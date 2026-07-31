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Morning Headache: रोज सकाळी डोकेदुखीचा त्रास? दुर्लक्ष करू नका; शरीर देतंय ‘हे’ संकेत

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:16 PM IST
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सारांश

Morning Headache Causes: दररोज सकाळी उठल्यानंतर डोकेदुखीचा त्रास होत असेल तर याकडे दुर्लक्ष करु नये. परंतु यामागे कारणे कोणती, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • रोज सकाळी डोकेदुखीचा त्रास?
  • शरीर देतंय ‘हे’ संकेत
  • डोकेदुखी टाळण्यासाठी काय कराल?
दररोज सकाळी उठल्यानंतर डोकेदुखीने दिवसाची सुरुवात होत असेल, तर ही बाब सामान्य समजून दुर्लक्ष करू नये. अधूनमधून डोकेदुखी होण्यामागे वेगवेगळे कारणे असू शकतात. परंतु, रोज किंवा वारंवार सकाळी डोके दुखत असेल तर त्यामागे झोपेची कमतरता, शरीरातील पाण्याची कमतरता, मायग्रेन किंवा इतर आरोग्याशी संबधित समस्या कारणीभूत असू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये हे गंभीर न्यूरोलॉजिकल आजाराचे सुरुवातीचे लक्षणही असू शकते. सकाळी डोके दुखण्यामागची कारणे कोणती, जाणून घ्या.

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डिहायड्रेशन

रात्री अनेक तास पाणी न प्यायल्यामुळे शरीरात सौम्य डिहायड्रेशन होऊ शकते. यामुळे मेंदूभोवतीच्या द्रवाचे संतुलन बिघडून डोकेदुखी सुरू होऊ शकते. दिवसातून पुरेसे पाणी न पिणाऱ्या व्यक्तींमध्ये हा त्रास अधिक दिसून येतो. म्हणून सकाळी उठल्यानंतर एक-दोन ग्लास पाणी पिण्याची सवय फायदेशीर ठरू शकते.

अपुरी झोप

दररोज सात ते आठ तासांची शांत झोप शरीरासाठी आवश्यक असते. उशिरापर्यंत जागरण, रात्री वारंवार जाग येणे किंवा अपुरी झोप यामुळे मेंदूला पुरेसा आराम मिळत नाही. परिणामी सकाळी उठल्यावर डोकेदुखी जाणवू शकते.

स्लीप एपनिया

झोपेत काही क्षणांसाठी श्वास थांबण्याच्या समस्येला स्लीप एपनिया म्हणतात. यामुळे मेंदूला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. सकाळी डोकेदुखी, दिवसभर झोप येणे, मोठ्याने घोरणे आणि थकवा ही त्याची सामान्य लक्षणे आहेत.

मायग्रेन

मायग्रेनमध्ये डोक्याच्या एका बाजूला वेदना जाणवते. काही लोकांमध्ये हा त्रास सकाळी उठताच सुरू होतो. ताण, हार्मोन्समधील बदल, झोपेचा अभाव किंवा काही खाद्यपदार्थ यामुळे मायग्रेनचा झटका येऊ शकतो. यासोबत मळमळ, उलटी किंवा प्रकाशाचा त्रासही होऊ शकतो.

डोकेदुखी टाळण्यासाठी काय कराल?

  • दररोज पुरेसे पाणी प्या.
  • नियमित वेळेत झोपा आणि किमान सात ते आठ तासांची झोप घ्या.
  • ताण कमी करण्यासाठी योगा, ध्यान किंवा हलका व्यायाम करा.
  • झोपताना योग्य उशी आणि झोपेची योग्य पॉझिशनमध्ये झोपा.
  • कॅफिन आणि मद्यपानाचे अतिसेवन टाळा.

डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?

जर सकाळची डोकेदुखी वारंवार होत असेल, वेदना खूप तीव्र असतील, त्यासोबत चक्कर, उलटी, दृष्टी धूसर होणे किंवा बोलण्यात अडचण जाणवत असेल, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

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Web Title: Morning headache causes headache after waking up sleep apnea migraine tips

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Published On: Jul 31, 2026 | 08:16 PM

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