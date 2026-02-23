Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tata चा वेगळाच डाव! दाखवली खास AI आधारित टेक्नॉलॉजी, कारमध्ये मिळणार मोबाईलसारखी अपडेट सुविधा

टाटा नेहमीच त्यांच्या कारमध्ये प्रगत फीचर्स समाविष्ट करत असते. नुकतेच टाटाने Software Defined Vehicle या खास फिचरची झलक दाखवली आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 06:03 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • टाटा मोटर्स ही देशातील एक आघाडीची ऑटो कंपनी
  • TCS ने दाखवली Software Defined Vehicle ची झलक
  • कंपनीचा AI Technology वर भर
भारतीय ऑटो बाजारात Tata Motors च्या अनेक कार लोकप्रिय आहेत. कंपनी नेहमीच त्यांच्या कारमध्ये प्रगत फीचर्स समाविष्ट करत असते. सध्या सगळीकडे AI चा बोलबाला दिसत आहे. हीच बाब लक्षात घेत, अनेक कार उत्पादक कंपन्या काही खास AI आधारित फीचर्सवर लक्षकेंद्रित करत आहेत. टाटाने देखील अशाच एका फिचरची झलक दाखवली आहे.

ऑटो उद्योग वेगाने Software Defined Vehicles (SDVs) कडे वाटचाल करत आहे. याचा अर्थ भविष्यातील कार प्रत्यक्षात मोबाइलसारख्या स्मार्ट डिव्हाइस असतील. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने AI इम्पॅक्ट समिटमध्ये TCS DriveSphere नावाचे एक तंत्रज्ञान प्रदर्शित केली. कंपनीच्या तज्ञांच्या मते, भविष्यात, एकदा खरेदी केलेली कार वर्षानुवर्षे तशीच राहणार नाही; त्याऐवजी, ती कालांतराने स्वतःला अपडेट करत राहील. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

खरं तर, पूर्वीच्या कार्समध्ये प्रत्येक कामासाठी वेगळे छोटे कम्प्युटर (ECU) होते. ब्रेक, एअरबॅग्ज आणि इन्फोटेनमेंटसाठी स्वतंत्र सिस्टीम बसवण्यात आल्या होत्या. आता, कंपन्या या ECU च्या जागी एक मजबूत सेंट्रल कम्प्युटर आणत आहेत जे संपूर्ण वाहन नियंत्रित करेल. यामुळे कारची सिस्टीम जलद आणि अधिक बुद्धिमान होईल.

AI मुळे कार होईल अजूनच फास्ट

नवीन जनरेशनच्या गाड्या कॅमेरे, रडार, लिडार आणि असंख्य सेन्सर्सने सुसज्ज असतील. हे सर्व सतत रस्ता आणि आजूबाजूच्या परिसराची माहिती देत राहतील. AI या डेटाचा अर्थ लावेल आणि निर्णय लवकर घेईल. उदाहरणार्थ, जर अचानक समोरून एखादी बाईक दिसली तर सिस्टम ताबडतोब ब्रेक लावू शकते. कार तिच्या लेनमधून बाहेर पडली तर ती चेतावणी देऊ शकते. ट्रॅफिकनुसार वेग देखील आपोआप ॲडजस्ट केला जाऊ शकतो. एआयच्या मदतीने, ड्रायव्हिंग पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि सोपे होईल. या तंत्रज्ञानामुळे कार परिस्थितीनुसार विचार करण्यास आणि कृती करण्यास सक्षम होईल.

पगार 25 हजार तरी सुद्धा घ्याल Maruti Swift कार! EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या सोपा आणि सरळ हिशोब

मोबाईलप्रमाणे मिळणार OTA अपडेट्स

आता कारमध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे ती मोबाईल फोनप्रमाणे ओव्हर-द-एअर (OTA) अपडेट्सद्वारे सतत नवीन होत राहील. एखादे नवीन फीचर लाँच झाले तर त्यासाठी नवीन कार खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही. कार इंटरनेटशी जोडलेली असल्यामुळे रात्रीच नवीन फीचर डाउनलोड करून अपडेट पूर्ण करू शकेल. उदाहरणार्थ, AI आधारित पार्किंग असिस्ट किंवा अधिक प्रगत व्हॉईस कमांड सिस्टम उपलब्ध झाल्यास ते थेट सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे तुमच्या कारमध्ये जोडले जाईल. क्लाउड आणि AI यांच्या मदतीने कार वेळोवेळी अधिक स्मार्ट आणि सक्षम होत जाईल.

बिघाड होण्यापूर्वीच मिळणार इशारा

या नव्या तंत्रज्ञानामुळे कार स्वतःच संभाव्य बिघाडाची पूर्वसूचना देऊ शकेल. कारमधील डेटा कंपनीच्या क्लाउड सिस्टीमकडे पाठवला जाईल, जिथे AI त्याचे विश्लेषण करून बॅटरी, ब्रेक किंवा इतर पार्टसमध्ये अडचण निर्माण होण्याची शक्यता ओळखेल. त्यामुळे वेळेवर सर्व्हिस करून मोठा खर्च टाळता येईल.

याशिवाय, AI तुमच्या कारमधील सवयीही लक्षात ठेवेल. उदाहरणार्थ, सीटची पोझिशन, म्युझिकची आवड किंवा एसीची सेटिंग — कार प्रत्येकवेळी सुरू होताच ही सर्व सेटिंग आपोआप पूर्ववत करेल, ज्यामुळे अधिक सोयीस्कर आणि वैयक्तिकृत ड्रायव्हिंग अनुभव मिळेल.

Feb 23, 2026 | 06:03 PM

Feb 23, 2026 | 06:03 PM
Feb 22, 2026 | 10:59 PM