ईशा मालवीयच्या डेब्यू चित्रपट ‘इश्कां दे लेखे’चा ट्रेलर रिलीज; 2 मिनिटे 25 सेकंदात उलगडली वेदनादायी प्रेमकथा

भारतीय अभिनेत्री, मॉडेल, नृत्यांगना, लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि बिग बॉस १७ फेम ईशा मालवीय हिचा पहिला चित्रपट “इश्कान दे लेखे” चा अधिकृत ट्रेलर सोमवारी प्रदर्शित झाला. ही अभिनेत्री रोमँटिक पंजाबी चित्रपटाद्वारे मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करण्यास सज्ज झाली आहे. स्पीड रेकॉर्ड्स, पॅनोरमा स्टुडिओज आणि डायमंडस्टार वर्ल्डवाइड यूट्यूब चॅनेल्सच्या सहकार्याने “इश्कान दे लेखे” चा ट्रेलर अपलोड करण्यात आला आहे, ज्यांचे एकूण सदस्य संख्या सुमारे ५० दशलक्ष आहे.
मनवीर बरार दिग्दर्शित, “इश्कान दे लेखे” हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर पंजाबी रोमान्सची पुनर्परिभाषा करण्यासाठी सज्ज आहे. “लेख” आणि “सुरखी भिंडी” सारखे सलग दोन ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिल्यानंतर, गुरनाम भुल्लर आणखी एका उत्कृष्ट कृतीसह परतला आहे आणि हा चित्रपट जादूपेक्षा कमी नाही. हा नवीन पंजाबी चित्रपट एक प्रेमकथा आहे आणि पंजाबी चित्रपटांचा एक सदाबहार क्लासिक बनण्यास सज्ज आहे.
ट्रेलरमध्ये ईशा मालवीय आणि गुरनाम भुल्लर यांच्यातील शक्तिशाली केमिस्ट्री दाखवण्यात आली आहे. २ मिनिटे २५ सेकंदांच्या या ट्रेलरमध्ये प्रेम, द्वेष, आराधना, वेडेपणा, उत्कटता आणि विनाशाचे अनेक चित्तथरारक दृश्ये दाखवण्यात आली आहेत. चाहत्यांना ट्रेलर खूप आवडला आहे आणि काही तासांतच चॅनेलवर त्याला हजारो व्ह्यूज मिळाले आहेत. त्यावर सतत प्रतिक्रिया येत आहेत.
‘इश्क दे लेखे’ हा चित्रपट ६ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे आणि चाहते त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ईशा मालवीय आणि गुरनाम भुल्लर व्यतिरिक्त, या चित्रपटात राणा रणबीर, मिंटू कप्पा, बलविंदर बुलेट, गुरलीन चोप्रा, गुरप्रीत रंधावा, जसबीर गिल, मोहिनी तूर, बाबर खान, कवी सिंग, शनाया खन्ना, मनिंदर वेली, अर्शदीप कौर भट्टी, डेव्ही सिंग, सीरत प्रीत, रंग हरजिंदर, पुष्पक चौटा, हेजल सप्रा आणि अर्शदीप सिंग गिल यांसारखे कलाकार आहेत. या चित्रपटाची कथा जस्सी लोहका यांनी लिहिली आहे आणि गुरनाम भुल्लर हे चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत. जसविंदर लहरी हे कार्यकारी निर्माता आहेत.
