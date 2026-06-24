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Kitchen Garden Tips: पावसाळ्यापूर्वी किचन गार्डनमध्ये लावा या भाज्या, आरोग्यासाठी ठरतील उत्तम

Updated On: Jun 24, 2026 | 08:32 PM IST
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सारांश

बाजारातील भाज्या ताज्या असतातच असं नाही. पण तुम्ही घरीही किचन गार्डन करून ताज्या भाज्यांची लागवड करू शकता. काही सोप्या पद्धतीने तुम्ही घरी नियमित वापरल्या जाणाऱ्या भाज्यांचे बियाणे नक्कीच लावा

किचन गार्डनमध्ये कोणत्या भाज्या पावसाळ्यापूर्वी लावाव्या (फोटो सौजन्य - Pinterest)

किचन गार्डनमध्ये कोणत्या भाज्या पावसाळ्यापूर्वी लावाव्या (फोटो सौजन्य - Pinterest)

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विस्तार
  • पावसाळ्यापूर्वी घरातील किचन गार्डनमध्ये कोणते पर्याय 
  • ताज्या भाज्यांसाठी सोप्या पद्धती
  • किचन गार्डनमध्ये नक्की कोणत्या भाज्या लावाव्यात 
पावसाळा जवळ आला आहे. सध्याचे हवामान किचन गार्डनसाठी अगदी योग्य आहे. जर तुम्हाला घरी ताज्या, केमिकलमुक्त भाज्या पिकवायच्या असतील, तर पावसाळ्यापूर्वीचा काळ सर्वोत्तम मानला जातो. या हंगामात, जमीन ओलसर राहते आणि झाडे वेगाने वाढतात. काही भाज्यांची लागवड केल्यास तुम्हाला पावसाळ्यात रसायनमुक्त भाज्यांचा मुबलक पुरवठा मिळू शकतो. आता या भाज्या नक्की कोणत्या आहेत आणि कधी त्याची पेरणी करावी आपण या लेखातून जाणून घेऊया 

भोपळ्याचे वेल ठरतील उत्तम  

भोपळा ही अशी भाजी आहे ज्याची वेल उष्णता आणि आर्द्रता या दोन्हीमध्ये चांगली वाढते. पावसाळ्यापूर्वी पेरणी केल्यास, पाऊस सुरू होताच रोपे वेगाने पसरतात. कमी जागेतही चांगले रोप लागते आणि चांगले उत्पन्न मिळते.

ताजीतवानी भेंडीही लवकर उगवते 

भेंडी ही अशी एक भाजी आहे जी उष्ण आणि दमट हवामानात चांगली वाढते. ती कुंड्यांमध्ये किंवा छोट्या किचन गार्डनमध्ये सहजपणे वाढवता येते. भेंडी सुमारे दीड ते दोन महिन्यांत काढणीसाठी तयार होते. त्यामुळे ही भाजी नक्की तुम्ही पेरू शकता 

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काकडीचे वेलही लवकर तयार होतील

उन्हाळा आणि पावसाळ्यात काकडीची मागणी वाढते. पावसाळ्यापूर्वी लावलेली काकडीची रोपे पुरेशा ओलाव्यामुळे वेगाने वाढतात. नियमित पाणी आणि सूर्यप्रकाशामुळे चांगले उत्पन्न मिळते. त्यामुळे तुम्ही आता काकडीचे वेल लाऊ शकता. याशिवाय आपल्या जेवणात कोशिंबीरसाठी काकडी असणे उत्तम ठरते. आरोग्यासाठीही काकडी नियमित खाणे फायदेशीर ठरते.  

हिरवी मिरची रोप 

हिरव्या मिरचीची रोपे जवळजवळ वर्षभर लावता येतात, परंतु पावसाळ्यापूर्वी लावलेली रोपे लवकर वाढतात. एकदा रोपे तयार झाली की, ती अनेक महिने ताज्या मिरच्या देतात. घरीच तुम्ही मिरच्यांची लागवड सोप्या पद्धतीने करू शकता. याशिवाय बाजारच्या सुकलेल्या मिरच्या वापरण्यापेक्षा घरच्या मिरच्यांचा वापर उत्तम होतो.  

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वांगंही ठरेल फायदेशीर 

याशिवाय  वांग्याच्या रोपांना हलका ओलावा आणि पुरेसा सूर्यप्रकाश आवडतो. पावसाळ्यापूर्वी तुम्ही घरीच वांग्याची रोपं लावा. रोपे वेगाने वाढतील आणि पावसाळ्यात चांगले पीक देतील. वांग्याचं भरीत, वांग्यांची भाजी, काप हे सर्व करण्यासाठी घरातील किचन गार्डनमधील ताजी वांगी नक्कीच अप्रतिम ठरतील. 

यासाठी कोणत्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवायला हव्यात जाणून घ्या 

  • तुमच्या किचन गार्डनच्या मातीत कंपोस्ट किंवा खत घालण्याची खात्री करा
  • पावसाचे पाणी साचू नये म्हणून पाण्याचा चांगला निचरा ठेवा 
  • रोपांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळेल याची खात्री करा
  • जर या भाज्या योग्य वेळी लावल्या तर, पावसाळ्यात तुमचे स्वयंपाकघर ताज्या, पौष्टिक, घरगुती भाज्यांनी भरलेले असू शकते
  • यामुळे केवळ पैशांची बचत होणार नाही, तर तुम्हाला सेंद्रिय भाज्यांच्या चवीचाही आनंद घेता येईल

Web Title: Kitchen garden tips how to grow vegetables at home before monsoon easy tips

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Published On: Jun 24, 2026 | 08:32 PM

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