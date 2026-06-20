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Health Tips: भात की चपाती? वजन वाढण्यामागचं ‘ते’ खरं कारण जाणून घ्या

Updated On: Jun 20, 2026 | 06:33 PM IST
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सारांश

Wheat Roti or Rice Causes Weight Gain: वजन कमी करण्यासाठी अनेकजण भात किंवा चपाती खाणं सोडतात. मात्र, आहारतज्ज्ञांच्या मते, वजन वाढण्यामागे एकच पदार्थ कारणीभूत नसून एकूण कॅलरी सेवन, खाण्याच्या सवयी आणि जीवनशैली यांचा मोठा प्रभाव असतो.

Health Tips: भात की चपाती? वजन वाढण्यामागचं ‘ते’ खरं कारण जाणून घ्या
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विस्तार
  • भात की चपाती?
  • वजन वाढण्यामागचं खरं कारण काय?
  • हे पर्याय ठरू शकतात फायदेशीर
वजन कमी करण्याचा विचार आला की अनेकजण सर्वप्रथम आपल्या ताटातील भात किंवा चपाती खाणं कमी करतात. काहींच्या मते पांढरा भात वजन झपाट्याने वाढवतो, तर काहीजण गव्हाची चपाती अधिक आरोग्यदायी असल्याचा दावा करतात. त्यामुळे वजन नियंत्रणासाठी नेमके काय खावे आणि काय टाळावे, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. मात्र आहारतज्ज्ञांच्या मते, वजन वाढण्यामागे केवळ एकच पदार्थ जबाबदार नसतो. उलट एकूण कॅलरी सेवन, खाण्याच्या सवयी आणि जीवनशैली यांचा त्यात मोठा वाटा असतो.

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भात की चपाती? कोण अधिक आरोग्यदायी?

तज्ज्ञांच्या मते, भात आणि गव्हाची चपाती या दोन्ही पदार्थांमध्ये कार्बोहायड्रेट्स असतात. गव्हाच्या चपातीमध्ये फायबर आणि प्रोटीनचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याने पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते. दुसरीकडे पांढरा भात लवकर पचतो आणि शरीराला झटपट ऊर्जा देतो. त्यामुळे एका पदार्थाला पूर्णपणे चांगला किंवा वाईट म्हणणे योग्य ठरत नाही.

वजन वाढण्याचे खरे कारण काय?

आहारतज्ज्ञांच्या मते, वजन वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त कॅलरी घेणे. मग त्या कॅलरीज भातातून येत असोत किंवा चपातीमधून. अतिखाणे, कमी शारीरिक हालचाल, अपुरी झोप, तणाव आणि अयोग्य खाण्याच्या सवयी यामुळे शरीरात चरबी साठू लागते. त्यामुळे केवळ भात किंवा चपाती कारणीभूत ठरु शकत नाही.

चपाती खाल्ल्यानेही वजन वाढू शकते

अनेकजण चपातीसोबत भरपूर तूप, लोणी किंवा तेलकट पदार्थ खातात. यामुळे एकूण कॅलरीचे प्रमाण वाढते. तसेच प्रमाणापेक्षा जास्त चपाती खाल्ल्यास वजन वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

वजन नियंत्रणासाठी महत्त्वाच्या टिप्स

  • जेवणात प्रमाणाचे भान ठेवा.
  • प्रोटीनयुक्त पदार्थांचा समावेश करा.
  • भरपूर भाज्या आणि सलाड खा.
  • नियमित व्यायाम करा.
  • साखरयुक्त आणि प्रोसेस्ड पदार्थांचे सेवन कमी करा.

हे पर्याय ठरू शकतात फायदेशीर

आजकाल अनेकजण ब्राऊन राईस, मल्टीग्रेन चपाती, ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीसारख्या मिलेट्सचा आहारात समावेश करत आहेत. या पदार्थांमध्ये फायबर आणि पोषक घटक अधिक असल्याने ते संतुलित आहाराचा भाग ठरू शकतात. तज्ज्ञांचे मते, वजन कमी करण्यासाठी भात किंवा चपाती पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नाही. योग्य प्रमाण, संतुलित आहार आणि सक्रिय जीवनशैली यांवर भर दिल्यास वजन नियंत्रणात ठेवणे अधिक सोपे होते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Rice vs chapati weight loss causes calorie intake diet tips balanced nutrition

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Published On: Jun 20, 2026 | 06:33 PM

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