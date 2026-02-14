Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शरीराला आतून कायम उष्ण आणि हेल्दी ठेवण्यासाठी नियमित प्या डिंक पेज, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये डिंक पेज बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया डिंक पेज बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 14, 2026 | 02:40 PM
शरीराला आतून कायम उष्ण आणि हेल्दी ठेवण्यासाठी नियमित प्या डिंक पेज, नोट करून घ्या रेसिपी

शरीराला आतून कायम उष्ण आणि हेल्दी ठेवण्यासाठी नियमित प्या डिंक पेज, नोट करून घ्या रेसिपी

थंडीसह इतर सर्वच दिवसांमध्ये शरीराला भरपूर पोषणाची आवश्यकता असते. शरीराला पोषण देण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. हल्ली तरुण वयात गुडघे दुखणे, कंबरदुखी, अंगात कणकण राहणे, वारंवार सर्दी होणे याशिवाय सकाळी उठताना अंग जड होणे यांसारख्या बऱ्याच समस्या उद्भवतात. बऱ्याचदा महिलांच्या शरीरात वात वाढणे, कॅल्शियमची कमतरता, पचनशक्ती कमकुवत होणे किंवा मेनोपॉज इत्यादी समस्या वाढू लागतात. अशावेळी आहारात कॅल्शियम युक्त पदार्थांचे सेवन करावे. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये डिंक पेज बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. थंडीच्या दिवसांमध्ये शरीराला पोषणाची आवश्यकता असते. डिंक खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. डिंक खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, आतड्यांचे आरोग्य सुलभ होते आणि शरीराची ताकद वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा डिंकाच्या पेजचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया डिंक पेज बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • डिंक
  • तूप
  • गूळ
  • सुंठ पावडर
  • बदाम
  • पाणी
  • वेलची पावडर
कृती:

  • डिंकाची पेज बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तूप गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तुपात डिंक टाकून भाजा.
  • डिंक भाजताना गॅस मंद आचेवर ठेवावा. अन्यथा डिंक जळून जाण्याची शक्यता असते.
  • भाजलेल्या डिंकामध्ये गरम केलेले पाणी घालून मिक्स करा. पाण्याला उकळी आल्यानंतर त्यात गूळ घालून पूर्णपणे वितळवून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात सुंठ पावडर आणि बदाम घालून उकळी काढा.
  • नंतर त्यात आवश्यकतेनुसार वेलची पावडर, सुका मेवा घालून उकळी काढा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली डिंक पेज. हा पदार्थ थंडीसह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये तुम्ही पिऊ शकता.

Published On: Feb 14, 2026 | 02:40 PM

