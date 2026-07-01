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नॉनव्हेज खाणे कायमचे जाल विसरून! ५ मिनिटांमध्ये झटापट बनवा खमंग चटपटीत सुरणाचे काप, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 01, 2026 | 08:25 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला जेवणात तोंडी लावण्यासाठी झटपट कुरकुरीत तयार होणारी सुरणाची काप बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

नॉनव्हेज खाणे कायमचे जाल विसरून! ५ मिनिटांमध्ये झटापट बनवा खमंग चटपटीत सुरणाचे काप, नोट करून घ्या रेसिपी

नॉनव्हेज खाणे कायमचे जाल विसरून! ५ मिनिटांमध्ये झटापट बनवा खमंग चटपटीत सुरणाचे काप, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही स्पेशल पदार्थ हवे असतात. अशावेळी कोशिंबीर, पापड, लोणचे किंवा चिप्स इत्यादी पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमीच तेलकट पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही युनिक पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर अनेक घरांमध्ये डाळभात आणि त्यासोबत सुरणाचे खमंग चविष्ट काप बनवले जातात. हे काप जेवणाच्या ताटात असतील तर चार घास जेवण जास्त जात. याशिवाय सुरण खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. सुरणाशिवाय बटाटा, वांगी आणि कच्च्या केळीचे काप सुद्धा बनवून खाऊ शकता. हा पदार्थ योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास शरीराला फायदे होतील आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. अनेक घरांमध्ये सुरण खाल्ला जात नाही. पण या पद्धतीने सुरणाचे काप बनवल्यास सगळेच आवडीने खातील. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

१० मिनिटांमध्ये बनवा पारंपरिक तामिळ पद्धतीने झणझणीत कांद्याची चटणी, गरमागरम इडली डोसासोबत लगेच टेस्टी

साहित्य:

  • सुरणाचे काप
  • कोकम सरबत
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • हळद
  • रवा
  • गरम मसाला
  • आलं लसूण पेस्ट
  • कॉर्न फ्लोअर
  • मैदा
Recipe : बटाट्यापासून नाही यंदा कच्च्या केळ्यापासून बनवा खमंग आणि कुरकुरीत ‘टूक’, संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी परफेक्ट ठरेल रेसिपी

कृती:

  • खमंग चटपटीत सुरणाचे काप, सुरणाची साल काढून घ्या आणि पातळ चतक्या करून घ्या आणि काहीवेळ पाण्यात भिजत ठेवा.
  • टोपात सुरणाचे काप, कोकम आणि गरजेनुसार पाणी घालून गॅसवर उकळवण्यासाठी ठेवा. एक उकळी आल्यानंतर सुरण काढून घ्या. यामुळे खाज कमी होईल.
  • ताटात लाल तिखट, हळद, चवीनुसार मीठ, गरम मसाला, आलं लसूण पेस्ट आणि कोकम आगळ ओतून पेस्ट बनवा.
  • तयार केलेल्या मसाल्याच्या मिश्रणात शिजवलेले सुरण काप घालून मसाला लावून काहीवेळ ठेवून द्या.
  • ताटात मैदा, कॉर्न फ्लोअर आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा. पॅनमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • रव्याच्या मिश्रणात मसाला लावलेले सुरण घालून घोळवून घ्या आणि गरम तेलात मंद आचेवर भाजा.
  • दोन्ही बाजूने मंद आचेवर भाजून झाल्यानंतर काढून घ्या. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले सुरणाचे कुरकुरीत काप

Web Title: How to make maharashtrain style surnachi kaapa at home simple food recipe

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Published On: Jul 01, 2026 | 08:25 AM

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