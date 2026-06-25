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शाळा सुरू, लंचबॉक्सची चिंता संपली? Noice ने आणली प्रिझर्व्हेटिव्ह्जविरहित हेल्दी फूड रेंज

Updated On: Jun 25, 2026 | 09:18 PM IST
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सारांश

देशभरातील शाळा पुन्हा सुरू झाल्याने पालकांच्या लंचबॉक्सची धावपळ वाढली असताना, प्रीमियम फूड ब्रँड Noice ने खास Back-to-School Range सादर केली आहे. स्प्रेड्स, ज्यूस, डिप्स, योगर्ट, प्रोटीन स्नॅक्स आणि इतर खाद्यपदार्थांचा समावेश असलेल्या या रेंजची विशेष बाब म्हणजे ती कोणतेही अतिरिक्त प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज न वापरता तयार करण्यात आली आहे

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

देशभरातील शाळा पुन्हा सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांसोबतच पालकांचीही धावपळ वाढली आहे. सकाळच्या घाईत मुलांसाठी चविष्ट, पौष्टिक आणि सोयीस्कर लंचबॉक्स तयार करण्याचे आव्हान प्रत्येक घरात असते. याच पार्श्वभूमीवर प्रीमियम फूड ब्रँड Noice ने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी खास Back-to-School Range बाजारात आणली आहे. स्प्रेड्स, ज्यूस, डिप्स, योगर्ट, प्रोटीन स्नॅक्स आणि इतर खाद्यपदार्थांचा समावेश असलेल्या या रेंजची खासियत म्हणजे ती विचारपूर्वक निवडलेल्या घटकांपासून तयार करण्यात आली असून त्यामध्ये कोणतेही अतिरिक्त प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज वापरण्यात आलेले नाहीत.

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शाळेचा हंगाम सुरू होताच लंचबॉक्सची तयारी पुन्हा एकदा घराघरांत सुरू झाली आहे. मात्र आजच्या काळातील पालक केवळ चवदार नव्हे तर दर्जेदार आणि पोषणमूल्यांनी समृद्ध पर्याय शोधत आहेत. मुलांच्या बदलत्या खाण्याच्या सवयी आणि कुटुंबांच्या व्यस्त जीवनशैलीचा विचार करून Noice ने ही नवी रेंज विकसित केली आहे.

या कलेक्शनमध्ये Peanut Butter & Jam, Mango Juice, Orange Juice, Pomegranate Juice, Litchi Juice, Coconut Water, Avocado Dip, Regular आणि Protein Yogurt, Cookies, Dry Fruits, Jaggery Peanut Chikki आणि Protein Bars यांसारख्या विविध उत्पादनांचा समावेश आहे. ही उत्पादने सकाळच्या घाईत पटकन तयार होणाऱ्या नाश्त्यापासून ते शाळेनंतरच्या स्नॅक्सपर्यंत अनेक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत.

शाळेची बस येण्यापूर्वी झटपट बनवलेले पीबी अँड जे सँडविच, मधल्या सुट्टीसाठी पॅक केलेला ज्यूस किंवा खेळाच्या सरावानंतर खाल्ला जाणारा प्रोटीन बार अशा विविध प्रसंगांसाठी ही उत्पादने उपयुक्त ठरू शकतात. पालकांसाठी स्नॅक नियोजन अधिक सोपे करणे आणि मुलांसाठी खाण्याचा अनुभव आनंददायी ठेवणे हा या रेंजमागील मुख्य उद्देश असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

या नवीन रेंजच्या लॉन्चबाबत बोलताना Noice चे उपाध्यक्ष रॉयन मोदी यांनी सांगितले की, “बॅक-टू-स्कूलचा काळ हा कुटुंबांसाठी अन्नाशी संबंधित सर्वात महत्त्वाच्या काळांपैकी एक असतो. दररोज सकाळी पालक अशा खाद्यपदार्थांच्या शोधात असतात जे पटकन तयार होतील, वापरण्यास सोपे असतील आणि मुलांनाही आवडतील. लंचबॉक्स, शाळेतील सुट्टी आणि शाळेनंतरचे स्नॅक्स या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन आम्ही ही रेंज तयार केली आहे. दर्जेदार घटक, लहान प्रमाणात उत्पादन आणि उत्कृष्ट चव याबाबतची आमची बांधिलकी कायम ठेवत ही उत्पादने कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनावीत, असा आमचा प्रयत्न आहे.”

अलिकडच्या काळात भारतीय कुटुंबांमध्ये सोयीस्कर आणि तयार स्वरूपातील खाद्यपदार्थांची मागणी वाढताना दिसत आहे. मात्र ग्राहक आता अशा उत्पादनांना प्राधान्य देत आहेत ज्यामध्ये गुणवत्तापूर्ण घटकांचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पारंपरिक लंचबॉक्स आता फक्त पोळी-भाजी किंवा सँडविचपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यात पौष्टिक पेये, प्रोटीनयुक्त स्नॅक्स, योगर्ट आणि हेल्दी स्प्रेड्स यांचाही समावेश वाढत आहे.

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Noice ची ही Back-to-School रेंज याच बदलत्या ट्रेंडचे प्रतिबिंब मानली जात आहे. मुलांच्या आवडीचा विचार करताना त्यांच्या पोषणाच्या गरजांनाही महत्त्व देण्याचा प्रयत्न या उत्पादनांमधून करण्यात आला आहे. विशेषतः शहरी भागातील व्यस्त पालकांसाठी ही उत्पादने वेळेची बचत करणारी ठरू शकतात.

सध्या ही रेंज मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नई या प्रमुख शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच ग्राहकांना ही उत्पादने Instamart वरून काही मिनिटांत मागवण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळेच्या हंगामात आवश्यक खाद्यपदार्थ सहजपणे घरपोच मिळवणे अधिक सोपे झाले आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर मुलांच्या लंचबॉक्समध्ये चव, पोषण आणि सोयीचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कुटुंबांसाठी Noice ची ही नवीन रेंज एक उपयुक्त पर्याय ठरू शकते.

Web Title: Noice launches a preservative free healthy food range

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Published On: Jun 25, 2026 | 09:18 PM

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