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Gardening Tips: घरात तिखट हिरव्या मिरचीची लागवड कशी करावी, सोप्या टिप्स

Updated On: Jun 17, 2026 | 05:06 PM IST
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सारांश

ताज्या आणि हिरव्यागार मिरच्या स्वयंपाकघरात हव्या असतील तर अगदी घरीही तुम्ही याची लागवड करू शकता. यासाठी कोणती माती वापरावी, खत कसे असावे वा मिरच्या कशा पद्धतीने लावाव्या जाणून घ्या

घरी मिरच्यांची लागवड करण्याच्या सोप्या टिप्स (फोटो सौजन्य - Pinterest)

घरी मिरच्यांची लागवड करण्याच्या सोप्या टिप्स (फोटो सौजन्य - Pinterest)

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विस्तार
  • किचन गार्डनिंग करणे सोपे
  • घरातच कशी कराल हिरव्या मिरच्यांची लागवड 
  • गार्डनिंगसाठी सोप्या टिप्स 
आपल्या स्वयंपाकघरात हिरव्या मिरच्यांना एक विशेष स्थान आहे. डाळीपासून भाजीपर्यंत, पराठ्यांपासून चटण्यांपर्यंत आणि नाश्त्यापासून मांसाहारी पदार्थांपर्यंत, जवळजवळ प्रत्येक पदार्थात त्यांचा वापर केला जातो. म्हणूनच जेव्हा घरातील हिरव्या मिरच्या संपतात तेव्हा समस्या निर्माण होतात. अनेकदा, बाजारातून आणलेल्या मिरच्या ताज्या नसतात, लवकर सुकतात किंवा त्यांना तिखट चव नसते. अशा परिस्थितीत, घरीच ताज्या, हिरव्या आणि तिखट मिरच्या लावणे हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो. 

हिरव्या मिरच्या लावण्यासाठी तुम्हाला शेत किंवा मोठ्या जागेची गरज नाही. तुम्ही त्या एका लहान कुंडीत, बाल्कनीत, खिडकीत किंवा अगदी गच्चीवरसुद्धा सहज लावू शकता. जर तुम्हालाही तुमच्या किचन गार्डनमध्ये हिरव्या मिरच्या लावण्यात रस असेल, तर आज आपण सोपी पद्धत जाणून घेऊया

हिरव्या मिरच्या लावण्यासाठी योग्य ऋतू कोणता जाणून घेऊया

हिरव्या मिरच्या वर्षभरात कधीही लावता येतात, परंतु काही विशिष्ट हंगाम अधिक योग्य मानले जातात. फेब्रुवारी ते एप्रिल आणि जुलै ते ऑगस्ट हे महिने रोपांच्या वाढीसाठी सर्वोत्तम आहेत. या काळात बिया लवकर रुजतात आणि रोपाची वाढ झपाट्याने होते. घरात चांगला सूर्यप्रकाश येत असल्यास, ते इतर ऋतूंमध्येही वाढवता येते.

  • हिरव्या मिरचीच्या रोपांना दररोज किमान ५ ते ६ तास सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता असते. त्यामुळे, कुंडी थेट सूर्यप्रकाश मिळेल अशा ठिकाणी ठेवा
  • बाल्कनी, गच्ची, अंगण किंवा खिडकीजवळची जागा योग्य राहील. सूर्यप्रकाशाच्या कमतरतेमुळे रोप कमकुवत होऊ शकते.
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मिरची लावण्यासाठी कशा पद्धतीची कुंडी वापरावी? 

हिरव्या मिरच्यांसाठी १० ते १२ इंच खोल कुंडी उत्तम ठरते. तुम्ही प्लास्टिकची कुंडी, मातीची कुंडी, ग्रो बॅग किंवा जुनी बादली देखील वापरू शकता. पाणी साचू नये म्हणून कुंडीच्या तळाला छिद्रे असावीत.

याची माती कशी तयार करायची? 

  • हिरव्या मिरचीच्या रोपांना हलकी आणि भुसभुशीत माती आवडते 
  • २ भाग सामान्य माती, १ भाग शेणखत किंवा गांडूळ खत आणि १ भाग वाळू मिश्रण तयार करा 
  • यामुळे रोपाला पोषण मिळते, मुळांना हवा लागते आणि पाणी साचण्यास प्रतिबंध होतो.
बिया कशा तयार कराव्यात?

हिरव्या मिरचीच्या बिया बाजारातून विकत घेता येतात, पण जर तुमच्या घरी सुक्या मिरच्या असतील तर तुम्ही त्याही वापरू शकता. पेरणी करण्यापूर्वी, त्यांना १० ते १२ तास पाण्यात भिजवून ठेवा. यामुळे बिया लवकर रुजण्यास मदत होते आणि रोप मजबूत होते.

  • कुंडीत तयार माती भरा
  • माती हलकीशी सपाट करा आणि बिया अर्धा इंच खोल लावा. त्यावर हलकीशी माती पसरा
  • त्यावर पाणी शिंपडा किंवा हलकेच पाणी द्या. जास्त पाणी देऊ नका. सुमारे ७ ते १० दिवसांत लहान रोपे उगवतील.
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रोपाची काळजी कशी घ्यावी?

जेव्हा रोप ३ ते ४ इंच उंच होईल, तेव्हा त्याला हळूहळू जास्त सूर्यप्रकाश द्या. दररोज हलके पाणी द्या, पण जास्त देऊ नका. माती कोरडी वाटल्यावरच पाणी द्या. दर १५ दिवसांनी कंपोस्ट किंवा गांडूळ खत घाला.

वाळलेली पाने वारंवार काढून टाका, रोपाला मोकळी हवा लागू द्या, कीटक दिसल्यास रोपावर कडुलिंबाचे पाणी शिंपडा, रोप जसजसे वाढेल तसतसे त्याला हलक्या काठीचा आधार द्या आणि फुले आल्यावर खत घालणे थांबवू नका. बिया पेरल्यानंतर साधारणपणे ६० ते ८० दिवसांनी मिरच्या दिसू लागतात. मिरच्या हिरव्या, चमकदार आणि पूर्ण वाढ झालेल्या असताना त्यांची काढणी करा. 

Web Title: Gardening tips how to grow green chillies at home easy way

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Published On: Jun 17, 2026 | 05:06 PM

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