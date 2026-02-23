मृत्यूच्या वेळी माणूस शेवटचं काय सांगतो? ICU नर्सने उघड केलं हृदयद्रावक सत्य

मृत्यूचा अर्थ काय आहे? मृत्यूनंतर काय होते? शरीरातून असं काय निघून जातं ज्यामुळे शरीर निर्जीव होतं? माणूस कधीच मरणार नाही, अशी मानसिकता ठेवणं योग्य नाही का? मृत्यूची किंमत किती आहे? त्यावेळी माणसाने कसे वागावे? काय होते? असे असंख्य प्रश्न तुम्हाला पडतात. जगात प्रत्येकजण हे प्रश्न विचारतो आणि त्यांची उत्तरे कधीच मिळत नाहीत. म्हणूनच मृत्यू हा एक गूढच राहतो. मृत्यूवेळी माणूस नेहमी खरं बोलत असतो. पण मरताना माणसाला नेमकं काय वाटतं? याचं प्रत्येकाला कुतुहूल आहे.
मृत्यू हे एक वास्तव आहे, परंतु लोक अनेकदा त्याबद्दल बोलणे आणि विचार करणे टाळतात. आयसीयूमध्ये काम करणारे डॉक्टर, नर्स दररोज प्रत्यक्ष पाहतात. फ्लोरिडातील २९ वर्षीय नर्स, क्रिस्टी रॉबर्ट्स, यांनी हे वास्तव अनेक वेळा पाहिले आहे. गेल्या चार वर्षांत, तिने अनेक रुग्णांचे शेवटचे श्वास पाहिले आहेत आणि त्यांच्या शेवटच्या क्षणी त्यांच्यासोबत उपस्थित राहिल्या आहेत.
क्रिस्टी म्हणते की, मृत्यूपूर्वी अनेक लोकांमध्ये एक प्रकारचे “आध्यात्मिक परिवर्तन” अनुभवले जाते. हे परिवर्तन वैद्यकीय शास्त्राला पूर्णपणे समजणे कठीण आहे. ती म्हणते की ते एका विरामासारखे आहे, जे रुग्णाच्या शेवटच्या क्षणांना एक अनोखे सांत्वन देते.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, जो ६,००,००० हून अधिक लोकांनी पाहिला आहे, कर्स्टी स्पष्ट करते की अनेक रुग्ण त्यांच्या शेवटच्या क्षणी अशाच गोष्टी बोलतात. तिच्या मते, जरी रुग्ण बाहेरून बरा दिसत असला तरी, त्यांना अनेकदा मृत्यू येत असल्याचे जाणवते.
बरेच रुग्ण म्हणतात, “माझ्या कुटुंबाला सांगा की मी त्यांच्यावर प्रेम करतो.” कधीकधी ते म्हणतात, “मला बरे वाटत नाही.” काही रुग्ण स्पष्टपणे म्हणतात, “मला माहित आहे की मी मरत आहे.” काही म्हणतात, “मला कोणीतरी मला हाक मारत आहे असे वाटते.” कर्स्टी म्हणते की असे शब्द बोलल्यानंतर काही रुग्ण काही वेळातच मरतात.
मिररच्या वृत्तानुसार, कर्स्टी स्पष्ट करते की कधीकधी रुग्णाच्या सर्व चाचण्या आणि जीवनावश्यक अवयव सामान्य असतात. कोणत्याही मोठ्या धोक्याची कोणतीही चिन्हे नसतात. तरीही, अचानक काहीतरी बदलते, असा बदल जो मशीन देखील ओळखू शकत नाहीत. एक क्षण जेव्हा औषधे काम करणे थांबवतात आणि असे वाटते की आत्मा हळूहळू निघून जाण्याची तयारी करत आहे.
तिच्या व्हिडिओनंतर, अनेक वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी असेच अनुभव शेअर केले. एका माजी परिचारिकेने लिहिले, “ती अगदी बरोबर आहे, रुग्ण नेहमीच जागरूक असतात.” एका व्यक्तीने म्हटले की त्यांच्या काकांचे सर्व अहवाल सामान्य होते, परंतु त्यांनी स्वतः त्यांच्या मृत्यूचे अचूक भाकित केले होते. अनेक आरोग्यसेवा कर्मचारी म्हणतात की हा अनुभव केवळ वैद्यकीय डेटाच्या पलीकडे जातो.
क्रिस्टीचा असा विश्वास आहे की, रुग्णांशी संबंध निर्माण करणे आणि नंतर निरोप देणे हा सर्वात कठीण भाग आहे. क्रिस्टीचा असा विश्वास आहे की जीवनात काहीही कायमचे नसते आणि शेवटी, आपण सर्वकाही मागे सोडतो. म्हणूनच, ती लोकांना देवावर प्रेम करण्याचा, इतरांना मदत करण्याचा आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सल्ला देते.
शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, मृत्यूपूर्वी, मेंदू शरीराला काही विशिष्ट सिग्नल पाठवतो, ज्यामुळे चिंता किंवा अस्वस्थतेची भावना निर्माण होऊ शकते. परंतु क्रिस्टी म्हणतात की तिचे अनुभव विज्ञानाच्या पलीकडे जातात. अनेक अनुभवी परिचारिका आणि काळजीवाहकांच्या मते, मृत्यू ही केवळ एक शारीरिक घटना नाही तर एक खोल भावनिक आणि आध्यात्मिक प्रवास देखील आहे. म्हणूनच क्रिस्टीच्या कथेने सोशल मीडियावर एक मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे: मानवांना त्यांचा मृत्यू आगाऊ जाणवू शकतो का? अनेक लोकांचे अनुभव या प्रश्नाचे उत्तर “होय” असे देतात.
