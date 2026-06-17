Gardening Tips: घरात तिखट हिरव्या मिरचीची लागवड कशी करावी, सोप्या टिप्स

हिरव्या मिरच्या लावण्यासाठी तुम्हाला शेत किंवा मोठ्या जागेची गरज नाही. तुम्ही त्या एका लहान कुंडीत, बाल्कनीत, खिडकीत किंवा अगदी गच्चीवरसुद्धा सहज लावू शकता. जर तुम्हालाही तुमच्या किचन गार्डनमध्ये हिरव्या मिरच्या लावण्यात रस असेल, तर आज आपण सोपी पद्धत जाणून घेऊया
हिरव्या मिरच्या लावण्यासाठी योग्य ऋतू कोणता जाणून घेऊया
हिरव्या मिरच्या वर्षभरात कधीही लावता येतात, परंतु काही विशिष्ट हंगाम अधिक योग्य मानले जातात. फेब्रुवारी ते एप्रिल आणि जुलै ते ऑगस्ट हे महिने रोपांच्या वाढीसाठी सर्वोत्तम आहेत. या काळात बिया लवकर रुजतात आणि रोपाची वाढ झपाट्याने होते. घरात चांगला सूर्यप्रकाश येत असल्यास, ते इतर ऋतूंमध्येही वाढवता येते.
मिरची लावण्यासाठी कशा पद्धतीची कुंडी वापरावी?
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हिरव्या मिरच्यांसाठी १० ते १२ इंच खोल कुंडी उत्तम ठरते. तुम्ही प्लास्टिकची कुंडी, मातीची कुंडी, ग्रो बॅग किंवा जुनी बादली देखील वापरू शकता. पाणी साचू नये म्हणून कुंडीच्या तळाला छिद्रे असावीत.
याची माती कशी तयार करायची?
हिरव्या मिरचीच्या बिया बाजारातून विकत घेता येतात, पण जर तुमच्या घरी सुक्या मिरच्या असतील तर तुम्ही त्याही वापरू शकता. पेरणी करण्यापूर्वी, त्यांना १० ते १२ तास पाण्यात भिजवून ठेवा. यामुळे बिया लवकर रुजण्यास मदत होते आणि रोप मजबूत होते.
रोपाची काळजी कशी घ्यावी?
जेव्हा रोप ३ ते ४ इंच उंच होईल, तेव्हा त्याला हळूहळू जास्त सूर्यप्रकाश द्या. दररोज हलके पाणी द्या, पण जास्त देऊ नका. माती कोरडी वाटल्यावरच पाणी द्या. दर १५ दिवसांनी कंपोस्ट किंवा गांडूळ खत घाला.
वाळलेली पाने वारंवार काढून टाका, रोपाला मोकळी हवा लागू द्या, कीटक दिसल्यास रोपावर कडुलिंबाचे पाणी शिंपडा, रोप जसजसे वाढेल तसतसे त्याला हलक्या काठीचा आधार द्या आणि फुले आल्यावर खत घालणे थांबवू नका. बिया पेरल्यानंतर साधारणपणे ६० ते ८० दिवसांनी मिरच्या दिसू लागतात. मिरच्या हिरव्या, चमकदार आणि पूर्ण वाढ झालेल्या असताना त्यांची काढणी करा.