Hangover Tips: रात्री दारू पिऊन झालाय हँगओव्हर, करा सोपे उपाय

हँगओव्हरची लक्षणे काय आहेत?
हँगओव्हरची लक्षणे वेगवेगळी असू शकतात, पण त्यात सामान्यतः थकवा, डोकेदुखी, गोंधळ, मळमळ, तहान, चिडचिड आणि लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण यांचा समावेश असतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे डिहायड्रेशन. मद्यपानामुळे वारंवार लघवी होते, ज्यामुळे शरीरातील द्रव आणि आवश्यक क्षार बाहेर टाकले जातात. यामुळेच सकाळी उठल्यावर तुम्हाला खूप तहान लागलेली आणि अशक्त वाटते.
दारूचा हँगओव्हर उतरवायचा आहे? मग हे घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी
हँगओव्हर असल्यास काय करावे
View this post on Instagram
आरोग्य आणि जीवनशैलीबद्दल माहिती देणाऱ्या ‘क्लीव्हलँडक्लिनिक’च्या अहवालानुसार, अशा परिस्थितीत पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी म्हणजे शरीरातील पाण्याची पातळी पुन्हा पूर्ववत करणे. भरपूर पाणी प्या, तसेच मीठ-साखरेचे द्रावण किंवा हलके सूप प्या. यामुळे शरीरातील कमी झालेली पोषक तत्वे पुन्हा मिळतात आणि डोकेदुखी व अशक्तपणापासून आराम मिळतो. रिकाम्या पोटी स्थिती बिघडू शकते, म्हणून हलके आणि साधे जेवण खाण्याची खात्री करा. टोस्ट, बिस्किटे किंवा लापशीसारखे पदार्थ पोटाला आराम देतात आणि रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करतात. यामुळे चक्कर आणि चिंता कमी होते.
कोणते घरगुती उपाय ठरतील उपयुक्त
या स्थितीत झोपदेखील औषधासारखी काम करते. अल्कोहोलमुळे लवकर झोप येऊ शकते, परंतु त्यामुळे झोपेची गुणवत्ता बिघडते. संधी मिळाल्यास, थोडा आराम करा; यामुळे शरीराला बरे होण्यासाठी वेळ मिळतो. जर तुम्हाला पोटात जळजळ किंवा गोंधळ जाणवत असेल, तर साधे अँटासिड घेतल्याने मदत होऊ शकते. अंगदुखी किंवा डोकेदुखीसाठी काही वेदनाशामक औषधे घेतली जाऊ शकतात, परंतु ती मर्यादित प्रमाणातच घ्यावीत कारण त्यांचा पोटावर परिणाम होऊ शकतो.
लोक अनेकदा सकाळी पुन्हा थोडे अल्कोहोल पितात, कारण त्यांना वाटते की हँगओव्हर निघून जाईल. पण हा दृष्टिकोन योग्य नाही. यामुळे शरीरावर आणखी ताण येतो आणि समस्या आणखी बिघडू शकते. खरं तर, हँगओव्हरवरचा सर्वात खात्रीशीर उपाय म्हणजे वेळ. शरीराला अल्कोहोलच्या परिणामातून सावरण्यासाठी काही तास लागतात आणि साधारणपणे ८ ते २४ तासांत स्थितीत सुधारणा होते.
दारू पिण्याची खरी मज्जा सकाळी की रात्री? शरीरासाठी कोणता पर्याय ठरेल कमी हानिकारक? जाणून घ्या सविस्तर