सुट्टीच्या दिवशी सकाळच्या नाश्त्यात काय बनवावं सुचत नाही? मग सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा Pineapple French Toast

सकाळच्या नाश्त्यात सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही अननस फ्रेंच टोस्ट बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होईल आणि चव सुंदर लागेल. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Feb 22, 2026 | 10:34 AM
रविवार म्हणजे सगळ्यांसाठी सुट्टीचा दिवस. यादिवशी घरातील सर्वच कामे अगदी आरामात केली जातात. सकाळच्या नाश्त्यात विकतचे पदार्थ आणून खाल्ल्यानंतर लवकर भूक लागत नाही. मेदुवडा, मसाला डोसा, वडापाव, सामोसा इत्यादी विविध पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण सतत तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात कायमच घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा पराठा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही झटपट अननस फ्रेंच टोस्ट बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. हिवाळ्यात बाजारात अननस मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. अननस खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले वेगवेगळे विटामिन आणि इतर आवश्यक पोषक घटक शरीरासाठी फायदेशीर आहेत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • अननस
  • ब्रेड स्लाईस
  • अंडी
  • दूध
  • साखर
  • व्हॅनिला एसेन्स
  • बटर
कृती:

  • अननस फ्रेंच टोस्ट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये अंडी फोडून घ्या. त्यानंतर त्यात दूध, साखर आणि अननसाचे तुकडे टाकून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात व्हॅनिला इसेन्स टाकून मिक्स करून घ्या. त्यानंतर मिश्रण काहीवेळ तसेच ठेवा.
  • नॉनस्टिक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा. पॅनच्या मधे बटर टाकून गरम करा.
  • ब्रेडचा एक स्लाईस घेऊन तयार केलेल्या मिश्रण दोन्ही बाजूने व्यवस्थित घोळवून घ्या आणि पॅनवर टाकून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला अननस फ्रेंच टोस्ट. तुम्ही बनवलेला हा पदार्थ लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.
  • अननस फ्रेंच टोस्ट तुम्ही लहान मुलांच्या डब्यात सुद्धा देऊ शकता.

