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Easy Tips: सफेद कपड्यांना लागलाय दुसऱ्या कपड्यांचा रंग, मिनिटात काढा डाग; पहा Video

Updated On: Jun 18, 2026 | 04:02 PM IST
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सारांश

अनेकदा आपल्या पांढऱ्या शर्ट वा कपड्यांना रंगीत कपड्यांचा रंग धुताना लागतो आणि मग फारच त्रास होतो. पण सोप्या पद्धतीने हा रंग कसा काढायचा हे आपण आज या लेखातून जाणून घेऊया

सफेद कपड्यांवरील डाग कसे काढणार (फोटो सौजन्य - Pinterest)

सफेद कपड्यांवरील डाग कसे काढणार (फोटो सौजन्य - Pinterest)

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विस्तार
  • सफेद कपड्यांना लागलाय डाग? 
  • कसे काढाल रंगीत कपड्यांचे डाग 
  • सफेद कपडे स्वच्छ करण्यासाठी घरगुती उपाय 
कपडे धुताना, आपण अनेकदा घाईघाईने सर्व कपडे एकाच वेळी वॉशिंग मशीनमध्ये किंवा बादलीत टाकतो आणि यामुळे कधीकधी इतर रंगीत वस्तूंचे डाग पांढऱ्या कपड्यांवर लागू शकतात. डाग, विशेषतः पांढऱ्या शर्ट, कुर्ता किंवा टी-शर्टव सहज दिसतात आणि संपूर्ण लुक खराब करतात. पण योग्य आणि वेळेवर केलेल्या उपायांनी पांढऱ्या कपड्यांवरील डाग सहज काढता येतात. अशा चुका कशा टाळायच्या हे आपण समजून घेऊया आणि सोप्या टिप्सचा वापर करूया 

सर्वात पहिल्यांदा काय करावे?

जर पांढऱ्या किंवा कोणत्याही फिकट रंगाच्या कपड्यावर धुताना दुसऱ्या कपड्याचा डाग लागला, तर प्रथम तो इतर कपड्यांपासून वेगळा करा. असे कपडे कधीही गरम पाण्याने धुऊ नका, कारण गरम पाण्यामुळे डाग कपड्यात अधिक खोलवर जाऊ शकतो. त्याऐवजी, शक्य तितका रंग काढण्यासाठी थंड पाण्याने हळुवारपणे धुवा. तसेच, डाग पडलेला भाग जोरात घासणे टाळा, कारण यामुळे कापड आणि धाग्यांचे नुकसान होऊ शकते.

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पांढऱ्या शर्टवरील दुसऱ्या कपड्याचा रंग कसा काढावा? 

  • पांढरे व्हिनेगर आणि मिठाचे द्रावण यासाठी प्रभावी मानले जाते. एका बादलीभर थंड पाण्यात २ ते ३ चमचे पांढरा व्हिनेगर आणि १ ते २ चमचे मीठ मिसळा. डाग पडलेला कपडा या पाण्यात अर्धा ते एक तास भिजत ठेवा. त्यानंतर, कपडा हलक्या हाताने पिळून घ्या आणि नेहमीच्या डिटर्जंटने धुवा. ही पद्धत हलके आणि नवीन डाग काढण्यासाठी चांगली काम करते
  • जर कपड्यावरील डाग थोडा गडद असेल, तर बेकिंग सोडा आणि व्हिनेगर मदत करू शकतात. पहिले डाग पडलेला भाग ओला करा, नंतर त्यावर बेकिंग सोडा शिंपडा आणि नंतर त्यावर थोडे व्हिनेगर टाका. यामुळे फेस तयार होईल. ते १५ ते २० मिनिटे तसेच राहू द्या. त्यानंतर, डाग पडलेला भाग आपल्या हातांनी स्वच्छ करा आणि थंड पाण्याने धुवा. यामुळे हट्टी डागसुद्धा फिके होतील
  • याशिवाय लिंबू आणि मीठाचा घरगुती उपाय वापरू शकता. लिंबामधील नैसर्गिक गुणधर्म डाग फिके करण्यास मदत करतात. डाग असलेल्या भागावर लिंबाचा रस लावा आणि त्यावर थोडे मीठ शिंपडा. कपडा ३० ते ४५ मिनिटे मंद सूर्यप्रकाशात ठेवा. त्यानंतर, तो थंड पाण्याने धुवा. जर डाग जुना असेल आणि एका प्रयत्नात निघत नसेल, तर ही प्रक्रिया पुन्हा केली जाऊ शकते.
ही चूक कशी टाळावी? 
  • डाग पडलेला कपडा जोरात घासणे टाळा, कारण यामुळे कापडाचे नुकसान होऊ शकते.
  • गरम पाणी वापरणे टाळा, कारण यामुळे डाग अधिक पक्का होऊ शकतो
  • नवीन रंगीत कपडे वेगळे धुवा; पांढरे आणि रंगीत कपडे कधीही एकत्र धुवू नका
  • थंड पाणी वापरा आणि कपडे उलट्या बाजूने धुवा
  • रंग पकडणारी शीट (कलर-कॅचिंग शीट) वापरा
या टिप्सचा वापर करून नक्की पहा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा 

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Web Title: How to remove stain from white clothes easy tips to follow

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Published On: Jun 18, 2026 | 04:02 PM

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