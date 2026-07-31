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Dark Jeans Care: वारंवार धुतल्याने जीन्सचा रंग उडतोय? वापरा ‘ही’ सोपी ट्रिक

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:36 PM IST
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सारांश

Dark Jeans Color Fading Care Tips: जर डार्क जीन्सचा रंग प्रत्येक धुण्यानंतर निघून जात असेल तर ही सोपी ट्रिक नक्की वापरुन पाहा.

photo- yandex
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विस्तार
  • वारंवार धुतल्याने जीन्सचा रंग उडतोय?
  • वापरा ‘ही’ सोपी ट्रिक
  • जीन्सचा रंग का फिका पडतो?
डार्क ब्लू किंवा काळ्या रंगाची जीन्स ही प्रत्येकाच्या वॉर्डरोबमध्ये असते. मात्र अनेकदा ती काही वेळा धुतल्यानंतरच फिकी दिसू लागते. यामुळे जीन्सचा लूक निघून जातो आणि ती जुनी वाटू लागते. प्रत्यक्षात, चुकीची धुण्याची पद्धत, गरम पाण्याचा वापर आणि अयोग्य डिटर्जंट हीच रंग फिका पडण्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. काही सोप्या टिप्सचा वापर केल्यास जीन्सचा रंग अधिक काळ टिकवून ठेवता येऊ शकतो.

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जीन्सचा रंग का फिका पडतो?

जीन्समध्ये वापरलेला गडद रंग वारंवार धुतल्याने हळूहळू निघू लागतो. विशेषतः गरम पाण्याने धुणे, जास्त वेळ मशीनमध्ये फिरवणे आणि तीव्र रसायनयुक्त डिटर्जंट वापरणे यामुळे कापडातील रंगद्रव्य कमी होते. परिणामी जीन्सचा मूळ गडदपणा कमी होतो.

पहिल्यांदा धुताना पांढऱ्या व्हिनेगरचा वापर करा

जीन्स पहिल्यांदा धुताना थंड पाण्यात एक कप पांढरा व्हिनेगर मिसळल्यास रंग कापडात अधिक चांगल्या प्रकारे स्थिर राहण्यास मदत होते. व्हिनेगरमुळे रंग लवकर निघत नाही आणि कापडावर राहिलेला डिटर्जंटचा अंशही दूर होतो.

जीन्स नेहमी उलटी करून धुवा

धुण्यापूर्वी जीन्स आतून बाहेर (Inside Out) करून धुतल्यास बाहेरील रंग थेट घर्षणाच्या संपर्कात येत नाही. त्यामुळे रंगाचे नुकसान कमी होते आणि जीन्सचा लुक अधिक काळ टिकून राहतो.

थंड पाणी आणि सौम्य डिटर्जंट वापरा

गरम पाण्याऐवजी थंड पाण्यात जीन्स धुणे अधिक योग्य मानले जाते. तसेच गडद कपड्यांसाठी तयार केलेले सौम्य डिटर्जंट वापरल्यास रंग टिकवून ठेवण्यास मदत मिळते. ब्लीच किंवा फॅब्रिक सॉफ्टनरचा वापर टाळावा.

ड्रायरऐवजी सावलीत वाळवा

जीन्स ड्रायरमध्ये वाळवल्यास उष्णतेमुळे रंग फिका पडू शकतो आणि कापड आकसण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे धुतल्यानंतर ती सावलीत किंवा हवेशीर ठिकाणी नैसर्गिकरित्या वाळवणे अधिक फायदेशीर ठरते.

वारंवार धुणे टाळा

प्रत्येक वापरानंतर जीन्स धुण्याची गरज नसते. किरकोळ डाग असल्यास ते स्वतंत्रपणे स्वच्छ करा आणि वापरानंतर जीन्स हवेत ठेवून ताजी करा. त्यामुळे रंग आणि कापडाची क्वालिटी दोन्ही दीर्घकाळ टिकून राहतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. 

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Web Title: Dark jeans care tips prevent jeans color fading washing hacks

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Published On: Jul 31, 2026 | 08:36 PM

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