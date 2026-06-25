महाराष्ट्रीयन लग्नात ‘गावदेव’ आणि ‘देवक’ विधी का साजरा केला जातो? जाणून घ्या

महाराष्ट्रीयन विवाह पद्धती ही केवळ दोन व्यक्तींचे किंवा कुटुंबांचे मिलन नाही, तर ती संस्कृती, निसर्ग, अध्यात्म आणि कौटुंबिक मूल्यांना एकत्र गुंफणारी एक सुंदर परंपरा आहे. या परंपरेतील सर्वात पहिला आणि पाया मानला जाणारा विधी म्हणजे ‘गावदेव’ (ग्रामदैवत) पूजन आणि ‘देवक’ बसवणे.
१. ग्रामदैवत आणि कुलदैवताचा आशीर्वाद
महाराष्ट्रात प्रत्येक गावाचे एक रक्षणकर्ते दैवत असते, ज्याला आपण ‘ग्रामदेवता’ किंवा ‘गावदेव’ म्हणतो. लग्नासारखे मोठे मंगल कार्य सुरू करताना घरात कोणताही अडथळा येऊ नये (निर्विघ्नपणे कार्य पार पडावे) यासाठी गावाच्या मुख्य देवाला आमंत्रित केले जाते. लग्नाची पहिली पत्रिका ही नेहमी ग्रामदैवत आणि कुलदैवताच्या चरणी ठेवून लग्नकार्याला आशीर्वाद देण्याची प्रार्थना केली जाते.
२. ‘देवक‘ म्हणजे काय?
‘देवक’ म्हणजे कुटुंबाचे प्रतीक किंवा कुलचिन्ह . यामध्ये निसर्गातील विविध घटकांचा समावेश असतो. साधारणपणे आंब्याची पाने, उंबर किंवा जांभळाच्या फांद्या, आपट्याचे पान, किंवा कुऱ्हाड यांसारख्या गोष्टी एकत्र करून त्यांचे पूजन केले जाते.
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हा विधी आपल्याला आठवण करून देतो की आपली मुळे निसर्गाशी जोडलेली आहेत. ज्याप्रमाणे झाड विस्तारते, त्याचप्रमाणे नवविवाहित जोडप्याचा संसारही बहरू दे, हा यामागील मुख्य उद्देश असतो.
३. विधीचे मुख्य उद्देश आणि महत्त्व
पितृ आणि पूर्वजांचे स्मरण: या विधीद्वारे केवळ देवांनाच नाही, तर आपल्या दिवंगत पूर्वजांना (पितरांना) देखील स्मरले जाते. त्यांचे आशिष पाठीशी असल्याशिवाय कोणतेही कार्य पूर्ण होत नाही, अशी श्रद्धा आहे.
नकारात्मक ऊर्जेपासून रक्षण: देवक बसवल्यानंतर घरात एक पवित्र वातावरण तयार होते. असे मानले जाते की यामुळे लग्नघरावर किंवा वधू-वरांवर येणारी संकटे आणि नकारात्मक शक्ती दूर राहतात.
सुहासिनींचे महत्त्व: हा विधी घरातील ५ सुवासिनी मिळून करतात. त्या गहू, तांदूळ आणि हळद-कुंकवाच्या साहाय्याने देवकाची स्थापना करतात, जे समृद्धीचे प्रतीक आहे.
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४. सामाजिक आणि कौटुंबिक एकोपा
पूर्वीच्या काळी गावदेव आणि देवक विधीसाठी संपूर्ण भावकी आणि गावकरी एकत्र येत असत. आजही या निमित्ताने कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र येतात. लग्नकार्यात सर्वांचा सहभाग असावा आणि एकमेकांमधील प्रेम वाढावे, यासाठी हा विधी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, महाराष्ट्रीयन लग्नातील ‘गावदेव’ आणि ‘देवक’ विधी म्हणजे कृतज्ञतेची भावना होय. निसर्ग, देव आणि पूर्वज यांच्या ऋणातून उतराई होऊन, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन नव्या आयुष्याची सुरुवात करण्याची ही एक सुंदर आणि समृद्ध परंपरा आहे. आधुनिक काळात कितीही बदल झाले तरी या विधीचे महत्त्व आजही तितकेच टिकून आहे.