UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

रत्नागिरी जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती साठी निवडून आलेल्या महायुतीच्या उमेदवारांची मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत आज बैठक पार पडली यावेळी उदय सामंत यांनी उपस्थितांना संबोधित केले त्यानंतर नूतन गटनेता व मुख्यप्रतोद...

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:52 PM

रत्नागिरी जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती साठी निवडून आलेल्या महायुतीच्या उमेदवारांची मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत आज बैठक पार पडली यावेळी उदय सामंत यांनी उपस्थितांना संबोधित केले त्यानंतर नूतन गटनेता व मुख्यप्रतोद यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात आली. या निवडीनंतर उदय सामंत यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

Published On: Feb 23, 2026 | 03:52 PM

