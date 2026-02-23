राजकीय हालचालींना वेग, पुरंदर पंचायत समितीत राष्ट्रवादी ‘किंगमेकर’; सत्ता स्थापनेसाठी...

दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये शिवसेनेबरोबर युती करण्याची मागणी अधिक जोर धरताना दिसत आहे. तालुक्यातील स्थानिक राजकीय समीकरणे, व्यक्तीगत संबंध आणि आगामी निवडणुकांचे गणित लक्षात घेता शिवसेनेशी आघाडी केल्यास स्थिर सत्ता निर्माण होईल, असा कार्यकर्त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे पुरंदरमध्ये राष्ट्रवादी-शिवसेना समीकरण आकार घेण्याची शक्यता अधिक असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
पाठिंब्याशिवाय अंतिम निर्णय कठीण
पुरंदरमध्ये शिवसेनेचे आमदार म्हणून विजय शिवतारे यांचे प्रभावी अस्तित्व आहे. तर भाजपकडून माजी आमदार संजय जगताप यांच्याकडे स्थानिक नेतृत्वाची धुरा आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या भूमिकेकडेही सध्या लक्ष लागले आहे. त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय स्थानिक पातळीवरील अंतिम निर्णय होणे कठीण मानले जात आहे. अर्थात, पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापती निवडीच्या वेळीच खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणत्या पक्षासोबत युती करत सत्ता स्थापनेचा मार्ग स्वीकारते, यावर पुरंदर तालुक्यातील पुढील अडीच वर्षांचे राजकारण अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत तालुक्यातील राजकीय हालचाली अधिकच वेग घेण्याची शक्यता आहे.
