद होणे ही केवळ प्रक्रिया नसून महिलांच्या शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांचा गंभीर संकेत आहे. यामुळे महिलांना कोणत्याही गंभीर आजाराची लागण सुद्धा होऊ शकते. वय वाढल्यानंतर शरीरात होणारे बदल स्वीकारणे सहज सोपे होते, पण कमी वयात शरीरात होणाऱ्या बदलांना स्वीकारणे फार अवघड आहे. वेळे आधीच मासिक पाळी गेल्यामुळे महिलांची हाडे कमकुवत होणे, सतत मूड सविंग्स, हृदयविकार, हार्ट स्ट्रोक किंवा गंभीर आजारांची लागण होऊ शकते. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या कोणत्याही लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे फार गरजेचे आहे. चला तर जाणून घेऊया तरुण वयात मासिक पाळी जाण्याची कारणे.

वयाच्या तिशीमध्ये मेनोपॉज येण्याची कारणे:

लवकर मेनोपॉज येणाऱ्या महिलांना भविष्यात हार्ट अटॅक किंवा हृद्यासंबंधित आजारांचा सामना करावा लागू शकतो. डॉक्टरांच्या मते, मेनोपॉजपूर्वी महिलांना ‘एस्ट्रोजन’ सारखे हार्मोन्स हृदय आणि रक्तवाहिन्याशी संबंधित आजारांपासून शरीराला सुरक्षा मिळवून देतात. पण तरुण वयात आलेल्या मेनोपॉजमुळे ही सुरक्षा कमी होऊन जाते आणि शरीरसंबंधित आजारांचा धोका वाढतो.

वयाच्या ४० वर्षाआधीच मेनोपॉज आल्यामुळे महिलांच्या शरीरात एस्ट्रोजन या अतिशय महत्वाच्या हार्मोन्सची पातळी अचानक खालावते. ज्याचा आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. एस्ट्रोजन हार्मोन रक्तवाहिन्या लवचिक ठेवण्यास मदत करते. पण मासिक पाळी बंद झाल्यामुळे हा स्पोर्ट कमी होऊन जातो. यामुळे रक्तवाहिन्या कडक होतात. भविष्यत हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोकचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता असते.

वातावरणातील बदलांमुळे रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते? इन्फेक्शनपासून बचाव करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ ठरतील अमृत

एस्ट्रोजन हार्मोनची पातळी कमी झाल्यामुळे हाडांची घनता झपाट्याने कमी होऊन जाते. हाडे अतिशय ठिसूळ होऊन जातात, ज्यामुळे कुठेही लागल्यानंतर फ्रॅक्चर होण्याची जास्त शक्यता असते. शरीरात होणाऱ्या हार्मोन्सच्या चढ उत्तरामुळे सतत मूड स्विंग्स होऊन आरोग्य बिघडते.याशिवाय मेनोपॉज आल्यामुळे अंडाशयाचे कार्य थांबते आणि स्त्रीबीज तयार होणे बंद होऊन जाते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वयाच्या तिशीत मेनोपॉज येऊ शकतो का?

    Ans: होय, काही महिलांमध्ये ४० वर्षांपूर्वीच मेनोपॉज येऊ शकतो. याला अर्ली किंवा प्रीमॅच्युअर मेनोपॉज म्हटले जाते.

  • Que: तरुण वयात मेनोपॉज येण्याची कारणे कोणती असू शकतात?

    Ans: आनुवंशिक कारणे, हार्मोन्समधील बदल, काही वैद्यकीय उपचार, अंडाशयाशी संबंधित समस्या किंवा ऑटोइम्यून आजार यामुळे लवकर मेनोपॉज येण्याची शक्यता असू शकते.

  • Que: लवकर मेनोपॉजची लक्षणे कोणती?

    Ans: मासिक पाळी अनियमित होणे किंवा बंद होणे, अचानक गरम होणे (हॉट फ्लॅशेस), रात्री घाम येणे, मूडमध्ये बदल, झोपेच्या समस्या आणि योनीमार्गात कोरडेपणा अशी लक्षणे दिसू शकतात.

Web Title: Early menopause in 30s causes symptoms and health risks women should know health care tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 01:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Update:रुग्णालयातील एनसीडी सुविधांचे सर्वेक्षण! आरोग्य संस्थांकडून पायाभूत सुविधांची विस्तृत माहिती मागवली
1

Health Update:रुग्णालयातील एनसीडी सुविधांचे सर्वेक्षण! आरोग्य संस्थांकडून पायाभूत सुविधांची विस्तृत माहिती मागवली

गर्भाशयात Fibroids च्या गाठी का तयार होतात? गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि गाठी फुटून जाण्यासाठी नैसर्गिक उपाय
2

गर्भाशयात Fibroids च्या गाठी का तयार होतात? गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि गाठी फुटून जाण्यासाठी नैसर्गिक उपाय

Periods दरम्यान पेनकिलरची गोळी घेतल्यास प्रजननक्षमतेवर परिणाम होतो का? जाणून घ्या औषध घेताना कोणती काळजी घ्यावी
3

Periods दरम्यान पेनकिलरची गोळी घेतल्यास प्रजननक्षमतेवर परिणाम होतो का? जाणून घ्या औषध घेताना कोणती काळजी घ्यावी

Period Pain Reasons: मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी पोटात वेदना का होतात? वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय
4

Period Pain Reasons: मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी पोटात वेदना का होतात? वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वयाच्या तिशीतच महिलांना का येतो मेनोपॉज? तरुण वयात मासिक पाळी गेल्यामुळे वाढतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका

वयाच्या तिशीतच महिलांना का येतो मेनोपॉज? तरुण वयात मासिक पाळी गेल्यामुळे वाढतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका

Jun 20, 2026 | 01:15 PM
IND vs AFG 3rd ODI Live: अफगाणिस्तानचा टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय; टीम इंडियात 3 मोठे बदल, व्हाईटवॉशसाठी भारत सज्ज

IND vs AFG 3rd ODI Live: अफगाणिस्तानचा टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय; टीम इंडियात 3 मोठे बदल, व्हाईटवॉशसाठी भारत सज्ज

Jun 20, 2026 | 01:13 PM
पवनराजे हत्या प्रकरणाला नवे वळण; सर्व आरोपींना न्यायालयाकडून दिलासा

पवनराजे हत्या प्रकरणाला नवे वळण; सर्व आरोपींना न्यायालयाकडून दिलासा

Jun 20, 2026 | 01:10 PM
‘या’ डिफेन्स स्टॉकचा Stock Market मध्ये धुमाकूळ! सरकारकडून मिळालंय तब्बल 425 कोटींचं कॉन्ट्रॅक्ट

‘या’ डिफेन्स स्टॉकचा Stock Market मध्ये धुमाकूळ! सरकारकडून मिळालंय तब्बल 425 कोटींचं कॉन्ट्रॅक्ट

Jun 20, 2026 | 01:05 PM
Pune Crime: मूल होत नसल्याच्या टोमण्यांनी गाठलं टोक; पुण्यात 27 वर्षीय IT इंजिनिअर महिलेची आत्महत्या

Pune Crime: मूल होत नसल्याच्या टोमण्यांनी गाठलं टोक; पुण्यात 27 वर्षीय IT इंजिनिअर महिलेची आत्महत्या

Jun 20, 2026 | 01:01 PM
Budh Gochar 2026: बुध ग्रह करणार आपली हालचाल, कर्क आणि कन्या राशीसह या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब

Budh Gochar 2026: बुध ग्रह करणार आपली हालचाल, कर्क आणि कन्या राशीसह या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब

Jun 20, 2026 | 01:00 PM
BSNL Recharge Plan: सरकारी कंपनीचा नवा बजेट प्लॅन! अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार डेली 2.5GB डेटा… किंमत 300 रुपयांहून कमी

BSNL Recharge Plan: सरकारी कंपनीचा नवा बजेट प्लॅन! अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार डेली 2.5GB डेटा… किंमत 300 रुपयांहून कमी

Jun 20, 2026 | 12:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा