Morning Headache: रोज सकाळी डोकेदुखीचा त्रास? दुर्लक्ष करू नका; शरीर देतंय ‘हे’ संकेत

Fine Lines: कमी वयातच चेहऱ्यावर दिसताहेत सुरकुत्या? जाणून घ्या त्यामागची खरी कारणे
रात्री अनेक तास पाणी न प्यायल्यामुळे शरीरात सौम्य डिहायड्रेशन होऊ शकते. यामुळे मेंदूभोवतीच्या द्रवाचे संतुलन बिघडून डोकेदुखी सुरू होऊ शकते. दिवसातून पुरेसे पाणी न पिणाऱ्या व्यक्तींमध्ये हा त्रास अधिक दिसून येतो. म्हणून सकाळी उठल्यानंतर एक-दोन ग्लास पाणी पिण्याची सवय फायदेशीर ठरू शकते.
दररोज सात ते आठ तासांची शांत झोप शरीरासाठी आवश्यक असते. उशिरापर्यंत जागरण, रात्री वारंवार जाग येणे किंवा अपुरी झोप यामुळे मेंदूला पुरेसा आराम मिळत नाही. परिणामी सकाळी उठल्यावर डोकेदुखी जाणवू शकते.
झोपेत काही क्षणांसाठी श्वास थांबण्याच्या समस्येला स्लीप एपनिया म्हणतात. यामुळे मेंदूला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. सकाळी डोकेदुखी, दिवसभर झोप येणे, मोठ्याने घोरणे आणि थकवा ही त्याची सामान्य लक्षणे आहेत.
मायग्रेनमध्ये डोक्याच्या एका बाजूला वेदना जाणवते. काही लोकांमध्ये हा त्रास सकाळी उठताच सुरू होतो. ताण, हार्मोन्समधील बदल, झोपेचा अभाव किंवा काही खाद्यपदार्थ यामुळे मायग्रेनचा झटका येऊ शकतो. यासोबत मळमळ, उलटी किंवा प्रकाशाचा त्रासही होऊ शकतो.
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