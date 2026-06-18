Easy Tips: सफेद कपड्यांना लागलाय दुसऱ्या कपड्यांचा रंग, मिनिटात काढा डाग; पहा Video

सर्वात पहिल्यांदा काय करावे?
जर पांढऱ्या किंवा कोणत्याही फिकट रंगाच्या कपड्यावर धुताना दुसऱ्या कपड्याचा डाग लागला, तर प्रथम तो इतर कपड्यांपासून वेगळा करा. असे कपडे कधीही गरम पाण्याने धुऊ नका, कारण गरम पाण्यामुळे डाग कपड्यात अधिक खोलवर जाऊ शकतो. त्याऐवजी, शक्य तितका रंग काढण्यासाठी थंड पाण्याने हळुवारपणे धुवा. तसेच, डाग पडलेला भाग जोरात घासणे टाळा, कारण यामुळे कापड आणि धाग्यांचे नुकसान होऊ शकते.
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पांढऱ्या शर्टवरील दुसऱ्या कपड्याचा रंग कसा काढावा?
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