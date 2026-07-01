बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hangover Tips: रात्री दारू पिऊन झालाय हँगओव्हर, करा सोपे उपाय

Updated On: Jul 01, 2026 | 05:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

रात्री अल्कोहोल पिऊन जर सकाळी तुम्हाला हँगओव्हर जाणवत असेल तर काही सोपे उपाय तुम्हाला नक्कीच दिलासा देऊ शकतात. अशावेळी नक्की काय करायचं जाणून घ्या

अल्कोहोलचा हँगओव्हर उतरण्यासाठी काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

अल्कोहोलचा हँगओव्हर उतरण्यासाठी काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हँगओव्हर झाला असल्यास काय करावे 
  • रात्रीच्या अल्कोहोलमुळे डोकं जड झाल्यास काय उपाय करता येतील
  • हँगओव्हरवरील घरगुती उपाय 
जर तुम्ही पार्टी केली असेल, मित्रमैत्रिणींबरोबर जास्त मद्यपान केलं असेल आणि सकाळी उठल्यावर तुम्हाला डोके जड झाल्यासारखे, तोंड कोरडे पडल्यासारखे आणि थकवा जाणवत असेल, तर तुम्हाला बहुधा हँगओव्हर झाला आहे. ही स्थिती जितकी सामान्य आहे, तितकीच त्रासदायकही आहे. बऱ्याच लोकांना वाटते की यावर एखादा जादुई उपाय आहे जो त्वरित आराम देईल, पण सत्य थोडं वेगळं आहे. लवकर बरे वाटण्यासाठी तुम्ही काही सोप्या गोष्टी करू शकता. 

हँगओव्हरची लक्षणे काय आहेत?

हँगओव्हरची लक्षणे वेगवेगळी असू शकतात, पण त्यात सामान्यतः थकवा, डोकेदुखी, गोंधळ, मळमळ, तहान, चिडचिड आणि लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण यांचा समावेश असतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे डिहायड्रेशन. मद्यपानामुळे वारंवार लघवी होते, ज्यामुळे शरीरातील द्रव आणि आवश्यक क्षार बाहेर टाकले जातात. यामुळेच सकाळी उठल्यावर तुम्हाला खूप तहान लागलेली आणि अशक्त वाटते.

दारूचा हँगओव्हर उतरवायचा आहे? मग हे घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी

हँगओव्हर असल्यास काय करावे 

आरोग्य आणि जीवनशैलीबद्दल माहिती देणाऱ्या ‘क्लीव्हलँडक्लिनिक’च्या अहवालानुसार, अशा परिस्थितीत पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी म्हणजे शरीरातील पाण्याची पातळी पुन्हा पूर्ववत करणे. भरपूर पाणी प्या, तसेच मीठ-साखरेचे द्रावण किंवा हलके सूप प्या. यामुळे शरीरातील कमी झालेली पोषक तत्वे पुन्हा मिळतात आणि डोकेदुखी व अशक्तपणापासून आराम मिळतो. रिकाम्या पोटी स्थिती बिघडू शकते, म्हणून हलके आणि साधे जेवण खाण्याची खात्री करा. टोस्ट, बिस्किटे किंवा लापशीसारखे पदार्थ पोटाला आराम देतात आणि रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करतात. यामुळे चक्कर आणि चिंता कमी होते.

कोणते घरगुती उपाय ठरतील उपयुक्त 

या स्थितीत झोपदेखील औषधासारखी काम करते. अल्कोहोलमुळे लवकर झोप येऊ शकते, परंतु त्यामुळे झोपेची गुणवत्ता बिघडते. संधी मिळाल्यास, थोडा आराम करा; यामुळे शरीराला बरे होण्यासाठी वेळ मिळतो. जर तुम्हाला पोटात जळजळ किंवा गोंधळ जाणवत असेल, तर साधे अँटासिड घेतल्याने मदत होऊ शकते. अंगदुखी किंवा डोकेदुखीसाठी काही वेदनाशामक औषधे घेतली जाऊ शकतात, परंतु ती मर्यादित प्रमाणातच घ्यावीत कारण त्यांचा पोटावर परिणाम होऊ शकतो.

लोक अनेकदा सकाळी पुन्हा थोडे अल्कोहोल पितात, कारण त्यांना वाटते की हँगओव्हर निघून जाईल. पण हा दृष्टिकोन योग्य नाही. यामुळे शरीरावर आणखी ताण येतो आणि समस्या आणखी बिघडू शकते. खरं तर, हँगओव्हरवरचा सर्वात खात्रीशीर उपाय म्हणजे वेळ. शरीराला अल्कोहोलच्या परिणामातून सावरण्यासाठी काही तास लागतात आणि साधारणपणे ८ ते २४ तासांत स्थितीत सुधारणा होते.

दारू पिण्याची खरी मज्जा सकाळी की रात्री? शरीरासाठी कोणता पर्याय ठरेल कमी हानिकारक? जाणून घ्या सविस्तर

Web Title: Easy tips to get hangover last night home remedies

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 05:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शरीरात वारंवार उद्भवणाऱ्या या सवयी असू शकतात कॅन्सरचे संकेत, वेळीच सावध व्हा नाहीतर… तज्ञांनी दिला अलर्ट
1

शरीरात वारंवार उद्भवणाऱ्या या सवयी असू शकतात कॅन्सरचे संकेत, वेळीच सावध व्हा नाहीतर… तज्ञांनी दिला अलर्ट

Diabetes Tips : मधुमेहींसाठी सूर्यनमस्कार ठरू शकतो वरदान! जाणून घ्या योग्य वेळ, पद्धत आणि फायदे
2

Diabetes Tips : मधुमेहींसाठी सूर्यनमस्कार ठरू शकतो वरदान! जाणून घ्या योग्य वेळ, पद्धत आणि फायदे

झोपतून उठताच मोबाईल चालवताय? मग सावधान… सकाळच्या या सवयींमुळे वाढतोय हार्ट अटॅकचा धोका
3

झोपतून उठताच मोबाईल चालवताय? मग सावधान… सकाळच्या या सवयींमुळे वाढतोय हार्ट अटॅकचा धोका

Reliance Foundation Hospital : एका दिवसात ६ रुग्णांना नवे जीवन; रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलचा अभिमानास्पद विक्रम
4

Reliance Foundation Hospital : एका दिवसात ६ रुग्णांना नवे जीवन; रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलचा अभिमानास्पद विक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hangover Tips: रात्री दारू पिऊन झालाय हँगओव्हर, करा सोपे उपाय

Hangover Tips: रात्री दारू पिऊन झालाय हँगओव्हर, करा सोपे उपाय

Jul 01, 2026 | 05:52 PM
OYO ची पेरेंट कंपनी Prism आणणार 6650 कोटींचा IPO; कंपनीने तयार केला ‘हा’ मोठा गेमप्लॅन

OYO ची पेरेंट कंपनी Prism आणणार 6650 कोटींचा IPO; कंपनीने तयार केला ‘हा’ मोठा गेमप्लॅन

Jul 01, 2026 | 05:52 PM
National Doctors Day: संधिवात, फ्रॅक्चर, लिगामेंट इजा; अस्थिरोग उपचारात ‘वेळ’ ठरतोय सर्वात मोठा गेमचेंजर

National Doctors Day: संधिवात, फ्रॅक्चर, लिगामेंट इजा; अस्थिरोग उपचारात ‘वेळ’ ठरतोय सर्वात मोठा गेमचेंजर

Jul 01, 2026 | 05:50 PM
Maval News: पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प तब्बल १५ वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणार? मावळात नव्या राजकीय संघर्षाची चिन्हे

Maval News: पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प तब्बल १५ वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणार? मावळात नव्या राजकीय संघर्षाची चिन्हे

Jul 01, 2026 | 05:40 PM
IND vs ENG: डरहॅमच्या कानाकोपऱ्याबद्दल जाणतो ‘हा’ खेळाडू, इंग्लंडचा बोजवारा उडविण्यासाठी दिल्या टिप्स

IND vs ENG: डरहॅमच्या कानाकोपऱ्याबद्दल जाणतो ‘हा’ खेळाडू, इंग्लंडचा बोजवारा उडविण्यासाठी दिल्या टिप्स

Jul 01, 2026 | 05:39 PM
‘शरद पवारांच्या तालमीत तयार झालेले नेते, ते योग्य वेळी…’, सचिन अहिरांच्या बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून मोठे कौतुक

‘शरद पवारांच्या तालमीत तयार झालेले नेते, ते योग्य वेळी…’, सचिन अहिरांच्या बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून मोठे कौतुक

Jul 01, 2026 | 05:35 PM
फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा

फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा

Jul 01, 2026 | 05:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा