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  • Make A Spicy Onion Chutney In The Traditional Tamil Style In Just 10 Minutes Easy Food Recipe

१० मिनिटांमध्ये बनवा पारंपरिक तामिळ पद्धतीने झणझणीत कांद्याची चटणी, गरमागरम इडली डोसासोबत लगेच टेस्टी

Updated On: Jun 30, 2026 | 10:40 AM IST
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सारांश

कायमच खोबऱ्याची चटणी खाऊन कंटाळा आल्यास झटपट तामिळ स्टाईलमध्ये कांद्याची चटणी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते.

१० मिनिटांमध्ये बनवा पारंपरिक तामिळ पद्धतीने झणझणीत कांद्याची चटणी, गरमागरम इडली डोसासोबत लगेच टेस्टी

१० मिनिटांमध्ये बनवा पारंपरिक तामिळ पद्धतीने झणझणीत कांद्याची चटणी, गरमागरम इडली डोसासोबत लगेच टेस्टी

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विस्तार

दक्षिण भारतीय पदार्थ केवळ भारतातच नाहीतर संपूर्ण जगभरात फेमस आहेत. इडली, डोसा, नीर डोसा इत्यादी पारंपरिक चवीचे पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. इडली किंवा डोसा बनवल्यानंतर त्यासोबत पांढऱ्या रंगाची खोबऱ्याची चटणी बनवली जाते. ही चटणी तामिळनाडूमध्ये इडली, डोसा, उत्तप्पा आणि वड्यासोबत आवर्जून खातात. पण नेहमीच खोबऱ्याची चटणी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तामिळ पद्धतीने चटकदार कांद्याची चटणी बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळेच अतिशय आवडीने खातील. कांद्याची चटणी केवळ इडली, डोसासोबतच नाहीतर इतर कोणत्याही पदार्थासोबत तुम्ही खाऊ शकता. अनेकदा भाजी काय बनवावी सुचत नाही, अशावेळी खोबऱ्याची चटणी बनवली जाते. पण खोबऱ्याची चटणी खाल्ल्यामुळे काहीवेळा ऍसिडिटी वाढण्याची शक्यता असते. अशावेळी खोबऱ्याचा वापर न करता कांद्याची चटणी तुम्ही बनवू शकता. हॉटेलसारखी चमचमीत चटणी खाल्ल्यास जिभेवर कायमच चव रेंगाळत राहील. चला तर जाणून घेऊया कांद्याची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • कांदा
  • टोमॅटो
  • हिरव्या मिरच्या
  • शेंगदाणे
  • लसूण
  • कढीपत्ता
  • कोथिंबीर
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • हळद
  • जिरं
  • लाल सुक्या मिरच्या
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कृती:

  • चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात उभे चिरलेले कांदे, हिरवी मिरची, भाजलेले शेंगदाणे, लसूण, कढीपत्ता, कोथिंबीर, हळद, लाल तिखट आणि मीठ घालून जाडसर बारीक पेस्ट बनवा.
  • कांद्याची पेस्ट बनवताना त्यात पाणी अजिबात घालू नये. यामुळे चटणी पातळी होण्याची शक्यता असते.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात जिरे, सुक्या लाल मिरच्या घालून भाजा आणि तयार केलेली पेस्ट घालून मंद आचेवर तेल सुटेपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे तामिळ पद्धतीने बनवलेली पारंपरिक कांद्याची चटणी. हा पदार्थ गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत अतिशय सुंदर लागेल.
 

Web Title: Make a spicy onion chutney in the traditional tamil style in just 10 minutes easy food recipe

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Published On: Jun 30, 2026 | 10:40 AM

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