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‘हॅबिल्ड’चा ऐतिहासिक 10 वा जागतिक विक्रम; ‘हर घर योगा’ला अभूतपूर्व प्रतिसाद

Updated On: Jun 20, 2026 | 06:59 PM IST
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सारांश

Habuild Har Ghar Yoga campaign: आंतरराष्ट्रीय योग दिन २०२६ च्या पूर्वसंध्येला हॅबिल्ड या वेलनेस प्लॅटफॉर्मने आपला १० वा जागतिक विक्रम नोंदवत मोठी कामगिरी केली आहे. ‘हर घर योगा. हर दिन होगा’ या उपक्रमांतर्गत फक्त एका आठवड्यात १ कोटीहून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला.

‘हॅबिल्ड’चा ऐतिहासिक 10 वा जागतिक विक्रम; ‘हर घर योगा’ला अभूतपूर्व प्रतिसाद
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विस्तार
  • हॅबिल्ड’चा ऐतिहासिक विक्रम
  • ‘हर घर योगा’ला अभूतपूर्व प्रतिसाद
  • १ कोटीहून अधिक लोकांचा सहभाग
मुंबई: आंतरराष्ट्रीय योग दिन २०२६ च्या पूर्वसंध्येला, भारतातील हॅबिल्ड या सवयी निर्माण करणाऱ्या वेलनेस प्लॅटफॉर्मने आपला १० वा जागतिक विक्रम साध्य केला आहे. फक्त एका आठवड्यात १ कोटीहून अधिक लोकांनी योग चळवळीत सहभाग घेतला असून, ही जगातील सर्वात मोठ्या समुदाय-आधारित वेलनेस उपक्रमांपैकी एक ठरली आहे.

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हा मैलाचा दगड हॅबिल्ड च्या राष्ट्रव्यापी उपक्रम ‘हर घर योगा. हर दिन होगा.’ चा भाग म्हणून साध्य झाला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश योगाला वर्षातून एकदाच साजरा करण्याऐवजी दररोजच्या जीवनाचा सातत्यपूर्ण भाग बनवणे आहे. यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या “योग फॉर हेल्दी एजिंग” या थीमशी सुसंगत राहून, या उपक्रमाने दीर्घकालीन शारीरिक आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य आणि हेल्दी एजिंग घडवण्यासाठी दररोजच्या योगाभ्यासाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

या चळवळीला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला असून एका दिवसात २० लाखांहून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला. यामुळे प्रतिबंधात्मक वेलनेस आणि टिकाऊ सवयी निर्माण करण्याकडे लोकांचा वाढता कल स्पष्ट झाला आहे. हा उपक्रम सतत गती घेत आहे, कारण भारतभरातून आणि जगभरातून सहभागी एकत्र येऊन आठवडाभर चाललेल्या जागतिक विक्रम प्रयत्नात सहभागी झाले, ज्याचा समारोप आंतरराष्ट्रीय योग दिनी झाला.

आयआयटीचे माजी विद्यार्थी, सरकारमान्य योग तज्ञ आणि हॅबिल्ड चे सहसंस्थापक सौरभ बोथरा यांनी स्थापन केलेल्या या प्लॅटफॉर्मने सातत्यातूनच खरा बदल घडतो या विश्वासावर आधारित जगातील सर्वात मोठ्या वेलनेस समुदायांपैकी एक उभारला आहे. तीव्रतेतून नव्हे, तर सातत्यातूनच टिकाऊ रूपांतरण साध्य होते, हा त्यांचा ठाम विश्वास आहे.

या मैलाच्या दगडाबद्दल प्रतिक्रिया देताना हॅबिल्डचे सहसंस्थापक सौरभ बोथरा म्हणाले, “आमचा १० वा जागतिक विक्रम साध्य करणे हे केवळ आकड्यांबद्दल नाही; तर सातत्याला परिपूर्णतेपेक्षा महत्त्व देणाऱ्या वाढत्या चळवळीचे प्रतिबिंब आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिन आपल्याला योगाचे महत्त्व सांगतो, पण खरी रूपांतरण प्रक्रिया तेव्हाच घडते जेव्हा योग आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनतो. ‘हर घर योगा. हर दिन होगा.’ च्या माध्यमातून आम्ही लाखो लोकांना दीर्घकालीन आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य आणि हेल्दी एजिंगसाठी सवयी निर्माण करण्यात मदत करत आहोत.”

या उपक्रमाचा भाग म्हणून सहभागींसाठी मोफत ऑनलाइन योग सत्रे, समुदाय-आधारित उपक्रम आणि सवयी निर्माण करण्यासाठी सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. वेलनेस सर्वांसाठी सोपा, सुलभ आणि टिकाऊ बनवण्याच्या उद्देशाने ही रचना करण्यात आली आहे. हा उपक्रम सर्व वयोगटातील आणि फिटनेस स्तरातील व्यक्ती तसेच कुटुंबांसाठी खुला आहे.

आज हॅबिल्ड चे जागतिक समुदाय १६९+ देशांतील १.९ कोटीहून अधिक सदस्यांपर्यंत विस्तारले आहे. दररोजच्या लाईव्ह योगा, डान्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि मेडिटेशन सत्रांद्वारे हा प्लॅटफॉर्म जगभरातील लोकांना लहान पण सातत्यपूर्ण कृतींमधून आरोग्यदायी जीवनशैली घडवण्यासाठी सक्षम करतो. या १० व्या जागतिक विक्रमाच्या मैलाच्या दगडासह हॅबिल्ड भारतातील आणि जगभरातील प्रत्येक घरात योगाला दैनंदिन सवय बनवण्याच्या आपल्या मोठ्या ध्येयाकडे सातत्याने पुढे जात आहे.

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Web Title: Habuild 10th world record har ghar yoga 1 crore participants international yoga day 2026

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Published On: Jun 20, 2026 | 06:59 PM

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