नॉनव्हेज खाणे कायमचे जाल विसरून! ५ मिनिटांमध्ये झटापट बनवा खमंग चटपटीत सुरणाचे काप, नोट करून घ्या रेसिपी

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही स्पेशल पदार्थ हवे असतात. अशावेळी कोशिंबीर, पापड, लोणचे किंवा चिप्स इत्यादी पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमीच तेलकट पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही युनिक पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर अनेक घरांमध्ये डाळभात आणि त्यासोबत सुरणाचे खमंग चविष्ट काप बनवले जातात. हे काप जेवणाच्या ताटात असतील तर चार घास जेवण जास्त जात. याशिवाय सुरण खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. सुरणाशिवाय बटाटा, वांगी आणि कच्च्या केळीचे काप सुद्धा बनवून खाऊ शकता. हा पदार्थ योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास शरीराला फायदे होतील आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. अनेक घरांमध्ये सुरण खाल्ला जात नाही. पण या पद्धतीने सुरणाचे काप बनवल्यास सगळेच आवडीने खातील. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
१० मिनिटांमध्ये बनवा पारंपरिक तामिळ पद्धतीने झणझणीत कांद्याची चटणी, गरमागरम इडली डोसासोबत लगेच टेस्टी