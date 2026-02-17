नेहमीच भाजी खाण्याचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा तोंडाला चव आणणारी टोमॅटोची चटणी

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. पालेभाज्या किंवा इतर भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची प्रत्येकालाच आवड निर्माण होते. खोबऱ्याची चटणी, कोशिंबीर, शेंगदाणा चटणी इतर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटणी बनवल्या जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये खमंग झणझणीत टोमॅटोची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली टोमॅटोची चटणी चवीसोबतच आरोग्यासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. लहान मुलं कायमच कांदा टोमॅटो खाण्याचा कंटाळा करतात. भाजीमधील टोमॅटो बाजूला काढून ठेवला जातो. अशावेळी तुम्ही मुलांना टोमॅटोपासून वेगवेगळे पदार्थ बनवून खाण्यास देऊ शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारी चटणी गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत अतिशय सुंदर लागते. याशिवाय पाण्याचा वापर न करता बनवलेली चटणी फ्रिजमध्ये दोन ते तीन दिवस व्यवस्थित टिकून राहते. चला तर जाणून घेऊया टोमॅटोची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
