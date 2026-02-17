Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नेहमीच भाजी खाण्याचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा तोंडाला चव आणणारी टोमॅटोची चटणी

तोंडाची चव वाढवण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये घरी तुम्ही टोमॅटोची चटणी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या टोमॅटो चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Feb 17, 2026 | 10:10 AM
जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. पालेभाज्या किंवा इतर भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची प्रत्येकालाच आवड निर्माण होते. खोबऱ्याची चटणी, कोशिंबीर, शेंगदाणा चटणी इतर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटणी बनवल्या जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये खमंग झणझणीत टोमॅटोची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली टोमॅटोची चटणी चवीसोबतच आरोग्यासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. लहान मुलं कायमच कांदा टोमॅटो खाण्याचा कंटाळा करतात. भाजीमधील टोमॅटो बाजूला काढून ठेवला जातो. अशावेळी तुम्ही मुलांना टोमॅटोपासून वेगवेगळे पदार्थ बनवून खाण्यास देऊ शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारी चटणी गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत अतिशय सुंदर लागते. याशिवाय पाण्याचा वापर न करता बनवलेली चटणी फ्रिजमध्ये दोन ते तीन दिवस व्यवस्थित टिकून राहते. चला तर जाणून घेऊया टोमॅटोची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • टोमॅटो
  • लाल मिरची
  • हिंग
  • मोहरी
  • कांदा
  • लसूण
  • हिरवी मिरची
  • उडीद डाळ
  • शेंगदाणे
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • कोथिंबीर
  • साखर
कृती:

  • टोमॅटोची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कांदा टोमॅटोची मध्यम आकारात कापून घ्या. कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • गरम तेलात टोमॅटो, कांदे, हिरव्या मिरच्या, लसूण, शेंगदाणे सर्व साहित्य खमंग भाजा.
  • त्यानंतर भाजलेले पदार्थ थंड करून मिक्सरच्या भांड्यात टाका आणि बारीक वाटून घ्या.
  • तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून त्यात चवीनुसार तिखट, मीठ घालून चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करा.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करून त्यात लाल मिरच्या, उडदाची डाळ, हिंग, मोहरी घालून फोडणी भाजा.
  • भाजलेली फोडणी तयार केलेल्या चटणीवर ओतून व्यवस्थित मिक्स करा. चवीनुसार वरून साखर टाका.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली टोमॅटोची चटणी.
 

